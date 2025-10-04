Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: город купцов, соборов и характеров
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где история оживает в каждом здании. Прогулка по купеческим кварталам и набережной Волги оставит незабываемые впечатления
Начало: У входа в Рыбинский музей-заповедник
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: рыбный, хлебный, индустриальный
Познакомьтесь с Рыбинском через его богатую историю и архитектуру. Прогулка по набережной Волги и историческому центру оставит незабываемые впечатления
Начало: На Красной площади
Завтра в 09:00
11 дек в 15:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
О Рыбинске - с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
13 дек в 13:00
14 дек в 13:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по историческим местам Рыбинска
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска с его уникальными памятниками и волжскими пейзажами. Откройте для себя историю и культуру города
Начало: На Красной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5300 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Рыбинск - город купцов и бурлаков
Прогулка по Рыбинску откроет вам тайны прошлого: купеческие особняки, набережная Волги и уникальные памятники ждут вашего внимания
Начало: У входа в Спасо-Преображенский собор
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 4000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Навестить Ленина в шапке и оценить главные места города всего за час
Начало: У памятника Бурлаку
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 2800 ₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборРыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
4600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Рыбинск
Прогулка по Рыбинску: история, архитектура и знаменитые земляки. Узнайте о соборе, биржах и жизни в городе сегодня
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по Рыбинску и маслобойня
Погрузитесь в атмосферу купеческого Рыбинска и узнайте секреты производства масел. Дегустация и подарки для каждого участника
Начало: У Спасо-Преображенского собора
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Смотри на Рыбинск
Увидеть воссозданную старинную набережную и ощутить уютную атмосферу города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССемён4 октября 2025Экспресс-экскурсия по РыбинскуДата посещения: 2 октября 2025Прекрасная экскурсия!!! С помощью нее Рыбинск вполне влюбил в себя, оставил приятные впечатления и заинтересовал для дальнейших посещений)) рекомендую
- ЕЕлена6 декабря 2025Дарья прекрасный экскурсовод. Прогулка очень понравилась. Было интересно и занимательно. Дарья отвечала на все вопросы, не торопила нас когда хотелось сделать фото.
Получили массу информации и положительных эмоций. Рекомендуем
- ННиколай12 ноября 2025Качественно и доходчиво обьяснила нам всё о главных туристических местах гид Дарья. Для тех кто впервые приехал в Рыбинск, рекомендую.
- AAnna12 ноября 2025Спасибо большое Дарье за интересную экскурсию
Экспресс экскурсия с таким гидом как Дарья даёт полное представление о городе и об главных достопримечательностях.
- ННадежда10 ноября 2025Все прошло наилучшим образом в компании с доброжелательным и компетентным экскурсоводом Дарьей!
Часовая экскурсия позволила влюбиться в город арт-обьект Рыбинск! Информация
- ННаталия6 ноября 2025Огромное спасибо Дарье за очень интересную экскурсию. Дала нам возможность почувствовать атмосферу города, насладиться красотой и уникальностью Рыбинска.
- ИИрина21 октября 2025Спасибо большое нашему экскурсоводу Дарье за интересную экскурсию, любовь к своему городу, доброжелательность.
- ЮЮлия16 октября 2025Чудесно прогулялись по городу. Узнали все знаковые места
2 часа экскурсии пролетели очень быстро ☺️
- ББогатырёва1 октября 2025Спасибо большое Дарье за экскурсию!
У нас в распоряжении было ограниченое количество времени в городе, поэтому экспресс экскурсия как раз то,
- ДДария27 сентября 2025Дарье Михайловне огромное спасибо за экскурсию, Рыбинск очень понравился
- ААнастасия16 сентября 2025Экскурсия очень понравилась. Все очень структурировано, плавно. Приятная прогулка с интересным сюжетом. Всем, кто хочет замедлиться, погрузиться в атмосферу города без скучных фактов
- ИИрина15 сентября 2025Экскурсия прошла хорошо для нас часа вполне хватило так как ребёнок 7 лет не очень интересуется пока этой информацией. Старшим детям было интересно. Рекомендую экскурсию.
- ССемен13 сентября 2025С первых минут знакомства с Дарье, она расположила к себе. На экскурсию мы прибыли на 10' раньше назначенного времени, она
- ННаталья8 сентября 2025Огромное спасибо Наталье за замечательную экскурсию. Маршрут был очень интересный, общение непринужденное. Много интересных фактов и историй. Мы познакомились с городом и благодаря Наталье сразу его полюбили.
- ГГалина8 сентября 2025В Рыбинске были впервые. Город очень понравился и можно было бы наслаждаться этой купеческой атмосферой самостоятельно, но Дарья так много
- ИИрина4 сентября 2025Очень благодарны Дарье за отличную экскурсию! Было очень интересно и увлекательно. Время пролетело незаметно. Мы очарованы вашим замечательным городом и желаем вам дальнейшего процветания!
- ВВиктор2 сентября 2025Ура! Спасибо Дарье, за уютную прогулку по Рыбинску!
- ДДарья29 августа 2025Спасибо Дарье. Всё было отлично, познавательно, интересно.
- ЮЮлия26 августа 2025Замечательная экскурсия, нам все понравилось, благодарю🙂
- ААнна25 августа 2025Огромное спасибо Дарье за великолепную, очень увлекательную и содержательную экскурсию по красивейшим улицам Рыбинска! Интересно было и взрослым, и детям!
