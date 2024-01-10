Отправляемся на зимнюю экскурсию на родину поэта Есенина.
Зимой в селе «Константиново» совершенно особая атмосфера: деревья окружены снегом, ели повесили громадные тяжелые лапы, березы склонились макушками до самой земли и стали
Зимой в селе «Константиново» совершенно особая атмосфера: деревья окружены снегом, ели повесили громадные тяжелые лапы, березы склонились макушками до самой земли и стали
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Сбор на экскурсию 2 января 2025 •9:15 Встреча с гидом в гостинице «Форум», 1 этаж, лобби.
- 9:30 Встреча с гидом в гостинице «Старый город», 1 этаж, лобби.
- 9:45 Встреча с гидом в гостинице «Приокская», 1 этаж, лобби.
- 10:00 Встреча с гидом в гостинице «Ловеч», 1 этаж, лобби.
- 10:05 – 10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования), гид с табличкой «Рязань».
- 10:25 – 10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс), гид с табличкой «Рязань». Сбор на экскурсию 4 и 6 января 2025 •9:15 Встреча с гидом в гостинице «Форум», 1 этаж, лобби.
- 9:30 Встреча с гидом в гостинице «Приокская», 1 этаж, лобби.
- 9:45 Встреча с гидом в гостинице «Амакс», 1 этаж, лобби.
- 10:00 Встреча с гидом в гостинице «Ловеч», 1 этаж, лобби.
- 10:05 – 10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования), гид с табличкой «Рязань».
- 10:25 – 10:35 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс), гид с табличкой «Рязань». Отправление в Константиново – на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия. Программа:.
- В центре села Константиново, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери, расположена усадьба Есениных. Здесь в 1871 году дед поэта Никита Осипович Есенин построил дом, где 21 сентября (3 октября – по новому стилю) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин. Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров. В 1965 году в этой «золотой бревенчатой избе» открыли дом-музей знаменитого русского поэта и в с. Константиново появился целый комплекс мемориальных строений – Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.
- Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт. В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.
- Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной. С хозяйкой усадьбы Сергей Есенин познакомился летом 1916 года. В это время он был уже автором своего первого поэтического сборника «Радуница». В гостях у Л. Кашиной С. Есенин бывал не раз и посвятил ей одно из своих стихотворений – «Зеленая прическа». После революции загородный дом помещицы использовали под нужды села, а в октябре 1969 года в нем была открыта литературная экспозиция. К 100-летию со дня рождения поэта, в 1995 году, в здании разместился музей поэмы «Анна Снегина», в которой воплотились и образ «дома с мезонином», и образ его хозяйки.
- Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
- Маршрут: Посещение шести экспозиций — Усадьба родителей С. А Есенина, Земская школа, Усадьба Л. И Кашиной (Музей поэмы «Анна Снегина»), Дом священника И. Я Смирнова, Литературный музей, Каретный двор (без Спас-Клепиковской учительской школы и Школы грамоты).
- В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.
- Обед в кафе.
- Переезд в с. Пощупово.
- Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово. Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой. Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря. Село Константиново – подворье монастыря и сюда маленького Сережу Есенина приводила на службу его бабушка.
- Отъезд в Рязань.
- Окончание программы ориентировочно в 17:00.
Окончание программы ориентировочно в 17:00.
•Окончание программы ориентировочно в 17:00.
2, 4, 6 января
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет взрослый
|5 850 ₽
|Билет до 16 лет
|5 650 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Иоанно-Богословский монастырь в с. Пощупово
- Музей-усадьба Есениных в с. Константиново
Что включено
- Питание по программе
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: "Форум", "Старый город", Ловеч", ж/д Рязань 1 и 2
Завершение: • Окончание программы ориентировочно в 17:00 Трансфер в гостиницы, ж/д
Когда и сколько длится?
Когда: 2, 4, 6 января
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- После подтверждения бронирования необходимо внести предоплату здесь на сайте. Ответным письмом вам придет инструкция. После внесения предоплаты с вами свяжется менеджер нашей компании для уточнения всех деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
10 янв 2024
Первая половина экскурсии прошла хорошо, а вот вторая…
Когда мы приехали в Константиново, накладки посыпались одна за другой: то мы 30 минут ждали, когда нас покормят, то 40 минут ждали, когда освободятся гиды. В итоге, экспозицию мы осматривали «на время». Жаль конечно, что практически бегом у нас получилось прикоснуться к прекрасному
Когда мы приехали в Константиново, накладки посыпались одна за другой: то мы 30 минут ждали, когда нас покормят, то 40 минут ждали, когда освободятся гиды. В итоге, экспозицию мы осматривали «на время». Жаль конечно, что практически бегом у нас получилось прикоснуться к прекрасному
А
Алина
9 янв 2024
Программа интересная. Гид Светлана замечательная. Но очень мало времени отводится в Константиново. Для такой экскурсии нужно ещё хотя бы час добавить
Д
Дамир
6 янв 2024
И
Ирина
5 янв 2024
Все хорошо. Информация подана доступно, интересно, человеческим языком. Спасибо эксурсоводу и водителю.
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