Э Эльвира

Экскурсию проводила Дарья.

Получили много подробной, интересной информации о Сарапуле и о сильных, образованных, передовых для своего времени людях.

Восхищает любовь и увлеченность гида своим городом. Захотелось ещё и ещё приезжать в Сарапул и познавать его все глубже.

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