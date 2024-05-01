Описание

В ожидании весны Масленица – традиционная пора вкусных блинов и народных гуляний! Приглашаем вас принять участие в праздновании, а заодно посетить родину великого русского поэта Сергея Есенина. Родина поэта Первый день тура пройдет в рязанских окрестностях. В Константиново вы посетите шесть экспозиций, посвященных поэту: усадьбу его родителей, земскую школу, усадьбу Л. И Кашиной, дом священника И. Я Смирнова, литературный музей и Каретный двор. Каждая из локаций познакомит вас с биографией Есенина, раскроет его судьбу и творчество. После мы отправимся в Пощупово, где посетим Свято-Иоанно-Богословский монастырь. Именно сюда молодого Сережу Есенина водила на службу его бабушка. Знакомство с Рязанью и Масленица Отдохнув в гостинице, на следующий день начнем знакомство с Рязанью. На автобусе проедемся по главным достопримечательностям, а затем разомнемся прогулкой по «рязанскому Арбату». После нас ждет яркое представление в развлекательном комплексе с традиционным празднованием Масленицы! Вы сможете прогуляться по сосновому бору и при желании посетить мини-зоопарк. Завершаем наш тур ориентировочно в 17:00. Важная информация С апреля по август 2024 года в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина будут проводиться ремонтно-реставрационные работы. Важная информация: Туристам, добирающимся на поезде до Рязани, рекомендуем приобретать билеты на поезда: 7040 и 740ж, т. к. они самые комфортные по времени прибытия к началу туров (встреча на вокзалах Рязань-I и Рязань-II с 10:05 до 10:35)