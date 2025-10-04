С Семён Экспресс-экскурсия по Рыбинску Дата посещения: 2 октября 2025 Прекрасная экскурсия!!! С помощью нее Рыбинск вполне влюбил в себя, оставил приятные впечатления и заинтересовал для дальнейших посещений)) рекомендую

Е Елена Экспресс-экскурсия по Рыбинску Дарья прекрасный экскурсовод. Прогулка очень понравилась. Было интересно и занимательно. Дарья отвечала на все вопросы, не торопила нас когда хотелось сделать фото.

Получили массу информации и положительных эмоций. Рекомендуем

Н Николай Экспресс-экскурсия по Рыбинску Качественно и доходчиво обьяснила нам всё о главных туристических местах гид Дарья. Для тех кто впервые приехал в Рыбинск, рекомендую.

A Anna Экспресс-экскурсия по Рыбинску Спасибо большое Дарье за интересную экскурсию

Экспресс экскурсия с таким гидом как Дарья даёт полное представление о городе и об главных достопримечательностях.

Н Надежда Экспресс-экскурсия по Рыбинску

Часовая экскурсия позволила влюбиться в город арт-обьект Рыбинск! Информация преподносится в лёгкой позитивной форме, не пресыщена историческим датами и фамилиями (что для нас было важно, т. к. с нами были маленькие, быстроутомляющиеся дети))). Все прошло наилучшим образом в компании с доброжелательным и компетентным экскурсоводом Дарьей!

Н Наталия Экспресс-экскурсия по Рыбинску Огромное спасибо Дарье за очень интересную экскурсию. Дала нам возможность почувствовать атмосферу города, насладиться красотой и уникальностью Рыбинска.

И Ирина Экспресс-экскурсия по Рыбинску Спасибо большое нашему экскурсоводу Дарье за интересную экскурсию, любовь к своему городу, доброжелательность.

Ю Юлия Экспресс-экскурсия по Рыбинску Чудесно прогулялись по городу. Узнали все знаковые места



2 часа экскурсии пролетели очень быстро ☺️

Б Богатырёва Экспресс-экскурсия по Рыбинску

У нас в распоряжении было ограниченое количество времени в городе, поэтому экспресс экскурсия как раз то, что было нужно.

За отведенное время Дарья провела нас по самым знаковым местам Рыбинска и рассказала об основных этапах истории города. Даже дождь не помешал насладиться красотами Рыбинска и увлекательным рассказом Дарьи.

За отведенное время Дарья провела нас по самым знаковым местам Рыбинска и рассказала об основных этапах истории города. Даже дождь не помешал насладиться красотами Рыбинска и увлекательным рассказом Дарьи.

Обязательно приедем в Рыбинск ещё и обратимся за экскурсией к Дарье. Спасибо большое Дарье за экскурсию!

Д Дария Экспресс-экскурсия по Рыбинску Дарье Михайловне огромное спасибо за экскурсию, Рыбинск очень понравился

А Анастасия Экспресс-экскурсия по Рыбинску Экскурсия очень понравилась. Все очень структурировано, плавно. Приятная прогулка с интересным сюжетом. Всем, кто хочет замедлиться, погрузиться в атмосферу города без скучных фактов

И Ирина Экспресс-экскурсия по Рыбинску Экскурсия прошла хорошо для нас часа вполне хватило так как ребёнок 7 лет не очень интересуется пока этой информацией. Старшим детям было интересно. Рекомендую экскурсию.

На экскурсию мы прибыли на 10' раньше назначенного времени, она нас уже ждала. Подробно рассказала о значимых вехах становления Рыбинска и традициях. Так как у неё было свободное время, экскурсия продлилась даже больше оговоренного времени. С первых минут знакомства с Дарье, она расположила к себе.

Н Наталья Экспресс-экскурсия по Рыбинску Огромное спасибо Наталье за замечательную экскурсию. Маршрут был очень интересный, общение непринужденное. Много интересных фактов и историй. Мы познакомились с городом и благодаря Наталье сразу его полюбили.

В Рыбинске были впервые. Город очень понравился и можно было бы наслаждаться этой купеческой атмосферой самостоятельно, но Дарья так много интересного рассказала и показала нам. Обязательно выбирайте этого экскурсовода и не пожалеете, как и мы. Приезжайте в Рыбинск! Вам понравится точно.

И Ирина Экспресс-экскурсия по Рыбинску Очень благодарны Дарье за отличную экскурсию! Было очень интересно и увлекательно. Время пролетело незаметно. Мы очарованы вашим замечательным городом и желаем вам дальнейшего процветания!

В Виктор Экспресс-экскурсия по Рыбинску Ура! Спасибо Дарье, за уютную прогулку по Рыбинску!

Д Дарья Экспресс-экскурсия по Рыбинску Спасибо Дарье. Всё было отлично, познавательно, интересно.

Ю Юлия Экспресс-экскурсия по Рыбинску Замечательная экскурсия, нам все понравилось, благодарю🙂