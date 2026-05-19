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Экскурсии по Удмуртии и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Удмуртии или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Ижевск
Сарапул
Глазов

Индивидуальные экскурсии

Ижевск и ижики
Ижевск и ижики
4.9
9 отзывов
4250
за всё
Найти маленьких хранителей города и открыть его секреты в лёгком формате
Ижевск
Весь Ижевск - от оружейников до «Ижика» (на вашем авто)
Весь Ижевск - от оружейников до «Ижика» (на вашем авто)
5
1 отзыв
5950
за всё
Узнать город через его символы, историю оружейного производства и архитектуру
Ижевск
Ижевск - история в металле и камне
Ижевск - история в металле и камне
5
4 отзыва
5950
за всё
Познакомиться с городом через его архитектуру, легенды и судьбы людей
Ижевск
Гастрономическая экскурсия в Сарапуле «Если не чай, то…» (18+)
Гастрономическая экскурсия в Сарапуле «Если не чай, то…» (18+)
5
6 отзывов
8000
за всё
Истории про воду, рыбу и династию пивоваров Бодалёвых
Сарапул
Сарапул: модерн и модернизация
Сарапул: модерн и модернизация
4.9
8 отзывов
7500
за всё
Познакомиться с уютным городом и посетить смотровую площадку «Башня 1910»
Сарапул
Этнопутешествие в удмуртскую глубинку
Этнопутешествие в удмуртскую глубинку
5
1 отзыв
19750
за всё
Отправиться в гости к бабушке и в настоящей печи испечь перепечи
Ижевск
Ижевск: легенды, мифы, быль
Ижевск: легенды, мифы, быль
5
21 отзыв
4250
за всё
Прокатиться по самым интересным местам города и отыскать следы разных эпох
Ижевск
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
5
9 отзывов
22550
за всё
Увидеть два города за один день, полюбоваться природой и послушать увлекательные истории
Ижевск
Обзорная экскурсия по Глазову
Обзорная экскурсия по Глазову
5
6 отзывов
5000
за всё
Погулять по уютным улицам «атомного» города и узнать его секреты
Глазов

Обзорные по городам

Весь Ижевск - от оружейников до «Ижика» (на вашем авто)
Весь Ижевск - от оружейников до «Ижика» (на вашем авто)
5
1 отзыв
5950
за всё
Узнать город через его символы, историю оружейного производства и архитектуру
Ижевск
Ижевск - история в металле и камне
Ижевск - история в металле и камне
5
4 отзыва
5950
за всё
Познакомиться с городом через его архитектуру, легенды и судьбы людей
Ижевск
Этнопутешествие в удмуртскую глубинку
Этнопутешествие в удмуртскую глубинку
5
1 отзыв
19750
за всё
Отправиться в гости к бабушке и в настоящей печи испечь перепечи
Ижевск
Ижевск: легенды, мифы, быль
Ижевск: легенды, мифы, быль
5
21 отзыв
4250
за всё
Прокатиться по самым интересным местам города и отыскать следы разных эпох
Ижевск
Обзорная экскурсия по Глазову
Обзорная экскурсия по Глазову
5
6 отзывов
5000
за всё
Погулять по уютным улицам «атомного» города и узнать его секреты
Глазов
Обзорная экскурсия по Ижевску на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Ижевску на транспорте туристов
5
7 отзывов
6150
за всё
Ижевск
Обзорная экскурсия по Ижевску
Обзорная экскурсия по Ижевску
4.7
18 отзывов
6150
за всё
Ижевск
Ижевск - восточный Петербург
Ижевск - восточный Петербург
5
136 отзывов
4250
за всё
Петербургские параллели Ижевска и история города на прогулке с архитектором
Ижевск
Знакомьтесь, Сарапул
Знакомьтесь, Сарапул
5
27 отзывов
11300
за всё
Главные достопримечательности старинного купеческого города на авто-пешеходной экскурсии
Сарапул

Водные прогулки

Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
5
20 отзывов
12700
за всё
Посетить усадьбу классика мировой музыкальной культуры и поразиться металлургической славе города
Ижевск

Туры на автомобиле

Ижевск и ижики
Ижевск и ижики
4.9
9 отзывов
4250
за всё
Найти маленьких хранителей города и открыть его секреты в лёгком формате
Ижевск
Этнопутешествие в удмуртскую глубинку
Этнопутешествие в удмуртскую глубинку
5
1 отзыв
19750
за всё
Отправиться в гости к бабушке и в настоящей печи испечь перепечи
Ижевск
Ижевск: легенды, мифы, быль
Ижевск: легенды, мифы, быль
5
21 отзыв
4250
за всё
Прокатиться по самым интересным местам города и отыскать следы разных эпох
Ижевск
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
5
9 отзывов
22550
за всё
Увидеть два города за один день, полюбоваться природой и послушать увлекательные истории
Ижевск
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
5
1 отзыв
14100
за всё
Повторить маршрут российских царей и узнать историю Сибирского тракта
Ижевск
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
5
20 отзывов
8900
за всё
Увидеть 100-летнюю ветряную мельницу и узнать о жизни удмуртской деревни, язычестве и божествах
Ижевск
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
Из Ижевска в Елабугу - город с тысячелетней историей
5
6 отзывов
21150
за всё
Погулять по старинным улицам, подняться на колокольню и посетить музеи на ваш выбор
Ижевск
Из Ижевска в Сарапул
Из Ижевска в Сарапул
5
56 отзывов
12700
за всё
Посетить один из старейших купеческих городов Среднего Прикамья на авто-пешеходной экскурсии
Ижевск
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
5
20 отзывов
12700
за всё
Посетить усадьбу классика мировой музыкальной культуры и поразиться металлургической славе города
Ижевск

Гастрономические туры

Гастрономическая экскурсия в Сарапуле «Если не чай, то…» (18+)
Гастрономическая экскурсия в Сарапуле «Если не чай, то…» (18+)
5
6 отзывов
8000
за всё
Истории про воду, рыбу и династию пивоваров Бодалёвых
Сарапул
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
5
1 отзыв
14100
за всё
Повторить маршрут российских царей и узнать историю Сибирского тракта
Ижевск

Последние отзывы об экскурсиях по Удмуртии

А
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Дата посещения: 12 мая 2026
Не смотря на дождливую погоду получили большое удовольствие от экскурсии! Узнали много нового.и интересного.Большое спасибо Сергею!
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В
Ижевск: легенды, мифы, быль
Дата посещения: 3 мая 2026
Добрый день, в праздничные дни мая мы посетили обзорную экскурсию "Мифы, легенды,быль". Остались очень довольны: Сергей великолепно знает историю Ижевска,
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рассказывает очень интересные легенды города, показывает и " знаковые" места Ижевска,и малоизвестные, необычные.Приятна манера общения Сергея - с каждым из нас он нашёл общий язык. Спасибо.

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И
Ижевск: легенды, мифы, быль
Дата посещения: 4 янв 2026
Понравилась как сама экскурсия так и экскурсовод Сергей! Посетили много мест, узнали исторические факты, местные истории и легенды. Рекомендую данную экскурсию!
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И
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Дата посещения: 5 окт 2025
Были 5 октября на экскурсии с Сергеем по историческим местам Ижевска. Осталось очень приятное впечатление от рассказа. Передалась его любовь
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к городу и искренняя забота о его будущем. Знания глубокие, чувство юмора и неизменная улыбка сделали наше путешествие очень приятным!!!
Елена и Василий

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О
Из Ижевска в Сарапул
Дата посещения: 9 сен 2025
Замечательная экскурсия, очень познавательная. Сергей-прекрасный гид со знанием дела, очень интересные факты, грамотная речь-одно удовольствие, спасибо Вам!!!
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Е
Ижевск - восточный Петербург
Дата посещения: 16 авг 2025
Все очень интересно и увлекательно! Спасибо за рассказ и интересные места!)))
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Е
Сарапул: модерн и модернизация
Все началось со встречи. Оксана с первых минут начала с рассказа о купеческом доме Башенина и понеслось… один за другим
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купеческие дома, а они - один лучше другого. Не обошлось и без набережной. По ней можно гулять целый день, а сколько сюрпризов на красной площади!.
За 2,5 часа мы похоже обошли и посмотрели только маленькую часть знаменитого города Сарапул. В конце нашей экскурсии мы поднялись на водонапорную башню и посмотрели на город с высоты птичьего полета. Спасибо большое, Оксана! Осталось послевкусие, мы еще вернемся!

Все началось со встречи. Оксана с первых минут начала с рассказа о купеческом доме Башенина и
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А
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Хороший гид, было интересно!
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Роман
Старый Ижевск: купечество, фабриканты, генералы
Большое спасибо Сергею за интересную экскурсию! Сергей увлеченный архитектор, с глубокими знаниями истории и традиций родного края, сам любознательный путешественник. Экскурсия прошла легко и приведенные факты о становлении и развитии города запомнились.
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Э
Сарапул: модерн и модернизация
Экскурсию проводила Дарья.
Получили много подробной, интересной информации о Сарапуле и о сильных, образованных, передовых для своего времени людях.
Восхищает любовь и увлеченность гида своим городом. Захотелось ещё и ещё приезжать в Сарапул и познавать его все глубже.
Экскурсию проводила Дарья.
Экскурсию проводила Дарья.
Экскурсию проводила Дарья.
Экскурсию проводила Дарья.+2
Экскурсию проводила Дарья.
Экскурсию проводила Дарья.
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