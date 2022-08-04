Купаемся в чистейшем озере и загораем на песчаном пляже на территории базы отдыха Эльдорадо, гуляем по парку "Лога" - лучшему парку Ростовской области

База отдыха «Эльдорадо» в Каменске-Шахтинском Ростовской области расположена в каньоне, на берегу невероятно чистого озера бирюзового цвета.

Вы попадете на великолепный пляж, окунетесь в прозрачную воду, прокатитесь по горкам и отдохнете на уютной территории стилизованной под древнее индейское поселение.

В Ростовской области не так много мест где можно искупаться в чистой воде и провести время с комфортом, а приехав на базу отдыха Эльдорадо в Каменск-Шахтинский вы найдете одно из них. Ресторан и несколько баров дадут возможность отлично провести свободное время взрослым, а детская площадка и отдельная зона купания порадуют не только юных посетителей, но и их родителей.

Жители Ростова привыкли к рекам в изобилие протекающим в нашем регионе, а вот озер у нас не так много, в основном они появляются из карьеров. Добавьте к одному из них песчаный пляж, отличную инфраструктуру и вы обязательно привлечете туристов. Так и произошло в Каменске Шахтинском, где появилось сразу несколько баз отдыха и Эльдорадо по праву стало одной из лучших среди них.

Базы отдыха «Эльдорадо» это: