Туры в городах Карачаево-Черкессии
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Экскурсионные туры на несколько дней
45999
₽
за чел.
Тур подойдёт как начинающим горнолыжникам и сноубордистам, так и тем, кто уже не первый год осваивает горнолыжные трассы. Все важные моменты мы уже пр...
45000
₽
за чел.
Если не мыслите активный зимний отдых без походов на лыжах или сноуборде, головокружительных спусков с заснеженных гор, свистящего в ушах ветра от выс...
32500
₽
за чел.
Увидим своими глазами пики гор-четырехтысячников, поднимемся на джипах в Алибекское ущелье, сфотографируемся на качелях над обрывом, с рюкзаками за пл...
Последние отзывы о турах по Карачаево-Черкессии
- ДДмитрий22 января 2024Сокровища ДомбаяИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
- ДДмитрий22 января 2024Сокровища ДомбаяЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
- ДДмитрий20 января 2024Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный турНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи.
- ННаталия19 января 2024Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный турВпечатления хорошие.
- ЕЕкатерина10 января 2024Сокровища ДомбаяСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.
- ААндрей13 декабря 2023Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зимаХотелось бы сказать отдельное спасибо нашему гиду за то, что показал нам местные красоты и познакомил с местной культурой. А так же спасибо базе отдыха. Встретили как родного)) обязательно ещё вернусь сюда!
- ААлександр15 ноября 2023Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зимаПросто невероятная неделя отдыха. Скучать вообще не приходилось, великолепная природа, истории гида, горы, Эльбрус на закате, первый снег в горах, местная кухня, гостеприимство и душевная атмосфера - всё на сто двадцать процентов. Будущим путешественникам очень рекомендую найти возможность съездить ночью посмотреть на звезды - это очень впечатляет! Я очень рад, что выбрал Вас, ребята, и надеюсь на повторную встречу!
- ННаталья7 ноября 2023Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зимаКавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увидели такие красоты, от которых до сих пор захватывает дух, и это на всегда в наших сердцах. Горы, перевалы, пещеры, а небо голубое и самый чистый воздух, это нужно увидеть словами это невозможно передать. Рекомендую всем!!!!
- ААнастасия15 июля 2023Домбай на Новый годОрганизаторы тура постарались сделать наше пребывание на Кавказе максимально уютным и комфортным. Отдельные слова благодарности хочется высказать экскурсоводам Людмиле и Яхру, а также нашей сопровождающей Татьяне, которая всегда поддерживала позитивную и благоприятную атмосферу в туристической группе.
- ММария3 июля 2023Домбай на Новый годСпасибо организаторам тура! Все было Супер!
- ГГребан29 июня 2023Домбай на Новый годСопровождающие, гиды, экскурсовод и водители настоящие специалисты своего дела и заслуживают огромного уважения. Огромного им Спасибо.
- ААлександр1 марта 2023Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный турВсё отлично,экскурсии в полном объёме,не хочется уезжать.