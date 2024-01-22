Авторские туры по Карачаево-Черкессии

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Домбай

Экскурсионные туры на несколько дней

Горнолыжный Домбай. Всё включено
Горнолыжный Домбай. Всё включено
45999
за чел.
Тур подойдёт как начинающим горнолыжникам и сноубордистам, так и тем, кто уже не первый год осваивает горнолыжные трассы. Все важные моменты мы уже пр...
Домбай
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
45000
за чел.
Если не мыслите активный зимний отдых без походов на лыжах или сноуборде, головокружительных спусков с заснеженных гор, свистящего в ушах ветра от выс...
Домбай
Несложный треккинг в Домбае
Несложный треккинг в Домбае
32500
за чел.
Увидим своими глазами пики гор-четырехтысячников, поднимемся на джипах в Алибекское ущелье, сфотографируемся на качелях над обрывом, с рюкзаками за пл...
Домбай

Последние отзывы о турах по Карачаево-Черкессии

  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сокровища Домбая
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Сокровища Домбая
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Д
    Дмитрий
    20 января 2024
    Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный тур
    Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи.
    Насыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажиНасыщенная и интересная программа, комфортное перемещение и сопровождение. К организации вопросов нет, все отлично! Прекрасные горные пейзажи
  • Н
    Наталия
    19 января 2024
    Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный тур
    Впечатления хорошие.
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Сокровища Домбая
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами. Если опустить эмоции могу сказать, что с момента подачи заявки и до приезда из тура не возникло ни единой заминки, недопонимания и неточности, на все вопросы отвечают очень быстро и полно, всегда на связи, вся информация своевременно. Все работают очень слаженно и с заботой о туристах.
    Спасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с ВамиСпасибо организаторам за такой невероятный праздник, лучше и не придумать как можно встретить новый год! Мое сердце с Вами
  • А
    Андрей
    13 декабря 2023
    Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
    Хотелось бы сказать отдельное спасибо нашему гиду за то, что показал нам местные красоты и познакомил с местной культурой. А так же спасибо базе отдыха. Встретили как родного)) обязательно ещё вернусь сюда!
  • А
    Александр
    15 ноября 2023
    Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
    Просто невероятная неделя отдыха. Скучать вообще не приходилось, великолепная природа, истории гида, горы, Эльбрус на закате, первый снег в горах, местная кухня, гостеприимство и душевная атмосфера - всё на сто двадцать процентов. Будущим путешественникам очень рекомендую найти возможность съездить ночью посмотреть на звезды - это очень впечатляет! Я очень рад, что выбрал Вас, ребята, и надеюсь на повторную встречу!
  • Н
    Наталья
    7 ноября 2023
    Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу. Осень-зима
    Кавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увидели такие красоты, от которых до сих пор захватывает дух, и это на всегда в наших сердцах. Горы, перевалы, пещеры, а небо голубое и самый чистый воздух, это нужно увидеть словами это невозможно передать. Рекомендую всем!!!!
    Кавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увиделиКавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увиделиКавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увиделиКавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увиделиКавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увиделиКавказ - это сказка, подаренная нам с сыном тур оператором Большая Страна, отличный отдых, мы увидели
  • А
    Анастасия
    15 июля 2023
    Домбай на Новый год
    Организаторы тура постарались сделать наше пребывание на Кавказе максимально уютным и комфортным. Отдельные слова благодарности хочется высказать экскурсоводам Людмиле и Яхру, а также нашей сопровождающей Татьяне, которая всегда поддерживала позитивную и благоприятную атмосферу в туристической группе.
  • М
    Мария
    3 июля 2023
    Домбай на Новый год
    Спасибо организаторам тура! Все было Супер!
    Спасибо организаторам тура! Все было Супер!Спасибо организаторам тура! Все было Супер!
  • Г
    Гребан
    29 июня 2023
    Домбай на Новый год
    Сопровождающие, гиды, экскурсовод и водители настоящие специалисты своего дела и заслуживают огромного уважения. Огромного им Спасибо.
  • А
    Александр
    1 марта 2023
    Light «Присоединись в любой момент» зимний цикличный тур
    Всё отлично,экскурсии в полном объёме,не хочется уезжать.
    Всё отлично,экскурсии в полном объёме,не хочется уезжать
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