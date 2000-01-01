Начнем мы с обзорной экскурсии 🧭 по Краснодару

Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ по улицам Кубанской столицы ⭐️, где проживают гордые казаки и своенравные казачки. В тёплом городе на берегу реки Кубань так много контрастного и самобытного, чего не встретишь больше нигде. Улицы города помнят шаги В. В. Маяковского и Федора Шаляпина.

Вы узнаете о жизни города в Советский период и вдохновитесь экономическим ростом Краснодара в XXI веке. Экскурсия познакомит Вас с южным городом миллионником, Вы узнаете географические, экономические, социальные, административные особенности Кубанской столицы. Посетите основные достопримечательности 🏛️ на маршруте от Городского парка до Чистяковской рощи вдоль улицы Красной и прилегающих территориях.

Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска

После обзорной экскурсии по желанию (за доп. плату) можно будет посетить выставку Историко-археологического музея им. Е. Д. Фелицына — «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска»... На данной выставке представлены дары кубанскому казачеству императоров и императриц, символы власти атаманов, боевые награды и знамена, оружие, одежда кубанских казаков и другое.

Продолжим посещением парка Галицкого

Парк «Краснодар» Сергея Галицкого — один из лучших современных парков 🌳 России, занимает площадь в 22, 7 га. Все деревья, высаженные в новом парке, уже взрослые. Они располагаются таким образом, чтобы в каждое время года радовать посетителей особенными цветовыми оттенками. Например, кустарники «Славии» осенью цветут ярко-сиреневым. Клены удивляют алыми листьями. Сосны-бонсай и туя круглый год зеленого цвета.

Облицовка парка сделана из мрамора, гранита и известняка. На территории работают около 2000 различных светильников, которые, в том числе, располагаются внизу, возле дорожек.

Амфитеатр и спиральная смотровая площадка

Одно из самых необычных мест парка Галицкого в Краснодаре — амфитеатр, вмещающий в себя 200 человек. Здесь проходят показы фильмов на сорокаметровом экране для всех желающих, театральные постановки и концерты местных музыкальных групп. Ещё одно место в парковом комплексе, в котором каждый посетитель парка стремится побывать — спиральная смотровая площадка с зоной отдыха наверху. Отсюда открывается захватывающий вид на весь парк и стадион 🏟️ «Краснодар».

Здесь каждый найдет занятия по душе

Вечером здесь включают яркую подсветку, которая привлекает множество детей и взрослых. Здесь же установлен фонтан ⛲ с водопадом. Для любителей активных видов спорта есть суперсовременный скейт-парк. Здесь же предусмотрено пространство для игр с мячом. В одной из лучших парковых зон страны интересно не только взрослым, но и детям. Маленьких посетителей ждут две детские площадки. Одна для малышей, другая для более старших гостей парка. В обеих детских зонах земля устлана чистым белым песком, который не сдувает ветер. На площадках есть деревянные сооружения, горки и качели. Веревочные городки для лазания. Зеленый лабиринт, в котором спрятаны музыкальные инструменты. Детский скалодром. Водная площадка, где можно поплескаться водой из специальных орудий.

Программа тура:

07:30 — Отправление из Ростова (время в пути ~4 часа)

11:30 — Прибытие в Краснодар (время в Краснодаре ~7. 5 часов)

11:30-14:30 — Обзорная экскурсия по Краснодару

14:30 — Обед (по желанию за дополнительную плату), посещение музея им. Е. Д. Фелицына (за доп. плату)

14:30-19:00 — Свободное время в парке Галицкого

19:00 — Отправление в Ростов (время в пути ~4 часа)

23:00 — Прибытие в Ростов