Станица Старочеркасская — застывшая старина
На этих улицах поднимали свои восстания легендарные казачьи атаманы: Степан Разин и Кондратий Булавин. И долгое время станица была столицей ⭐️ Войска Донского-грозной опорой Российского государства на южных рубежах.
Старочеркасский музей-заповедник — крупнейший музейный комплекс на Юге России. Музей-заповедник включает в себя территорию бывшего города Черкасска, на которой расположено более сотни памятников истории 📖 и культуры.
Главные достопримечательности:
- Воскресенский Войсковой Собор
- Шатровая колокольня
- Майдан
- Преображенская церковь
- Ратное кладбище
- Атаманское подворье
- Церковь Петра и Павла
- Дом Кондратия Булавина
- Экскурсия в Старочеркасск — прекрасная возможность отдохнуть от городского шума и суеты и прикоснуться к историческому наследию нашего края.
«Традиции чаепития на Дону»
После экскурсии 🧭 нас ждет интерактивное мероприятие «Традиции чаепития на Дону» в интерьере казачьей кухни 🥧 ХIX века. Мы узнаем о любимых напитках донских казаков, о традициях чаепития и кофепития на Дону, воспользуемся забытыми предметами кухонного быта, попьем ароматного чаю с пирогами.
Программа тура
09:45 — Сбор группы
10:00 — Отправление из Ростова. Начало экскурсии (в пути ~1 час)
11:00 — Прибытие в ст. Старочеркасскую (время в Старочеркасске ~3 часа)
11:00-12:30 — Пешеходная экскурсия ⛳ по Старочеркасску с посещением Войскового Собора
12:30-13:30 — Интерактивная лекция + чай на травах с пирогами «Традиции чаепития на Дону».
13:30-14:00 — Свободное время: погулять, сделать памятные фото.
14:00 — Сбор группы. Отъезд в Ростов (в пути ~1 час)
15:00 — Прибытие в Ростов к месту отправления