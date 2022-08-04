Купаемся в чистейшем озере и загораем на песчаном пляже на территории базы отдыха Эльдорадо, гуляем по парку "Лога" - лучшему парку Ростовской области
База отдыха «Эльдорадо» в Каменске-Шахтинском Ростовской области расположена в каньоне, на берегу невероятно чистого озера бирюзового цвета.
Вы попадете на великолепный пляж, окунетесь в прозрачную воду, прокатитесь по горкам и отдохнете на уютной территории стилизованной под древнее индейское поселение.
В Ростовской области не так много мест где можно искупаться в чистой воде и провести время с комфортом, а приехав на базу отдыха Эльдорадо в Каменск-Шахтинский вы найдете одно из них. Ресторан и несколько баров дадут возможность отлично провести свободное время взрослым, а детская площадка и отдельная зона купания порадуют не только юных посетителей, но и их родителей.
Жители Ростова привыкли к рекам в изобилие протекающим в нашем регионе, а вот озер у нас не так много, в основном они появляются из карьеров. Добавьте к одному из них песчаный пляж, отличную инфраструктуру и вы обязательно привлечете туристов. Так и произошло в Каменске Шахтинском, где появилось сразу несколько баз отдыха и Эльдорадо по праву стало одной из лучших среди них.
Базы отдыха «Эльдорадо» это:
- Чистое озеро в каньоне.
- Взрослый и детский пляж.
- Детская площадка и батут.
- Водные горки.
- Ресторан «Таверна», бар «Эльдорадо», Суши-бар «Mafia Stars».
- Бильярд, теннис и баня.
- Прекрасные фотографии и настроение.
- Парк "Лога".
- Ландшафтный парк "Лога" можно смело назвать лучшим парком Ростовской области. Парк выдержан в сказочном стиле. На территории в 22 гектара вас ждут река, озеро и водопады. Газоны, деревья, множество уютных мест с местами для отдыха.
- Более сотни уникальных скульптур и зданий, мосты, башни, витражи, крепостная стена, все это вы сможете увидеть только здесь. Над оформлением парка трудятся мастера парка, каждый элемент сделан вручную. В парке Лога создана собственная столярная и кузнечная мастерская, деревообрабатывающий цех, мастерские по художественной росписи. изготовлению витражей.
- В лога парке есть бесплатная пикниковая зона с мангалами. В зверинце "Птичий двор" вы сможете увидеть более 50 видов птиц и животных.
- Две детские площадки и зона с кривыми зеркалами, аттракционы, как и весь парк не оставит равнодушными детей.
- На территории парка есть ресторан, кафе, сувенирная лавка и лавка сладостей.