Приглашаем вас окунуться в мир народных гуляний! Вас ждет традиционное празднование Масленицы со скоморошьими плясками, конкурсами и, конечно же, вкуснейшими блинами. Чтобы нагулять аппетит, мы отправимся в небольшое путешествие по Рязани и области. Побываем на родине Есенина, прогуляемся по рязанскому Арбату и увидим белокаменный Кремль.
Ближайшие даты:
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
7
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Гостиница 3* «Ловеч» (Двухместный номер)
|10 900 ₽
|Гостиница 3* «Ловеч» (Одноместный номер)
|12 100 ₽
|Гостиница 3* «Ловеч» (Дополнительное место)
|10 900 ₽
|Гостиница 4* «Форум» (Двухместный номер)
|12 100 ₽
|Гостиница 4* «Форум» (Одноместный номер)
|14 700 ₽
|Гостиница 4* «Форум» (Дополнительное место)
|12 100 ₽
|Гостиница 3* «Приокская» (Двухместный номер)
|11 100 ₽
|Гостиница 3* «Приокская» (Одноместный номер)
|12 800 ₽
|Гостиница 3* «Приокская» (Дополнительное место)
|11 100 ₽
|Гостиница 4* «Амакс» (Двухместный номер)
|13 100 ₽
|Гостиница 4* «Амакс» (Одноместный номер)
|16 200 ₽
|Гостиница 4* «Амакс» (Дополнительное место)
|13 100 ₽
|Гостиница 4* «Старый город» (Двухместный номер)
|13 400 ₽
|Гостиница 4* «Старый город» (Одноместный номер)
|16 500 ₽
|Гостиница 4* «Старый город» (Дополнительное место)
|13 400 ₽
Что вас ожидает:
- Константиново
- Пощупово
- Солотча
- Главные достопримечательности Рязани
- Масленица в развлекательном комплексе
Описание
В ожидании весны Масленица – традиционная пора вкусных блинов и народных гуляний! Приглашаем вас принять участие в праздновании, а заодно посетить родину великого русского поэта Сергея Есенина. Родина поэта Первый день тура пройдет в рязанских окрестностях. В Константиново вы посетите шесть экспозиций, посвященных поэту: усадьбу его родителей, земскую школу, усадьбу Л. И Кашиной, дом священника И. Я Смирнова, литературный музей и Каретный двор. Каждая из локаций познакомит вас с биографией Есенина, раскроет его судьбу и творчество. После мы отправимся в Пощупово, где посетим Свято-Иоанно-Богословский монастырь. Именно сюда молодого Сережу Есенина водила на службу его бабушка. Знакомство с Рязанью и Масленица Отдохнув в гостинице, на следующий день начнем знакомство с Рязанью. На автобусе проедемся по главным достопримечательностям, а затем разомнемся прогулкой по «рязанскому Арбату». После нас ждет яркое представление в развлекательном комплексе с традиционным празднованием Масленицы! Вы сможете прогуляться по сосновому бору и при желании посетить мини-зоопарк. Завершаем наш тур ориентировочно в 17:00. Важная информация С апреля по август 2024 года в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина будут проводиться ремонтно-реставрационные работы. Важная информация: Туристам, добирающимся на поезде до Рязани, рекомендуем приобретать билеты на поезда: 7040 и 740ж, т. к. они самые комфортные по времени прибытия к началу туров (встреча на вокзалах Рязань-I и Рязань-II с 10:05 до 10:35)
Согласно расписанию в календаре
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Константиново
- Пощупово
- Солотча
- Главные достопримечательности Рязани
- Масленица в развлекательном комплексе
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание по программе
- Входные билеты
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Комиссия агентствам
Что не входит в цену
- Личные расходы туристов
Место начала и завершения?
ж/д вокзалы Рязань I и II
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- После бронирования с вами свяжется менеджер нашей компании. Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования)
- Гид с табличкой «Рязань». Далее встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс)
- Гид с табличкой «Рязань»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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