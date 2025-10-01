читать дальше

Задолго решили воспользоваться возможностью, попав в Ростов, увидеть и узнать как можно больше и о городе и об окрестных местах. Воспользовавшись давно и успешно апробированной платформой Tripster. Выбрали подходящий формат экскурсии по времени и содержанию. Им оказалось одно из многочисленных предложений гида Андрея. Конечно, изучили отзывы и комментарии о гиде и программе экскурсии.

Сейчас, пытаясь описать свои впечатления, испытываю трудность в том, что боюсь повторить буквально все слова, высказанные до меня об Андрее и программе.

Действительно, с первых минут возникла атмосфера открытой доброжелательности и заботы. А дальше незаметно погружаешься в интересную историю города, людей его населяющих, продвигаясь по улицам и кварталам и рассматривая из окон машины, либо подходя порой к тому или иному памятнику или прогуливаясь по наиболее интересным участкам.

Рассказ гида на прекрасном литературном языке, но порой с местной разговорной изюминкой, прекрасное знание истории, культуры притягивает постоянное внимание. А если порой возникали вопросы, ответы на них раскрывались в исчерпывающей форме с массой дополнительных интересных данных.

Не буду повторять огромную программу дня, но мы ее с огромным интересом выполнили, и что самое удивительное - с точностью до минуты оказались у вагона поезда, увозившего нас в Москву.

При этом от географического многообразия мы совершенно не устали. Все было размеренно, не суетливо, но плодотворно и насыщенно. Обедали и ужинали в прекрасных ресторанах, причем, благодаря продуманной организации нашего проводника, не потратили ни минуты времени на ожидания блюд, заказанных при нашем участии заранее и поданных к нашему приезду.

Предупредительность, внимание, четкость, аккуратность вождения - сильные и естественные качества Андрея.

Помимо всей массы впечатлений, выделю три.

Посещение Азовского историко‑археологического и палеонтологического музея, где прекрасные коллекции и экспонаты, особенно собрание скифских золотых украшений.

Встреча и общение с отцом Сергием, настоятелем прекраснейшего храма в Батайске - Церкви Троицы Живоначальной. Удивительно светлый и деятельный человек, с первой минуты располагающий к себе.

И, наконец, погружение в историю казачества - такую многогранную, славную но и драматическую.

Все эти эмоции, впечатления, виды, вкусы новых блюд и напитков мы не прибрели бы, не побывав таком замечательном дневном путешествии!!!

Определённо рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет глубже узнать и почувствовать атмосферу Ростова-на-Дону и окрестностей.

От всей души благодарим Вас, Андрей!