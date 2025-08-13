Мои заказы

Экскурсии со скидкой в Ростове-на-Дону до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Ростове-на-Дону, цены от 4000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
Пешая
2 часа
-
20%
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ростов-на-Дону и Большая Садовая
Индивидуальная прогулка по исторической улице Ростова-на-Дону. Узнайте о прошлом и настоящем города, его архитектуре и событиях
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
4000 ₽5000 ₽ за всё до 6 чел.
Семейная фотосессия в Ростове-на-Дону
Пешая
1.5 часа
-
20%
3 отзыва
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фото-прогулка по Ростову-на-Дону
Окунитесь в атмосферу Ростова-на-Дону с индивидуальной фотосессией. Захватывающие кадры на фоне исторических улиц и парков оставят незабываемые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 13:30
4000 ₽5000 ₽ за всё до 7 чел.
Из южной столицы - в станицу Старочеркасскую
На машине
4 часа
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из южной столицы - в станицу Старочеркасскую
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по древней столице донского казачества, где каждый камень хранит историю и дух свободы
Начало: На Ворошиловском проспекте
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
8000 ₽10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    13 августа 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Добрый день, были в 4ом на данном экскурсии по центру Ростова.
    2 часа пролетели незаметно, так как с первых минут Никита смог нас заинтересовать.
    Рассказывал очень интересно, уделил всем внимания и ответил на вопросы.
    + Очень быстро подтвердил бронь день в день.

    Однозначно рекомендуем!)
  • М
    Марина
    13 августа 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Добрый день!
    Были на экскурсии у Никиты 21 июля. Были с 2мя детьми 9 и 17 лет. Интересно было всем!!! Знает
    читать дальше

    чем увлечь, рассказывает не пресно, понимает во что погрузиться более детально. Приятная грамотная речь. Подскажет куда сходить и что еще посмотреть.
    Желаем успехов в развитии

    
  • В
    Владимир
    11 августа 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Чтобы полюбить Ростов-на-Дону нужно не торопясь прогуляться по Большой Садовой улице и ее окрестностям. Сделайте это с Никитой. Он профессиональный историк и отличный рассказчик. С ним интересно и комфортно. От основания города до современности, про историю, архитектуру и горожан.
  • Е
    Елена
    8 августа 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Благодарим Никиту за замечательную экскурсию! Никита человек тактичный, вежливый и доброжелательный, прекрасно владеет материалом, великолепный рассказчик. Два часа пролетели незаметно.
    читать дальше

    Во время непринужденной прогулки по улицам Ростова-на-Дону, узнали об истории города, людях, интересных местах и событиях. Подготовленные Никитой иллюстрации помогли понять, как менялся город в течение времени, как выглядели исторические личности, чья судьба связана с Ростовом.
    Неформальная и при этом профессиональная экскурсия. Очень рады, что выбрали именно её. Однозначно рекомендуем!

  • Я
    Янина
    1 августа 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Замечательный экскурсовод Никита, очень образованный, знающий, деликатный и максимально комфортный, открыл для нас Ростов -на- Дону в прямом смысле этого слова. Структурный рассказ,много интересных фактов и нюансов, великолепные мозаики и старинные парадные - все это просто заворожило нас! Хотим ещё))
  • И
    Инна
    29 июля 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Спасибо Никите за отличную экскурсию: интересные факты, которые проиллюстрированы фото. Интересный маршрут.
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Рекомендую всем.
    
  • М
    Мария
    28 июля 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Спасибо Никите за чудесную экскурсию!
    Два часа погружения в историю и архитектуру пролетели как 15 минут.
    Очень здорово, рекомендую!
  • Н
    Наталья
    7 июля 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Замечательная экскурсия с Никитой. Очень внимательный экскурсовод, увлеченный своим делом, внимательный к просьбам группы, к детям. Изначально экскурсия планировалась на
    читать дальше

    12 часов дня, но Никита заранее мне позвонил и предложил перенести ее на более раннее или более позднее время, чтобы не было очень жарко на улице, поскольку мы были с детьми и им было бы тяжело. Информация представлена структурировано и очень легко для восприятия. С удовольствием при следующем приезде в Ростов-на-Дону взяли бы еще какую-нибудь экускурсию с Никитой, если такие будут. Огромное спасибо за экскурсию и первое знакомство с городом!

    
  • М
    Мария
    29 июня 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Не знаю за что мне такая везучесть
    Но Никита прямое попадание в то, что нужно

    Мы в Ростове проездом на сутки
    Очень хотелось
    читать дальше

    для себя и детей 15 и 9 лет составить правильное первое впечатление о городе

    Для этих целей выбрали бродилку по городу
    Это самый оптимальный путь узнать город изнутри - ногами и глазами

    Если эта прогулка сопровождается интересной беседой, точными историческими фактами, правильной речью и деликатным отношением к своим слушателям - это полный кайф
    Город потрясающий, если смотреть на него с помощью гида Никиты

    Жителям Санкт - Петербурга есть с чем сравнивать
    На прощание Никита щедро дал рекомендации к самостоятельному изучению

    Рекомендую Никиту, историю и пешие прогулки по городу

    
  • В
    Виктория
    21 июня 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Экскурсия с Никитой прошла динамично и в хорошем настроении. Понравилась увлекательная и не утомительная подача большого количества исторической информации в сжатом виде. Экскурсовода рекомендую.
  • Д
    Денис
    16 июня 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Никита провел для моей семьи замечательную интересную экскурсию. Два часа пролетели незаметно. Очень образованный молодой человек, хорошо поставленная речь, всю
    читать дальше

    встречу сохраняет линию повествования. К концу экскурсии почувствовали себя чуточку умнее))) Очень рекомендуем получить информацию о Ростове именно с Никитой. Думаю он скоро поднимет цены) Спешите!

  • О
    Ольга
    16 июня 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Экскурсия понравилась, для первого посещения города- очень содержательно. У Никиты хорошо поставлен голос, хорошая дикция, остались одни положительные впечатления. Рекомендую данного экскурсовода.
  • И
    Ирина
    28 апреля 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Мне очень понравилась экскурсия!
    Я ехала в Ростов-на-Дону без особых ожиданий. Но Никита так увлеченно о нём рассказывал, что в какой-то
    читать дальше

    момент и я увлеклась и в результате даже немного влюбилась в этот город.
    Особенно меня впечатлили мозаичные панно в переходах. Это действительно уникально! В рамках экскурсии мы осмотрели только один переход, но Никита подсказал где искать другие и с раннего утра я уже бегала по Ростову, и с предвкушением спускалась в переходы. И ни один из них меня не разочаровал.
    Кроме того, Никита поделился такой информацией, которую человек, приехавший на пару-тройку дней просто нигде не найдёт. Но пусть это останется нашей маленькой тайной. Возможно, с вами Никита тоже ей поделится)))

    
  • А
    Алёна
    17 апреля 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Компанию женщин сразили на повал. Спасибо за ценную и интересную информацию! Не смотря на холод, вы согрели наши сердца ♥️

    Советуем!
  • Н
    Наталья
    17 января 2025
    Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
    Никита историк, и не просто историк, а человек увлеченный своим делом. Когда общаешься с такими людьми, то они заряжают интересом к краю и его традициям. Экскурсия была очень интересной, большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
  2. Семейная фотосессия в Ростове-на-Дону
  3. Из южной столицы - в станицу Старочеркасскую
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  4. Самое главное
  5. Набережная Ростова-на-Дону
  6. Покровский храм
  7. Район Нахичевань
  8. Стела «Освободителям Ростова»
  9. Музей железнодорожной техники
  10. Покровский сквер
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в августе 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 8000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Скидки в Ростове-на-Дону на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 20%!. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2025