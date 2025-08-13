читать дальше

момент и я увлеклась и в результате даже немного влюбилась в этот город.

Особенно меня впечатлили мозаичные панно в переходах. Это действительно уникально! В рамках экскурсии мы осмотрели только один переход, но Никита подсказал где искать другие и с раннего утра я уже бегала по Ростову, и с предвкушением спускалась в переходы. И ни один из них меня не разочаровал.

Кроме того, Никита поделился такой информацией, которую человек, приехавший на пару-тройку дней просто нигде не найдёт. Но пусть это останется нашей маленькой тайной. Возможно, с вами Никита тоже ей поделится)))