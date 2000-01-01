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Однодневный тур в Краснодар из Ростова-на-Дону + парк Галицкого

Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону
Тур в Краснодар из Ростова-на-Дону.

Вас ждёт обзорная автобусная экскурсия ⛳ по Краснодару и прогулка 👣 по парку Галицкого — одному из лучших парков 🌳 России.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 3 420 ₽ за человека

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Однодневный тур в Краснодар из Ростова-на-Дону + парк Галицкого
Однодневный тур в Краснодар из Ростова-на-Дону + парк Галицкого

Что вы увидите

  • Парк Галицкого
  • Основные достопримечательности Краснодара
Начнем мы с обзорной экскурсии 🧭 по Краснодару
Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ по улицам Кубанской столицы ⭐️, где проживают гордые казаки и своенравные казачки. В тёплом городе на берегу реки Кубань так много контрастного и самобытного, чего не встретишь больше нигде. Улицы города помнят шаги В. В. Маяковского и Федора Шаляпина.
Вы узнаете о жизни города в Советский период и вдохновитесь экономическим ростом Краснодара в XXI веке. Экскурсия познакомит Вас с южным городом миллионником, Вы узнаете географические, экономические, социальные, административные особенности Кубанской столицы. Посетите основные достопримечательности 🏛️ на маршруте от Городского парка до Чистяковской рощи вдоль улицы Красной и прилегающих территориях.
Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска
После обзорной экскурсии по желанию (за доп. плату) можно будет посетить выставку Историко-археологического музея им. Е. Д. Фелицына — «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска»... На данной выставке представлены дары кубанскому казачеству императоров и императриц, символы власти атаманов, боевые награды и знамена, оружие, одежда кубанских казаков и другое.
Продолжим посещением парка Галицкого
Парк «Краснодар» Сергея Галицкого — один из лучших современных парков 🌳 России, занимает площадь в 22, 7 га. Все деревья, высаженные в новом парке, уже взрослые. Они располагаются таким образом, чтобы в каждое время года радовать посетителей особенными цветовыми оттенками. Например, кустарники «Славии» осенью цветут ярко-сиреневым. Клены удивляют алыми листьями. Сосны-бонсай и туя круглый год зеленого цвета.
Облицовка парка сделана из мрамора, гранита и известняка. На территории работают около 2000 различных светильников, которые, в том числе, располагаются внизу, возле дорожек.
Амфитеатр и спиральная смотровая площадка
Одно из самых необычных мест парка Галицкого в Краснодаре — амфитеатр, вмещающий в себя 200 человек. Здесь проходят показы фильмов на сорокаметровом экране для всех желающих, театральные постановки и концерты местных музыкальных групп. Ещё одно место в парковом комплексе, в котором каждый посетитель парка стремится побывать — спиральная смотровая площадка с зоной отдыха наверху. Отсюда открывается захватывающий вид на весь парк и стадион 🏟️ «Краснодар».
Здесь каждый найдет занятия по душе
Вечером здесь включают яркую подсветку, которая привлекает множество детей и взрослых. Здесь же установлен фонтан ⛲ с водопадом. Для любителей активных видов спорта есть суперсовременный скейт-парк. Здесь же предусмотрено пространство для игр с мячом. В одной из лучших парковых зон страны интересно не только взрослым, но и детям. Маленьких посетителей ждут две детские площадки. Одна для малышей, другая для более старших гостей парка. В обеих детских зонах земля устлана чистым белым песком, который не сдувает ветер. На площадках есть деревянные сооружения, горки и качели. Веревочные городки для лазания. Зеленый лабиринт, в котором спрятаны музыкальные инструменты. Детский скалодром. Водная площадка, где можно поплескаться водой из специальных орудий.

Программа тура:

    07:30 — Отправление из Ростова (время в пути ~4 часа)
    11:30 — Прибытие в Краснодар (время в Краснодаре ~7. 5 часов)
    11:30-14:30 — Обзорная экскурсия по Краснодару
    14:30 — Обед (по желанию за дополнительную плату), посещение музея им. Е. Д. Фелицына (за доп. плату)
    14:30-19:00 — Свободное время в парке Галицкого
    19:00 — Отправление в Ростов (время в пути ~4 часа)
    23:00 — Прибытие в Ростов
    Что входит
    • Услуги гида экскурсовода
    • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии (минивен /микроавтобус / автобус туристического класса)
    • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
    Что не входит
    • Обед
    • Прокат самокатов / велосипедов / лонгбордов в парке
    • Входные билеты в Музей им. Е. Д. Фелицына:
    • взрослый — 150 руб.
    • школьник — 100 руб.
    • пенсионер или ребенок до 7 лет — 50 руб
    Начало и место завершения
    🚩 Пр-т Ворошиловский / ул. Б. Садовая
    Однодневный тур в Краснодар из Ростова-на-Дону + парк Галицкого
    Однодневный тур в Краснодар из Ростова-на-Дону + парк Галицкого
    Однодневный тур в Краснодар из Ростова-на-Дону + парк Галицкого
    Однодневный тур в Краснодар из Ростова-на-Дону + парк Галицкого

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Родные-Просторы
    Родные-Просторы
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