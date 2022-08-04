Тур на озеро Эльдорадо + Парк Лога из Ростова-на-Дону

Если вы устали от изнуряющей жары в городе

4.9
13 отзывов
Если вы устали от изнуряющей жары в городе, то самое время выбраться на природу. Приглашаем вас в однодневное путешествие на берег озера Эльдорадо и парк Лога. У вас будет 3,5 часа в базе отдыха «Эльдорадо». Купайтесь к озере, загорайте на пляже, катайтесь с водных горок, играйте бильярд и теннис. В конце дня мы отправимся в парк Лога. Побывайте в настоящей сказке!
Тур на озеро Эльдорадо + Парк Лога из Ростова-на-Дону
Тур на озеро Эльдорадо + Парк Лога из Ростова-на-Дону
Тур на озеро Эльдорадо + Парк Лога из Ростова-на-Дону
Тур на озеро Эльдорадо + Парк Лога из Ростова-на-Дону
Тур на озеро Эльдорадо + Парк Лога из Ростова-на-Дону
Тур на озеро Эльдорадо + Парк Лога из Ростова-на-Дону
Тур на озеро Эльдорадо + Парк Лога из Ростова-на-Дону
Ближайшие даты:
7
авг
14
авг
21
авг
28
авг
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Описание

Купаемся в чистейшем озере и загораем на песчаном пляже на территории базы отдыха Эльдорадо, гуляем по парку "Лога" - лучшему парку Ростовской области
База отдыха «Эльдорадо» в Каменске-Шахтинском Ростовской области расположена в каньоне, на берегу невероятно чистого озера бирюзового цвета.
Вы попадете на великолепный пляж, окунетесь в прозрачную воду, прокатитесь по горкам и отдохнете на уютной территории стилизованной под древнее индейское поселение.
В Ростовской области не так много мест где можно искупаться в чистой воде и провести время с комфортом, а приехав на базу отдыха Эльдорадо в Каменск-Шахтинский вы найдете одно из них. Ресторан и несколько баров дадут возможность отлично провести свободное время взрослым, а детская площадка и отдельная зона купания порадуют не только юных посетителей, но и их родителей.
Жители Ростова привыкли к рекам в изобилие протекающим в нашем регионе, а вот озер у нас не так много, в основном они появляются из карьеров. Добавьте к одному из них песчаный пляж, отличную инфраструктуру и вы обязательно привлечете туристов. Так и произошло в Каменске Шахтинском, где появилось сразу несколько баз отдыха и Эльдорадо по праву стало одной из лучших среди них.

Базы отдыха «Эльдорадо» это:

  • Чистое озеро в каньоне.
  • Взрослый и детский пляж.
  • Детская площадка и батут.
  • Водные горки.
  • Ресторан «Таверна», бар «Эльдорадо», Суши-бар «Mafia Stars».
  • Бильярд, теннис и баня.
  • Прекрасные фотографии и настроение.
  • Парк "Лога".
  • Ландшафтный парк "Лога" можно смело назвать лучшим парком Ростовской области. Парк выдержан в сказочном стиле. На территории в 22 гектара вас ждут река, озеро и водопады. Газоны, деревья, множество уютных мест с местами для отдыха.
  • Более сотни уникальных скульптур и зданий, мосты, башни, витражи, крепостная стена, все это вы сможете увидеть только здесь. Над оформлением парка трудятся мастера парка, каждый элемент сделан вручную. В парке Лога создана собственная столярная и кузнечная мастерская, деревообрабатывающий цех, мастерские по художественной росписи. изготовлению витражей.
  • В лога парке есть бесплатная пикниковая зона с мангалами. В зверинце "Птичий двор" вы сможете увидеть более 50 видов птиц и животных.
  • Две детские площадки и зона с кривыми зеркалами, аттракционы, как и весь парк не оставит равнодушными детей.
  • На территории парка есть ресторан, кафе, сувенирная лавка и лавка сладостей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд Ростов-на-Дону - Эльдорадо - Парк Лога - Ростов-на-Дону
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Входные билеты
  • Входные билеты на территорию базы отдыха «Эльдорадо» - цена 400 руб.
  • Дети до 7 лет - бесплатно.
  • Питание по желанию.
  • Прокат мангалов, шезлонгов, спортивного инвентаря и т. п
Место начала и завершения?
улица Московская 53
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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