Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На ул. Береговая
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
Узнайте, как много можно увидеть за один день, путешествуя по историческим местам и живописным уголкам Нижнего Дона
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
22 667 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Два лица Ростова-на-Дону
Путешествие по Ростову-на-Дону: от парадных улиц до уютных уголков. Узнайте, как город стал известным «Ростов-папой» и откройте его тайны
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ростов-на-Дону: интересное неизвестное
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону, посетите его колоритные окраины и узнайте удивительные истории и легенды
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ростов - город купцов
Откройте для себя Ростов-на-Дону, где купцы и казаки создавали уникальную атмосферу. Узнайте, как история и культура города переплетаются в каждом уголке
Начало: На Береговой улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8800 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей1 октября 2025Завершив долгий речной круиз из Москвы в Ростов на Дону, ранним утром мы встретились у причала с нашим гидом Андреем.
- ООльга22 июля 2025Андрей был нашим экскурсоводом. В восторг привело все: манера общения, воспитанность, эрудированность, знание материала-истории казачества и городов Ростовской области. Спасибо за замечательный день, который провели на одном дыхании, хотелось слушать, слушать и слушать.
- ААлександра17 июля 2025Спасибо Андрею за такую интересную экскурсию!
Очень рада, что выбрала этого гида по отзывам на Трипстере.
Мы увидели главные исторические места и живописные уголки Нижнего Дона, услышали старинные легенды и удивительные истории о Донских казаках.
- ССергин28 июня 2025Путешествовал с сыном по Ростовской области. Один день у нас прошёл с Андреем. Он прекрасно знает историю родного края и
- ААндрей13 мая 2025Великолепная экскурсия с таким замечательным гидом, как Андрей!!! Багаж знаний его огромен, настоящий патриот своего края - это чувствуется в
- ННаталья13 апреля 2025В первую очередь, хочу отметить высокий уровень профессиональной подготовки гида. Нам очень повезло. Мы действительно получили кладезь знаний, в том числе исторических даных. Экскурсия прошла на одном дыхании. Только положительные воспоминания!!!! Андрей, спасибо вам огромное за ваш труд!!!
- ВВладислав7 апреля 2025Шикарная экскурсия! Андрей - это ходячая энциклопедия по Ростовской области. Куча новых интересных фактов, ярких впечатлений, однозначно рекомендую🔥
- ВВиталина25 февраля 2025Отличная экскурсия!
Всем советуем и рекомендуем.
Замечательный рассказчик, интересный маршрут, узнали много интересного.
Очень информативная экскурсия.
- ИИрина26 января 2025Андрей, самый лучший организатор!!!! Нет слов чтоб описать наш восторг) за день проведённый в Ростов-на-Дону,мы узнали и увидели всё самое
- ССергей28 декабря 2024Очень понравилось мини-путешествие с Андреем по чудесным местам Ростовской области! Андрей интересный рассказчик и приятный в общении человек, детально знает
- ЕЕлена4 августа 2024Оценка 5+
- ДДарья6 июля 2024Все прошло отлично. Андрей забрал нас из отеля. Мы немного скорректировали план экскурсии так как нам надо было вернуться пораньше.
- ААлександр26 июня 2024Великолепная экскурсия и увлеченный историей своего края рассказчик. Мы были с детьми и им также было интересно и не скучно. Андрей с готовностью подстраивался под наши возможности и пожелания по маршруту. Однозначно рекомендую.
- ВВиктор14 июня 2024Отличная экскурсия. Андрей прекрасный рассказчик. Очень интересный материал. Потрясающие исторические факты. Красивейшие места, понять и воспринять которые в полной мере становится возможным в результате рассказов Андрея. Большое спасибо.
- ККристина17 мая 2024Отличная экскурсия, все очень понравилось. Гид Андрей замечательный человек очень интересно все рассказывает, остались под впечатлением
- ММарина24 апреля 2024Великолепная экскурсия, замечательный рассказчик, незабываемые впечатления!
- ЕЕлена3 апреля 2024Огромное спасибо Андрею Ильину за интереснейшую экскурсию "Шесть городов:из Ростова в Азов!". Мы много узнали необычных фактов из истории вашего
- ИИрина4 февраля 2024На самое интересное в Ростове-на-Дону у меня был 1 день. Андрей встретил меня на вокзале, и, положив чемодан в багажник,
- ИИгорь7 января 2024Великолепная поездка! Посетили исторические города, станицы, послушали интереснейшие рассказы и байки, узнали массу новых для нас фактов о становлении казачества,
- ККристина8 ноября 2023Экскурсия понравилась очень!
Замечательный гид Андрей рассказал нам историю казачества, погрузил в традиции, показал множество интересных мест, познакомил с настоящим атаманом
