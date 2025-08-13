-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Ростов-на-Дону и Большая Садовая
Индивидуальная прогулка по исторической улице Ростова-на-Дону. Узнайте о прошлом и настоящем города, его архитектуре и событиях
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
4000 ₽
5000 ₽ за всё до 6 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фото-прогулка по Ростову-на-Дону
Окунитесь в атмосферу Ростова-на-Дону с индивидуальной фотосессией. Захватывающие кадры на фоне исторических улиц и парков оставят незабываемые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 13:30
4000 ₽
5000 ₽ за всё до 7 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из южной столицы - в станицу Старочеркасскую
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по древней столице донского казачества, где каждый камень хранит историю и дух свободы
Начало: На Ворошиловском проспекте
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
8000 ₽
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина13 августа 2025Добрый день, были в 4ом на данном экскурсии по центру Ростова.
2 часа пролетели незаметно, так как с первых минут Никита смог нас заинтересовать.
Рассказывал очень интересно, уделил всем внимания и ответил на вопросы.
+ Очень быстро подтвердил бронь день в день.
Однозначно рекомендуем!)
- ММарина13 августа 2025Добрый день!
Были на экскурсии у Никиты 21 июля. Были с 2мя детьми 9 и 17 лет. Интересно было всем!!! Знает
- ВВладимир11 августа 2025Чтобы полюбить Ростов-на-Дону нужно не торопясь прогуляться по Большой Садовой улице и ее окрестностям. Сделайте это с Никитой. Он профессиональный историк и отличный рассказчик. С ним интересно и комфортно. От основания города до современности, про историю, архитектуру и горожан.
- ЕЕлена8 августа 2025Благодарим Никиту за замечательную экскурсию! Никита человек тактичный, вежливый и доброжелательный, прекрасно владеет материалом, великолепный рассказчик. Два часа пролетели незаметно.
- ЯЯнина1 августа 2025Замечательный экскурсовод Никита, очень образованный, знающий, деликатный и максимально комфортный, открыл для нас Ростов -на- Дону в прямом смысле этого слова. Структурный рассказ,много интересных фактов и нюансов, великолепные мозаики и старинные парадные - все это просто заворожило нас! Хотим ещё))
- ИИнна29 июля 2025Спасибо Никите за отличную экскурсию: интересные факты, которые проиллюстрированы фото. Интересный маршрут.
Экскурсия прошла на одном дыхании! Рекомендую всем.
- ММария28 июля 2025Спасибо Никите за чудесную экскурсию!
Два часа погружения в историю и архитектуру пролетели как 15 минут.
Очень здорово, рекомендую!
- ННаталья7 июля 2025Замечательная экскурсия с Никитой. Очень внимательный экскурсовод, увлеченный своим делом, внимательный к просьбам группы, к детям. Изначально экскурсия планировалась на
- ММария29 июня 2025Не знаю за что мне такая везучесть
Но Никита прямое попадание в то, что нужно
Мы в Ростове проездом на сутки
Очень хотелось
- ВВиктория21 июня 2025Экскурсия с Никитой прошла динамично и в хорошем настроении. Понравилась увлекательная и не утомительная подача большого количества исторической информации в сжатом виде. Экскурсовода рекомендую.
- ДДенис16 июня 2025Никита провел для моей семьи замечательную интересную экскурсию. Два часа пролетели незаметно. Очень образованный молодой человек, хорошо поставленная речь, всю
- ООльга16 июня 2025Экскурсия понравилась, для первого посещения города- очень содержательно. У Никиты хорошо поставлен голос, хорошая дикция, остались одни положительные впечатления. Рекомендую данного экскурсовода.
- ИИрина28 апреля 2025Мне очень понравилась экскурсия!
Я ехала в Ростов-на-Дону без особых ожиданий. Но Никита так увлеченно о нём рассказывал, что в какой-то
- ААлёна17 апреля 2025Компанию женщин сразили на повал. Спасибо за ценную и интересную информацию! Не смотря на холод, вы согрели наши сердца ♥️
Советуем!
- ННаталья17 января 2025Никита историк, и не просто историк, а человек увлеченный своим делом. Когда общаешься с такими людьми, то они заряжают интересом к краю и его традициям. Экскурсия была очень интересной, большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в августе 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 8000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Скидки в Ростове-на-Дону на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 20%!. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2025