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Экскурсия в Старочеркасск + традиции чаепития на Дону

5
7 отзывов
Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону
Приглашаем вас посетить Старочеркасский музей-заповедник — крупнейший музейный комплекс на Юге России.

На территории музейного комплекса расположено более сотни памятников истории 📖 и культуры, со многими из которых вам предстоит познакомиться во время нашей увлекательной экскурсии 🧭.

А после экскурсии нас ждет интерактивное мероприятие «Традиции чаепития на Дону»: в интерьере казачьей кухни 🥧 XIX века.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 375 ₽ за человека

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Экскурсия в Старочеркасск + традиции чаепития на Дону
Экскурсия в Старочеркасск + традиции чаепития на Дону

Что вы увидите

  • Воскресенский собор и колокольня
  • Атаманское подворье
  • Дом атамана Кондратия Булавина
  • Старые казачьи дома
  • Станица Старочеркасская
Станица Старочеркасская — застывшая старина
На этих улицах поднимали свои восстания легендарные казачьи атаманы: Степан Разин и Кондратий Булавин. И долгое время станица была столицей ⭐️ Войска Донского-грозной опорой Российского государства на южных рубежах.
Старочеркасский музей-заповедник — крупнейший музейный комплекс на Юге России. Музей-заповедник включает в себя территорию бывшего города Черкасска, на которой расположено более сотни памятников истории 📖 и культуры.

Главные достопримечательности:

  • Воскресенский Войсковой Собор
  • Шатровая колокольня
  • Майдан
  • Преображенская церковь
  • Ратное кладбище
  • Атаманское подворье
  • Церковь Петра и Павла
  • Дом Кондратия Булавина
  • Экскурсия в Старочеркасск — прекрасная возможность отдохнуть от городского шума и суеты и прикоснуться к историческому наследию нашего края.
«Традиции чаепития на Дону»
После экскурсии 🧭 нас ждет интерактивное мероприятие «Традиции чаепития на Дону» в интерьере казачьей кухни 🥧 ХIX века. Мы узнаем о любимых напитках донских казаков, о традициях чаепития и кофепития на Дону, воспользуемся забытыми предметами кухонного быта, попьем ароматного чаю с пирогами.
Программа тура
09:45 — Сбор группы
10:00 — Отправление из Ростова. Начало экскурсии (в пути ~1 час)
11:00 — Прибытие в ст. Старочеркасскую (время в Старочеркасске ~3 часа)
11:00-12:30 — Пешеходная экскурсия ⛳ по Старочеркасску с посещением Войскового Собора
12:30-13:30 — Интерактивная лекция + чай на травах с пирогами «Традиции чаепития на Дону».
13:30-14:00 — Свободное время: погулять, сделать памятные фото.
14:00 — Сбор группы. Отъезд в Ростов (в пути ~1 час)
15:00 — Прибытие в Ростов к месту отправления
Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
  • Услуги гида экскурсовода
  • Интерактивная лекция с чаепитием
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
Что не входит
  • Входные билеты в музеи (Атаманский дворец — 200 руб/чел)
  • Сувенирная продукция
  • Обед в кафе (от 600 руб/чел)
Начало и место завершения
🚩 Ул. Большая Садовая, 4
Экскурсия в Старочеркасск + традиции чаепития на Дону
Экскурсия в Старочеркасск + традиции чаепития на Дону
Экскурсия в Старочеркасск + традиции чаепития на Дону
Экскурсия в Старочеркасск + традиции чаепития на Дону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
Родные-Просторы
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7 отзывов оставили туристы

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