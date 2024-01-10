И Инна

Первая половина экскурсии прошла хорошо, а вот вторая…

Когда мы приехали в Константиново, накладки посыпались одна за другой: то мы 30 минут ждали, когда нас покормят, то 40 минут ждали, когда освободятся гиды. В итоге, экспозицию мы осматривали «на время». Жаль конечно, что практически бегом у нас получилось прикоснуться к прекрасному