Свято-Иверский Женский Монастырь – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 5 экскурсий в категории «Свято-Иверский Женский Монастырь» в Ростове-на-Дону, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Пешая
2 часа
29 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На ул. Береговая
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Шесть городов: из Ростова в Азов
На машине
10 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
Узнайте, как много можно увидеть за один день, путешествуя по историческим местам и живописным уголкам Нижнего Дона
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
22 667 ₽ за всё до 4 чел.
Два лица Ростова-на-Дону: от истории к атмосфере
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Два лица Ростова-на-Дону
Путешествие по Ростову-на-Дону: от парадных улиц до уютных уголков. Узнайте, как город стал известным «Ростов-папой» и откройте его тайны
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Ростов-на-Дону: интересное неизвестное
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ростов-на-Дону: интересное неизвестное
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, посетите его колоритные окраины и узнайте удивительные истории и легенды
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ростов - город купцов
На машине
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ростов - город купцов
Откройте для себя Ростов-на-Дону, где купцы и казаки создавали уникальную атмосферу. Узнайте, как история и культура города переплетаются в каждом уголке
Начало: На Береговой улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8800 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    1 октября 2025
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Завершив долгий речной круиз из Москвы в Ростов на Дону, ранним утром мы встретились у причала с нашим гидом Андреем.
    читать дальше

    Задолго решили воспользоваться возможностью, попав в Ростов, увидеть и узнать как можно больше и о городе и об окрестных местах. Воспользовавшись давно и успешно апробированной платформой Tripster. Выбрали подходящий формат экскурсии по времени и содержанию. Им оказалось одно из многочисленных предложений гида Андрея. Конечно, изучили отзывы и комментарии о гиде и программе экскурсии.
    Сейчас, пытаясь описать свои впечатления, испытываю трудность в том, что боюсь повторить буквально все слова, высказанные до меня об Андрее и программе.
    Действительно, с первых минут возникла атмосфера открытой доброжелательности и заботы. А дальше незаметно погружаешься в интересную историю города, людей его населяющих, продвигаясь по улицам и кварталам и рассматривая из окон машины, либо подходя порой к тому или иному памятнику или прогуливаясь по наиболее интересным участкам.
    Рассказ гида на прекрасном литературном языке, но порой с местной разговорной изюминкой, прекрасное знание истории, культуры притягивает постоянное внимание. А если порой возникали вопросы, ответы на них раскрывались в исчерпывающей форме с массой дополнительных интересных данных.
    Не буду повторять огромную программу дня, но мы ее с огромным интересом выполнили, и что самое удивительное - с точностью до минуты оказались у вагона поезда, увозившего нас в Москву.
    При этом от географического многообразия мы совершенно не устали. Все было размеренно, не суетливо, но плодотворно и насыщенно. Обедали и ужинали в прекрасных ресторанах, причем, благодаря продуманной организации нашего проводника, не потратили ни минуты времени на ожидания блюд, заказанных при нашем участии заранее и поданных к нашему приезду.
    Предупредительность, внимание, четкость, аккуратность вождения - сильные и естественные качества Андрея.
    Помимо всей массы впечатлений, выделю три.
    Посещение Азовского историко‑археологического и палеонтологического музея, где прекрасные коллекции и экспонаты, особенно собрание скифских золотых украшений.
    Встреча и общение с отцом Сергием, настоятелем прекраснейшего храма в Батайске - Церкви Троицы Живоначальной. Удивительно светлый и деятельный человек, с первой минуты располагающий к себе.
    И, наконец, погружение в историю казачества - такую многогранную, славную но и драматическую.
    Все эти эмоции, впечатления, виды, вкусы новых блюд и напитков мы не прибрели бы, не побывав таком замечательном дневном путешествии!!!
    Определённо рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет глубже узнать и почувствовать атмосферу Ростова-на-Дону и окрестностей.
    От всей души благодарим Вас, Андрей!

  • О
    Ольга
    22 июля 2025
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Андрей был нашим экскурсоводом. В восторг привело все: манера общения, воспитанность, эрудированность, знание материала-истории казачества и городов Ростовской области. Спасибо за замечательный день, который провели на одном дыхании, хотелось слушать, слушать и слушать.
  • А
    Александра
    17 июля 2025
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Спасибо Андрею за такую интересную экскурсию!
    Очень рада, что выбрала этого гида по отзывам на Трипстере.
    Мы увидели главные исторические места и живописные уголки Нижнего Дона, услышали старинные легенды и удивительные истории о Донских казаках.
    Спасибо Андрею за такую интересную экскурсию!
  • С
    Сергин
    28 июня 2025
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Путешествовал с сыном по Ростовской области. Один день у нас прошёл с Андреем. Он прекрасно знает историю родного края и
    читать дальше

    может очень интересно и увлекательно её преподносить. День пролетел незаметно. Сын был очень увлечён и задавал кучу вопросов на которые Андрей всегда давал развёрнутый ответ. Узнали много информации по истории всех городов которые посещали. Особенно зашло про Азов и Всевиликое Войско Донской. В Азов даже позже пришлось вернутся! Огромное благодарность за увлекательное путешествие и интерес к родному краю. Рекомендую не только приезжим но и местным жителям!

    Путешествовал с сыном по Ростовской области. Один день у нас прошёл с Андреем. Он прекрасно знает
  • А
    Андрей
    13 мая 2025
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Великолепная экскурсия с таким замечательным гидом, как Андрей!!! Багаж знаний его огромен, настоящий патриот своего края - это чувствуется в
    читать дальше

    каждом его слове о Ростове и других городах и местах области, аккуратность вождения и забота о нас была выше всякий похвал! Огромное спасибо!!!

  • Н
    Наталья
    13 апреля 2025
    Ростов-на-Дону: интересное неизвестное
    В первую очередь, хочу отметить высокий уровень профессиональной подготовки гида. Нам очень повезло. Мы действительно получили кладезь знаний, в том числе исторических даных. Экскурсия прошла на одном дыхании. Только положительные воспоминания!!!! Андрей, спасибо вам огромное за ваш труд!!!
  • В
    Владислав
    7 апреля 2025
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Шикарная экскурсия! Андрей - это ходячая энциклопедия по Ростовской области. Куча новых интересных фактов, ярких впечатлений, однозначно рекомендую🔥
    Шикарная экскурсия! Андрей - это ходячая энциклопедия по Ростовской области. Куча новых интересных фактов, ярких впечатлений, однозначно рекомендую🔥
  • В
    Виталина
    25 февраля 2025
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Отличная экскурсия!
    Всем советуем и рекомендуем.
    Замечательный рассказчик, интересный маршрут, узнали много интересного.
    Очень информативная экскурсия.
  • И
    Ирина
    26 января 2025
    Ростов-на-Дону: интересное неизвестное
    Андрей, самый лучший организатор!!!! Нет слов чтоб описать наш восторг) за день проведённый в Ростов-на-Дону,мы узнали и увидели всё самое
    читать дальше

    главное и важное. Андрей, самый лучший рассказчик, очень много фактов и дат. Безумно интересная экскурсия! Обязательно ещё вернёмся! Всем советуем, не пожалеете. Рекомендуем однозначно!!!!!!

    Андрей, самый лучший организатор!!!! Нет слов чтоб описать наш восторг) за день проведённый в Ростов-на-Дону,мы узнали и увидели всё самое главное и важное. Андрей, самый лучший рассказчик, очень много фактов и дат. Безумно интересная экскурсия! Обязательно ещё вернёмся! Всем советуем, не пожалеете. Рекомендуем однозначно!!!!!!
  • С
    Сергей
    28 декабря 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Очень понравилось мини-путешествие с Андреем по чудесным местам Ростовской области! Андрей интересный рассказчик и приятный в общении человек, детально знает
    читать дальше

    историю мест и городов этого замечательного маршрута. Много почерпнули нового и интересного из истории Донского казачества, традиций и образа жизни казаков. Маршрут гибкий, каждый сможет сосредоточиться на том, что ему интересно! Вообщем, собрались приехать еще, уже летом! Рекомендую всем, кто увлечен историей нашей Родины и прекрасного народа.

  • Е
    Елена
    4 августа 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Оценка 5+
  • Д
    Дарья
    6 июля 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Все прошло отлично. Андрей забрал нас из отеля. Мы немного скорректировали план экскурсии так как нам надо было вернуться пораньше.
    читать дальше

    В общих чертах посмотрели Ростов. Для подробной ознакомительной экскурсии нужно планировать отдельное время. На улице была жара за 30 градусов, так что ограничится парой интересных мест и историей города в целом было вполне органично. Посетили Аксай, Азов, Левбердон и Старочеркасск. Везде Андрей очень интересно и подробно рассказывал об истории мест. Будучи сам из казачьего рода много рассказал из истории Донского казачества. После экскурсии прислал ссылки на заинтересовавшие нас места.

  • А
    Александр
    26 июня 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Великолепная экскурсия и увлеченный историей своего края рассказчик. Мы были с детьми и им также было интересно и не скучно. Андрей с готовностью подстраивался под наши возможности и пожелания по маршруту. Однозначно рекомендую.
  • В
    Виктор
    14 июня 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Отличная экскурсия. Андрей прекрасный рассказчик. Очень интересный материал. Потрясающие исторические факты. Красивейшие места, понять и воспринять которые в полной мере становится возможным в результате рассказов Андрея. Большое спасибо.
  • К
    Кристина
    17 мая 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Отличная экскурсия, все очень понравилось. Гид Андрей замечательный человек очень интересно все рассказывает, остались под впечатлением
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Великолепная экскурсия, замечательный рассказчик, незабываемые впечатления!
  • Е
    Елена
    3 апреля 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Огромное спасибо Андрею Ильину за интереснейшую экскурсию "Шесть городов:из Ростова в Азов!". Мы много узнали необычных фактов из истории вашего
    читать дальше

    края, увидели много замечательных мест и Андрей познакомил нас с интересными людьми вашего края. Очень ему благодарны и с большим удовольствием поехали бы еще раз на эту экскурсию. Будем рекомендовать друзьям и знакомым экскурсию с этим гидом.

  • И
    Ирина
    4 февраля 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    На самое интересное в Ростове-на-Дону у меня был 1 день. Андрей встретил меня на вокзале, и, положив чемодан в багажник,
    читать дальше

    мы начали нашу экскурсию. Моя цель была побольше узнать про историю казаков. Мы начали в Ростове. Мы проехали по основным улицам, Андрей рассказал про историю города, как и где он был основан, как развивался. Потом мы поехали в Азов. Во время пути Андрей постоянно рассказывал и показывал. Он очень интересный рассказчик. Очень быстро мы включились в азартную беседу про прошлое мест, по которым проезжали. Я сторонник классической достоверной истории, поэтому мне понравилось, что Андрей постоянно ссылался на мнения ученых, рекомендовал книги к прочтению. С Азовом мы познакомились во время автомобильной экскурсии с остановками и прогулками, а потом я пошла в Азовский краеведческий музей. Рекомендую к посещению!!! Шикарная экспозиция скелетов динозавров и скифского золота. Затем был Батайск, Аксай и две казачьи столицы. Андрей не просто доступно рассказал про историю казаков, вместе с ним я познакомилась и с легендами, бытом, обычаями казаков. Одним словом, я смело рекомендую Андрея всем, кому интересна история, край, приятное общение!

  • И
    Игорь
    7 января 2024
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Великолепная поездка! Посетили исторические города, станицы, послушали интереснейшие рассказы и байки, узнали массу новых для нас фактов о становлении казачества,
    читать дальше

    нашей страны на южных рубежах. Андрей великолепный рассказчик, чувствуется, что он живет этой темой, познакомил нас с интересными людьми. Впечатления от экскурсии самые добрые и положительные. Рекомендуем всем!

  • К
    Кристина
    8 ноября 2023
    Шесть городов: из Ростова в Азов
    Экскурсия понравилась очень!

    Замечательный гид Андрей рассказал нам историю казачества, погрузил в традиции, показал множество интересных мест, познакомил с настоящим атаманом
    читать дальше

    и просто влюбил в эти города!

    Экскурсия пролетела в мгновение, хоть и длилась весь день! Было очень и интересно и запомнилось навсегда!

    Спасибо Андрею за его любовь к родному краю и его истории🙏🏼

