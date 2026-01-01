Собирайтесь в поход из Пятигорска вместе с нашими гидами

Найдено 3 тура в категории «Многодневные походы» в Пятигорске, цены от 28 500 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Пешком налегке: исследуем природные красоты Архыза
Пешая
Джиппинг
4 дня
5 отзывов
Пешком налегке: исследуем природные красоты Архыза
Побывать в Софийском ущелье, взойти к Дуккинским озёрам, а летом - увидеть рододендроны
Начало: Пятигорск, 7:30
17 сен в 07:30
28 500 ₽ за человека
Экспресс-трип в Домбай с лёгкими треккингами: Алибекский водопад и Мусса-Ачитарские озёра
Джиппинг
На машине
Конные прогулки
Канатная дорога
4 дня
1 отзыв
Экспресс-трип в Домбай с лёгкими треккингами: Алибекский водопад и Мусса-Ачитарские озёра
Погулять по Тебердинскому нацпарку, подняться в горным озёрам и исследовать Сырные пещеры
Начало: Пятигорск, 7:30
17 сен в 07:30
28 500 ₽ за человека
Восхождение на Эльбрус с Северной стороны
На поезде
10 дней
-
14%
Восхождение на Эльбрус с Северной стороны
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
13 июн в 10:00
4 июл в 10:00
92 300 ₽107 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Многодневные походы»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Пешком налегке: исследуем природные красоты Архыза;
  2. Экспресс-трип в Домбай с лёгкими треккингами: Алибекский водопад и Мусса-Ачитарские озёра;
  3. Восхождение на Эльбрус с Северной стороны.
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус;
  2. Машук;
  3. Чегемские водопады;
  4. Приэльбрусье;
  5. Домбай;
  6. Озеро Провал;
  7. Парк Цветник;
  8. Кисловодский парк;
  9. Медовые водопады;
  10. Пушкинская Галерея.
Сколько стоит тур в Пятигорске в августе 2026
Сейчас в Пятигорске в категории "Многодневные походы" можно забронировать 3 тура от 28 500 до 92 300 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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