Групповая
до 15 чел.
О Рыбинске - с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
13 дек в 13:00
14 дек в 13:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5300 ₽ за всё до 15 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
5990 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Рыбинск и его сюжеты
Путешествие по Рыбинску откроет вам тайны старинных улиц и литературных героев. Узнайте, как город на Волге стал источником вдохновения для писателей
Начало: На набережной реки Черёмухи
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 16 чел.
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Навестить Ленина в шапке и оценить главные места города всего за час
Начало: У памятника Бурлаку
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 2800 ₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеба и рыбы: гастрономический Рыбинск
Познакомьтесь с кулинарными традициями Рыбинска, посетите исторические биржи и попробуйте местные продукты. Ощутите атмосферу дореволюционного города
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4300 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по Рыбинску и маслобойня
Погрузитесь в атмосферу купеческого Рыбинска и узнайте секреты производства масел. Дегустация и подарки для каждого участника
Начало: У Спасо-Преображенского собора
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Полчаса от Рыбинска: птицы и чай
Погрузитесь в атмосферу деревни Бесово, где совы и лебеди соседствуют с деревенским бытом. Испытайте коромысло и насладитесь чаем из самовара
27 дек в 12:00
28 дек в 12:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССемён4 октября 2025Экспресс-экскурсия по РыбинскуДата посещения: 2 октября 2025Прекрасная экскурсия!!! С помощью нее Рыбинск вполне влюбил в себя, оставил приятные впечатления и заинтересовал для дальнейших посещений)) рекомендую
- ЕЕлена29 июля 2025Колоритный РыбинскДата посещения: 29 июля 2025Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию. Она открыла нам не только интересные страницы истории Рыбинска, но и важные аспекты его возрождения и реставрации. Это новый творческий подход, открывающий возможности самореализации для художников, архитекторов и молодых литераторов, которые любят свой город
- ИИрина3 июня 2025О Рыбинске - с любовьюДата посещения: 3 июня 2025Большое спасибо за великолепную экскурсию!!! Экскурсовод Елизавета провела очень интересную экскурсию. Мы узнали очень много нового и интересного.
- ЕЕлена6 декабря 2025Дарья прекрасный экскурсовод. Прогулка очень понравилась. Было интересно и занимательно. Дарья отвечала на все вопросы, не торопила нас когда хотелось сделать фото.
Получили массу информации и положительных эмоций. Рекомендуем
- ААлена27 ноября 2025Спасибо экскурсоводу Елизавете за рассказ о городе! Узнали много интересного! Нам очень понравился Рыбинск, приедем еще, но уже летом!
- ВВоронина23 ноября 2025Экскурсия по Рыбинску с Ксенией оставила самые тёплые впечатления! Это был не просто сухой пересказ фактов, а настоящее погружение в
- ННадежда22 ноября 2025Очень понравилось! Спасибо!
- ККлименкова16 ноября 2025Очень интересный рассказ о жителях Рыбинска и его достопримечательностях. Спасибо Ксении за увлекательный и доступный для восприятия материал. Интересные фотографии о том,как выглядили те же места раньше.
- ННиколай12 ноября 2025Качественно и доходчиво обьяснила нам всё о главных туристических местах гид Дарья. Для тех кто впервые приехал в Рыбинск, рекомендую.
- AAnna12 ноября 2025Спасибо большое Дарье за интересную экскурсию
Экспресс экскурсия с таким гидом как Дарья даёт полное представление о городе и об главных достопримечательностях.
- ААнна11 ноября 2025Спасибо Елене за экскурсию. Было очень интерсно и позновательно.
- ННадежда10 ноября 2025Все прошло наилучшим образом в компании с доброжелательным и компетентным экскурсоводом Дарьей!
Часовая экскурсия позволила влюбиться в город арт-обьект Рыбинск! Информация
- ННаталия6 ноября 2025Огромное спасибо Дарье за очень интересную экскурсию. Дала нам возможность почувствовать атмосферу города, насладиться красотой и уникальностью Рыбинска.
- ИИрина5 ноября 2025Спасибо Александру за знакомство с Рыбинском!
- ЕЕкатерина4 ноября 2025Прекрасная экскурсия. Маршрут продуман, успели всё посмотреть и совершенно не устать, узнать много интересного, познавательного, слушали заворожено. Замечательные впечатления от города, его подачи Еленой, дальнейших перспектив развития, так что обязательно ещё раз приеду в Рыбинск. Спасибо
- ВВершинин4 ноября 2025Очень интересная и содержательная экскурсия, большое спасибо.
- ММария3 ноября 2025Потрясающая экскурсия с хорошо знающим историю и любящим свой город Александром
- ООльга2 ноября 2025Экскурсия понравилась
- ТТатьяна1 ноября 2025Елена - шикарный экскурсовод, несмотря на дождливую погоду, экскурсия была очень душевная и интересная, очень много информации про Рыбинск мы узнали именно из нее.
Пришли по рекомендации и с удовольствием реконструируем всем! Вы не пожалеете ❤️
- ММарина31 октября 2025Чудесная Елена познакомила нас с прошлым, настоящим и даже будущим Рыбинском! Больше двух часов пролетели совершенно незаметно! Темп прогулки размеренный, успеваешь налюбоваться новыми местами!)
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в декабре 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 827 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Рыбинске на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 827 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль