Станица Старочеркасская — застывшая старина

На этих улицах поднимали свои восстания легендарные казачьи атаманы: Степан Разин и Кондратий Булавин. И долгое время станица была столицей ⭐️ Войска Донского-грозной опорой Российского государства на южных рубежах.

Старочеркасский музей-заповедник — крупнейший музейный комплекс на Юге России. Музей-заповедник включает в себя территорию бывшего города Черкасска, на которой расположено более сотни памятников истории 📖 и культуры.

Главные достопримечательности:

Воскресенский Войсковой Собор

Шатровая колокольня

Майдан

Преображенская церковь

Ратное кладбище

Атаманское подворье

Церковь Петра и Павла

Дом Кондратия Булавина

Экскурсия в Старочеркасск — прекрасная возможность отдохнуть от городского шума и суеты и прикоснуться к историческому наследию нашего края.

«Традиции чаепития на Дону»

После экскурсии 🧭 нас ждет интерактивное мероприятие «Традиции чаепития на Дону» в интерьере казачьей кухни 🥧 ХIX века. Мы узнаем о любимых напитках донских казаков, о традициях чаепития и кофепития на Дону, воспользуемся забытыми предметами кухонного быта, попьем ароматного чаю с пирогами.

Программа тура

09:45 — Сбор группы

10:00 — Отправление из Ростова. Начало экскурсии (в пути ~1 час)

11:00 — Прибытие в ст. Старочеркасскую (время в Старочеркасске ~3 часа)

11:00-12:30 — Пешеходная экскурсия ⛳ по Старочеркасску с посещением Войскового Собора

12:30-13:30 — Интерактивная лекция + чай на травах с пирогами «Традиции чаепития на Дону».

13:30-14:00 — Свободное время: погулять, сделать памятные фото.

14:00 — Сбор группы. Отъезд в Ростов (в пути ~1 час)

15:00 — Прибытие в Ростов к месту отправления