Е Евгения 5 Отзыв на: Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Понравилась. Экскурсия была составлена таким образом, что появился восторг от Ижевска. Екатерина рассказывала четко, внятно, без лишней раздражающей "воды", но с массой интересных деталей по существу. Обстоятельно ответила на все вопросы. Наличие автомобиля усилило комфортность - часть маршрута мы ехали, часть - ходили пешком. Поэтому усталости вообще не было. Вывод: Екатерина - профессионал и эрудит. Рекомендую.

В Виктория 5 Отзыв на: Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Катерина, очень приятный собеседник. Экскурсия прошла дружелюбно и интересно. Спасибо!

Н Наталия 5 Отзыв на: Из Ижевска в Сарапул Спасибо нашему гиду Сергею за интересную, познавательную экскурсию в прекрасный купеческий город Сарапул. Красивые виды на Каму, интересная архитектура в стиле модерн, много домов с любимыми мною кружевными наличниками. Хочется вернуться в тёплое время года, когда Кама освободится от льда.

Т Татьяна 5 Отзыв на: Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску С помощью Екатерины получилось познакомиться с новым для меня городом легко и быстро. Много полезной нескучной информации, много интересных деталей. Обаятельный рассказчик! Очень комфортабельный автомобиль!

Л Лариса 5 Отзыв на: Ижевск - восточный Петербург Мы с мужем летали в Ижевск по делам, полноценный свободный день был только один, поэтому примерно поняв, что мы хотим увидеть, стали искать гида, который помог бы грамотно познакомиться с городом в кратчайший срок. Я - гид по Петербургу, поэтому меня сразу зацепило название экскурсии "Ижевск - восточный Петербург", которую проводит Сергей. И действительно, оказалось, что у Ижевска достаточно параллелей с Петербургом: здесь есть свой Невский проспект, Адмиралтейство, "метро", колонна, правда не Александровская, а Михайловская. В ходе переговоров выяснилось, что Сергей проводит экскурсии еще и по Лудорваю - это этнографический музей, удмуртская деревня. У нас в планах было его посещение, и Сергей, предложив провести и эту экскурсию, решил вопрос еще и с логистикой, так как Лудорвай находится за городом, а Сергей на своей машине. По дороге туда Сергей рассказывал про удмуртов, их традиции и национальные особенности, в самой деревне мы осмотрели разные удмуртские постройки и усадьбы, было много рассказов про удмуртских духов из народных сказаний, конечно мы попробовали традиционную удмуртскую выпечку - перепечки и кумышку (местный алкогольный напиток), а на обратной дороге Сергей загадывал нам удмуртские загадки, над которыми пришлось поломать голову.

Г Галина 5 Отзыв на: Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Рекомендую! Все очень интересно, живо и не скучно. А в зимнее время еще и тепло в машине Екатерины.

И Ирина 5 Отзыв на: Ижевск, который вас удивит Были с мужем 7 марта. Приехали из Кирова специально посмотреть город и сходить в зоопарк. Заказали индивидуальную экскурсию у гида Владимира. Приехали раньше назначенного времени, но Владимир подошел к месту очень быстро и начал экскурсию пораньше (не пришлось ждать, а это огромный плюс т. к. было довольно морозно). Замечательная получилась экскурсия, гид выше всех похвал! Очень много узнали про историю города, посмотрели кучу знаковых мест, пофотографировались. Мы довольны! Всем будем советовать и гида и город.

М Мария 5 Отзыв на: Ижевск, который вас удивит Мы приехали в Ижевск из Перми и не хотели банальную экскурсию на автобусе, поэтому выбрали пешую экскурсию. Владимир показал Ижевск изнутри - глазами местного жителя, историка и влюблённого в город человека. Услышали мы множество историй, увидели интересные места и знаковые здания - узнали их историю. Не смотря на холод у нас остались только положительные эмоции и масса фотографий с этой прогулки!

О Ольга 5 Отзыв на: Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Очень понравилась экскурсия, рекомендуем Екатерину, как гида!

Л Лидия 5 Отзыв на: Ижевск, который вас удивит Экскурсия понравилась и впечатлила. Владимир очень увлеченно и интересно рассказывал про город, его достопримечательности. За 4 часа проведённые с Владимиром мы узнали историю города, осмотрели исторические и архитектурные места, узнали много интересных событий. Владимир был неутомим, внимателен, фотографировал с интересными фигурами и памятниками города. Мы бы сами не прочитали и не узнали всего, что нам рассказал Владимир о городе. Рекомендуем экскурсию по Ижевску с Владимиром, все было очень интересно и увлекательно.

А Антон 5 Отзыв на: Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Мы коренные жители Ижевска, семьей с ребенком приобрели автопрогулку. Даже нам было очень интересно. Мы задали кучу вопросов про историю и мифы города и на все получили ответы. В комфортабельном автомобиле, в отличную, хоть и морозную погоду Екатерина прекрасно провела экскурсию! Благодарим)

р рафиля 5 Отзыв на: Из Ижевска в Сарапул Была замечательная экскурсия в город Сарапул. Огромное спасибо Сергею. Я для себя открыла этот красивый город с интереснейшей историей и архитектурой. Вы не пожалеете о потраченном времени и деньгах. Это того стоит.

В Владимир 5 Отзыв на: Ижевск, который вас удивит Благодарю Владимира за интереснейшую экскурсию по Ижевску! Я, коренной ижевчанин, узнал много интересных фактов о родном городе, о которых никогда раньше не слышал. Рассказ Владимира увлекательный, маршрут отлично продуман — скучать точно никто не будет! Кстати, экскурсовод — кандидат исторических наук, поэтому факты, которые он приводит, точно достоверны. Рекомендую всем гостям столицы Удмуртии и ижевчанам эту экскурсию.

Н Наталья 5 Отзыв на: Из Ижевска в Сарапул Отличная неутомительная экскурсия. Прекрасный город с чудесной старинной архитектурой, замечательный гид, чудесные фотографии. Кроме Сарапула Сергей много рассказал об Ижевске, посоветовал маршрут для самостоятельной прогулки и хороший ресторан для ужина, за что ему отдельное спасибо. P.s. так как Сарапул на реке, там довольно холодно, одеваться нужно тепло.

О Ольга 5 Отзыв на: Ижевск, который вас удивит Экскурсия очень впечатлила! Владимир замечательный гид и профессиональный рассказчик! Несмотря на холодную погоду он нам показал Ижевск во всей красе, включая как исторические места, так и современный город. Нас интересовал Калашников и места, связанные с его жизнью и деятельностью. Узнав это, Владимир построил свою экскурсию так, чтобы максимально насытить ее данными фактами и событиями! Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с городом максимально полно и интересно! Благодаря Владимиру у нас остались прекрасные фотографии, положительные эмоции и масса впечатлений о городе, который нас действительно удивил!!!

А Алексей 5 Отзыв на: Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску Выражаем Екатерине благодарность за проведенную экскурсию. Было очень интересно, познавательно, местами удивительно и занимательно. Екатерина отлично организовала маршрут, возила нас на машине и отвечала на вопросы группы. Обязательно вернёмся в Ижевск и снова обратимся к Екатерине.

О Ольга 5 Отзыв на: Ижевск, который вас удивит Приехали из Казани, чтобы познакомиться с городом. Знали про него только по мотоциклам и автомату Калашникова. Как оказалось, город с богатой историей и экскурсовод Владимир очень наглядно и доступно нам это открыл. Сразу видно, что человек любит свой город и его историю. Огромное спасибо Владимиру за исчерпывающую информацию. Желаем ему удачи на его поприще, а Ижевску процветания в государственных масштабах!

Т Татьяна 5 Отзыв на: Из Ижевска в Сарапул — жемчужину русского Прикамья Экскурсовод Владимир-любит и знает историю. Его рассказы полны деталей,которые делают давно ушедшее живым и осязаемым. Замечательное путешествие,спасибо!

С Светлана 5 Отзыв на: Ижевск, который вас удивит Были на экскурсии с Владимиром 9 октября. Рассказ о городе понравился, видно, что гид знает историю досконально и любит свой город. Узнали много нового для себя и увидели очень красивые места Ижевска. В своем стремлении показать нам как можно больше Владимир был неутомим )) Всегда был готов нас сфотографировать и рассказал где можно сделать сувенирные покупки. Тем, кто хочет взять эту экскурсию надо учитывать, что Ижевск это сплошные холмы и надо рассчитывать на то, что придется пройти по ним 7-8 км. Владимиру респект и спасибо!