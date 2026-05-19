Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Удмуртии или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
НАЙТИ
Индивидуальные экскурсии
4.9
9 отзывов
4250
₽
за всё
Найти маленьких хранителей города и открыть его секреты в лёгком формате
5
1 отзыв
5950
₽
за всё
Узнать город через его символы, историю оружейного производства и архитектуру
5
4 отзыва
5950
₽
за всё
Познакомиться с городом через его архитектуру, легенды и судьбы людей
5
6 отзывов
8000
₽
за всё
Истории про воду, рыбу и династию пивоваров Бодалёвых
4.9
8 отзывов
7500
₽
за всё
Познакомиться с уютным городом и посетить смотровую площадку «Башня 1910»
5
1 отзыв
19750
₽
за всё
Отправиться в гости к бабушке и в настоящей печи испечь перепечи
5
21 отзыв
4250
₽
за всё
Прокатиться по самым интересным местам города и отыскать следы разных эпох
5
9 отзывов
22550
₽
за всё
Увидеть два города за один день, полюбоваться природой и послушать увлекательные истории
5
6 отзывов
5000
₽
за всё
Погулять по уютным улицам «атомного» города и узнать его секреты
Обзорные по городам
5
1 отзыв
5950
₽
за всё
Узнать город через его символы, историю оружейного производства и архитектуру
5
4 отзыва
5950
₽
за всё
Познакомиться с городом через его архитектуру, легенды и судьбы людей
5
1 отзыв
19750
₽
за всё
Отправиться в гости к бабушке и в настоящей печи испечь перепечи
5
21 отзыв
4250
₽
за всё
Прокатиться по самым интересным местам города и отыскать следы разных эпох
5
6 отзывов
5000
₽
за всё
Погулять по уютным улицам «атомного» города и узнать его секреты
5
136 отзывов
4250
₽
за всё
Петербургские параллели Ижевска и история города на прогулке с архитектором
5
27 отзывов
11300
₽
за всё
Главные достопримечательности старинного купеческого города на авто-пешеходной экскурсии
Водные прогулки
5
20 отзывов
12700
₽
за всё
Посетить усадьбу классика мировой музыкальной культуры и поразиться металлургической славе города
Туры на автомобиле
4.9
9 отзывов
4250
₽
за всё
Найти маленьких хранителей города и открыть его секреты в лёгком формате
5
1 отзыв
19750
₽
за всё
Отправиться в гости к бабушке и в настоящей печи испечь перепечи
5
21 отзыв
4250
₽
за всё
Прокатиться по самым интересным местам города и отыскать следы разных эпох
5
9 отзывов
22550
₽
за всё
Увидеть два города за один день, полюбоваться природой и послушать увлекательные истории
5
1 отзыв
14100
₽
за всё
Повторить маршрут российских царей и узнать историю Сибирского тракта
5
20 отзывов
8900
₽
за всё
Увидеть 100-летнюю ветряную мельницу и узнать о жизни удмуртской деревни, язычестве и божествах
5
6 отзывов
21150
₽
за всё
Погулять по старинным улицам, подняться на колокольню и посетить музеи на ваш выбор
5
56 отзывов
12700
₽
за всё
Посетить один из старейших купеческих городов Среднего Прикамья на авто-пешеходной экскурсии
5
20 отзывов
12700
₽
за всё
Посетить усадьбу классика мировой музыкальной культуры и поразиться металлургической славе города
Гастрономические туры
5
6 отзывов
8000
₽
за всё
Истории про воду, рыбу и династию пивоваров Бодалёвых
5
1 отзыв
14100
₽
за всё
Повторить маршрут российских царей и узнать историю Сибирского тракта
Последние отзывы об экскурсиях по Удмуртии
А
Дата посещения: 12 мая 2026
Не смотря на дождливую погоду получили большое удовольствие от экскурсии! Узнали много нового.и интересного.Большое спасибо Сергею!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Дата посещения: 3 мая 2026
Добрый день, в праздничные дни мая мы посетили обзорную экскурсию "Мифы, легенды,быль". Остались очень довольны: Сергей великолепно знает историю Ижевска,
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 4 янв 2026
Понравилась как сама экскурсия так и экскурсовод Сергей! Посетили много мест, узнали исторические факты, местные истории и легенды. Рекомендую данную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 5 окт 2025
Были 5 октября на экскурсии с Сергеем по историческим местам Ижевска. Осталось очень приятное впечатление от рассказа. Передалась его любовь
Вам был полезен этот отзыв?
О
Дата посещения: 9 сен 2025
Замечательная экскурсия, очень познавательная. Сергей-прекрасный гид со знанием дела, очень интересные факты, грамотная речь-одно удовольствие, спасибо Вам!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Дата посещения: 16 авг 2025
Все очень интересно и увлекательно! Спасибо за рассказ и интересные места!)))
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Все началось со встречи. Оксана с первых минут начала с рассказа о купеческом доме Башенина и понеслось… один за другим
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хороший гид, было интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
Большое спасибо Сергею за интересную экскурсию! Сергей увлеченный архитектор, с глубокими знаниями истории и традиций родного края, сам любознательный путешественник. Экскурсия прошла легко и приведенные факты о становлении и развитии города запомнились.
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Экскурсию проводила Дарья.
Получили много подробной, интересной информации о Сарапуле и о сильных, образованных, передовых для своего времени людях.
Восхищает любовь и увлеченность гида своим городом. Захотелось ещё и ещё приезжать в Сарапул и познавать его все глубже.
Получили много подробной, интересной информации о Сарапуле и о сильных, образованных, передовых для своего времени людях.
Восхищает любовь и увлеченность гида своим городом. Захотелось ещё и ещё приезжать в Сарапул и познавать его все глубже.
+2
Вам был полезен этот отзыв?