Музей адмирала Ф. Ф. Ушакова – экскурсии в Рыбинске

Найдено 12 экскурсий в категории «Музей адмирала Ф. Ф. Ушакова» в Рыбинске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рыбинск: город купцов, соборов и характеров
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: город купцов, соборов и характеров
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где история оживает в каждом здании. Прогулка по купеческим кварталам и набережной Волги оставит незабываемые впечатления
Начало: У входа в Рыбинский музей-заповедник
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный
Познакомьтесь с Рыбинском через его богатую историю и архитектуру. Прогулка по набережной Волги и историческому центру оставит незабываемые впечатления
Начало: На Красной площади
Завтра в 09:00
11 дек в 15:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
О Рыбинске - с любовью
Пешая
2 часа
325 отзывов
Групповая
до 15 чел.
О Рыбинске - с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
13 дек в 13:00
14 дек в 13:00
1000 ₽ за человека
Рыбинск впервые
Пешая
1.5 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по историческим местам Рыбинска
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска с его уникальными памятниками и волжскими пейзажами. Откройте для себя историю и культуру города
Начало: На Красной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Колоритный Рыбинск
Пешая
2 часа
222 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5300 ₽ за всё до 15 чел.
Рыбинск - город купцов и бурлаков
Пешая
1.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Рыбинск - город купцов и бурлаков
Прогулка по Рыбинску откроет вам тайны прошлого: купеческие особняки, набережная Волги и уникальные памятники ждут вашего внимания
Начало: У входа в Спасо-Преображенский собор
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 4000 ₽ за всё до 15 чел.
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Пешая
1 час
55 отзывов
Индивидуальная
до 16 чел.
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Навестить Ленина в шапке и оценить главные места города всего за час
Начало: У памятника Бурлаку
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 2800 ₽ за всё до 16 чел.
Рыбинск - первое свидание
Пешая
2 часа
226 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
4600 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Рыбинск
Пешая
2.5 часа
324 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Рыбинск
Прогулка по Рыбинску: история, архитектура и знаменитые земляки. Узнайте о соборе, биржах и жизни в городе сегодня
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое
Пешая
2 часа
173 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка по Рыбинску и посещение маслобойни
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по Рыбинску и маслобойня
Погрузитесь в атмосферу купеческого Рыбинска и узнайте секреты производства масел. Дегустация и подарки для каждого участника
Начало: У Спасо-Преображенского собора
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
1500 ₽ за человека
Смотри на Рыбинск
Пешая
1.5 часа
94 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Смотри на Рыбинск
Увидеть воссозданную старинную набережную и ощутить уютную атмосферу города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Семён
    4 октября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Дата посещения: 2 октября 2025
    Прекрасная экскурсия!!! С помощью нее Рыбинск вполне влюбил в себя, оставил приятные впечатления и заинтересовал для дальнейших посещений)) рекомендую
  • Е
    Елена
    6 декабря 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Дарья прекрасный экскурсовод. Прогулка очень понравилась. Было интересно и занимательно. Дарья отвечала на все вопросы, не торопила нас когда хотелось сделать фото.
    Получили массу информации и положительных эмоций. Рекомендуем
    Дарья прекрасный экскурсовод. Прогулка очень понравилась. Было интересно и занимательно. Дарья отвечала на все вопросы, не торопила нас когда хотелось сделать фото.
Получили массу информации и положительных эмоций. Рекомендуем
  • Н
    Николай
    12 ноября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Качественно и доходчиво обьяснила нам всё о главных туристических местах гид Дарья. Для тех кто впервые приехал в Рыбинск, рекомендую.
  • A
    Anna
    12 ноября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Спасибо большое Дарье за интересную экскурсию
    Экспресс экскурсия с таким гидом как Дарья даёт полное представление о городе и об главных достопримечательностях.
  • Н
    Надежда
    10 ноября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Все прошло наилучшим образом в компании с доброжелательным и компетентным экскурсоводом Дарьей!
    Часовая экскурсия позволила влюбиться в город арт-обьект Рыбинск! Информация
    читать дальше

    преподносится в лёгкой позитивной форме, не пресыщена историческим датами и фамилиями (что для нас было важно, т. к. с нами были маленькие, быстроутомляющиеся дети))).

    Часовая экскурсия позволила влюбиться в город арт-обьект Рыбинск! Информация преподносится в лёгкой позитивной форме, не пресыщена историческим датами и фамилиями (что для нас было важно, т. к. с нами были маленькие, быстроутомляющиеся дети))).
  • Н
    Наталия
    6 ноября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Огромное спасибо Дарье за очень интересную экскурсию. Дала нам возможность почувствовать атмосферу города, насладиться красотой и уникальностью Рыбинска.
  • И
    Ирина
    21 октября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Спасибо большое нашему экскурсоводу Дарье за интересную экскурсию, любовь к своему городу, доброжелательность.
  • Ю
    Юлия
    16 октября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Чудесно прогулялись по городу. Узнали все знаковые места

    2 часа экскурсии пролетели очень быстро ☺️
    2 часа экскурсии пролетели очень быстро ☺️
  • Б
    Богатырёва
    1 октября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Спасибо большое Дарье за экскурсию!
    У нас в распоряжении было ограниченое количество времени в городе, поэтому экспресс экскурсия как раз то,
    читать дальше

    что было нужно.
    За отведенное время Дарья провела нас по самым знаковым местам Рыбинска и рассказала об основных этапах истории города. Даже дождь не помешал насладиться красотами Рыбинска и увлекательным рассказом Дарьи.
    Обязательно приедем в Рыбинск ещё и обратимся за экскурсией к Дарье.

  • Д
    Дария
    27 сентября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Дарье Михайловне огромное спасибо за экскурсию, Рыбинск очень понравился
  • А
    Анастасия
    16 сентября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Экскурсия очень понравилась. Все очень структурировано, плавно. Приятная прогулка с интересным сюжетом. Всем, кто хочет замедлиться, погрузиться в атмосферу города без скучных фактов
  • И
    Ирина
    15 сентября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Экскурсия прошла хорошо для нас часа вполне хватило так как ребёнок 7 лет не очень интересуется пока этой информацией. Старшим детям было интересно. Рекомендую экскурсию.
  • С
    Семен
    13 сентября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    С первых минут знакомства с Дарье, она расположила к себе. На экскурсию мы прибыли на 10' раньше назначенного времени, она
    читать дальше

    нас уже ждала. Подробно рассказала о значимых вехах становления Рыбинска и традициях. Так как у неё было свободное время, экскурсия продлилась даже больше оговоренного времени.

    С первых минут знакомства с Дарье, она расположила к себе. На экскурсию мы прибыли на 10' раньше назначенного времени, она нас уже ждала. Подробно рассказала о значимых вехах становления Рыбинска и традициях. Так как у неё было свободное время, экскурсия продлилась даже больше оговоренного времени.
  • Н
    Наталья
    8 сентября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Огромное спасибо Наталье за замечательную экскурсию. Маршрут был очень интересный, общение непринужденное. Много интересных фактов и историй. Мы познакомились с городом и благодаря Наталье сразу его полюбили.
  • Г
    Галина
    8 сентября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    В Рыбинске были впервые. Город очень понравился и можно было бы наслаждаться этой купеческой атмосферой самостоятельно, но Дарья так много
    читать дальше

    интересного рассказала и показала нам. Обязательно выбирайте этого экскурсовода и не пожалеете, как и мы. Приезжайте в Рыбинск! Вам понравится точно.

  • И
    Ирина
    4 сентября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Очень благодарны Дарье за отличную экскурсию! Было очень интересно и увлекательно. Время пролетело незаметно. Мы очарованы вашим замечательным городом и желаем вам дальнейшего процветания!
  • В
    Виктор
    2 сентября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Ура! Спасибо Дарье, за уютную прогулку по Рыбинску!
    Ура! Спасибо Дарье, за уютную прогулку по Рыбинску!
  • Д
    Дарья
    29 августа 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Спасибо Дарье. Всё было отлично, познавательно, интересно.
  • Ю
    Юлия
    26 августа 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Замечательная экскурсия, нам все понравилось, благодарю🙂
    Замечательная экскурсия, нам все понравилось, благодарю🙂
  • А
    Анна
    25 августа 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Огромное спасибо Дарье за великолепную, очень увлекательную и содержательную экскурсию по красивейшим улицам Рыбинска! Интересно было и взрослым, и детям!

