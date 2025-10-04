Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Рыбинске

Найдено 9 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Рыбинске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
О Рыбинске - с любовью
Пешая
2 часа
325 отзывов
Групповая
до 15 чел.
О Рыбинске - с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
13 дек в 13:00
14 дек в 13:00
1000 ₽ за человека
Колоритный Рыбинск
Пешая
2 часа
222 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5300 ₽ за всё до 15 чел.
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
Пешая
2 часа
17 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
5990 ₽ за всё до 5 чел.
Рыбинск и его сюжеты
Пешая
2 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Рыбинск и его сюжеты
Путешествие по Рыбинску откроет вам тайны старинных улиц и литературных героев. Узнайте, как город на Волге стал источником вдохновения для писателей
Начало: На набережной реки Черёмухи
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
1300 ₽ за человека
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Пешая
1 час
55 отзывов
Индивидуальная
до 16 чел.
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Навестить Ленина в шапке и оценить главные места города всего за час
Начало: У памятника Бурлаку
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 2800 ₽ за всё до 16 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое
Пешая
2 часа
173 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Хлеба и рыбы: гастрономический Рыбинск
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеба и рыбы: гастрономический Рыбинск
Познакомьтесь с кулинарными традициями Рыбинска, посетите исторические биржи и попробуйте местные продукты. Ощутите атмосферу дореволюционного города
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4300 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка по Рыбинску и посещение маслобойни
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по Рыбинску и маслобойня
Погрузитесь в атмосферу купеческого Рыбинска и узнайте секреты производства масел. Дегустация и подарки для каждого участника
Начало: У Спасо-Преображенского собора
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
1500 ₽ за человека
Полчаса от Рыбинска: птицы, перезагрузка и чай из самовара (на вашем авто)
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Полчаса от Рыбинска: птицы и чай
Погрузитесь в атмосферу деревни Бесово, где совы и лебеди соседствуют с деревенским бытом. Испытайте коромысло и насладитесь чаем из самовара
27 дек в 12:00
28 дек в 12:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Семён
    4 октября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Дата посещения: 2 октября 2025
    Прекрасная экскурсия!!! С помощью нее Рыбинск вполне влюбил в себя, оставил приятные впечатления и заинтересовал для дальнейших посещений)) рекомендую
  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    Колоритный Рыбинск
    Дата посещения: 29 июля 2025
    Большое спасибо Александру за прекрасную экскурсию. Она открыла нам не только интересные страницы истории Рыбинска, но и важные аспекты его возрождения и реставрации. Это новый творческий подход, открывающий возможности самореализации для художников, архитекторов и молодых литераторов, которые любят свой город
  • И
    Ирина
    3 июня 2025
    О Рыбинске - с любовью
    Дата посещения: 3 июня 2025
    Большое спасибо за великолепную экскурсию!!! Экскурсовод Елизавета провела очень интересную экскурсию. Мы узнали очень много нового и интересного.
  • Е
    Елена
    6 декабря 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Дарья прекрасный экскурсовод. Прогулка очень понравилась. Было интересно и занимательно. Дарья отвечала на все вопросы, не торопила нас когда хотелось сделать фото.
    Получили массу информации и положительных эмоций. Рекомендуем
  • А
    Алена
    27 ноября 2025
    О Рыбинске - с любовью
    Спасибо экскурсоводу Елизавете за рассказ о городе! Узнали много интересного! Нам очень понравился Рыбинск, приедем еще, но уже летом!
  • В
    Воронина
    23 ноября 2025
    Рыбинск и его сюжеты
    Экскурсия по Рыбинску с Ксенией оставила самые тёплые впечатления! Это был не просто сухой пересказ фактов, а настоящее погружение в
    историю города. Ксения — гид, который виден влюблен в своё дело. Она прекрасно структурировала маршрут, рассказывала живо и увлекательно, с интересными деталями и историями, которых не найдёшь в путеводителях. После экскурсии Рыбинск открылся с совершенно новой стороны. Огромное спасибо за прекрасно проведённое время! Однозначно рекомендую.

  • Н
    Надежда
    22 ноября 2025
    Колоритный Рыбинск
    Очень понравилось! Спасибо!
  • К
    Клименкова
    16 ноября 2025
    Рыбинск и его сюжеты
    Очень интересный рассказ о жителях Рыбинска и его достопримечательностях. Спасибо Ксении за увлекательный и доступный для восприятия материал. Интересные фотографии о том,как выглядили те же места раньше.
  • Н
    Николай
    12 ноября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Качественно и доходчиво обьяснила нам всё о главных туристических местах гид Дарья. Для тех кто впервые приехал в Рыбинск, рекомендую.
  • A
    Anna
    12 ноября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Спасибо большое Дарье за интересную экскурсию
    Экспресс экскурсия с таким гидом как Дарья даёт полное представление о городе и об главных достопримечательностях.
  • А
    Анна
    11 ноября 2025
    О Рыбинске - с любовью
    Спасибо Елене за экскурсию. Было очень интерсно и позновательно.
  • Н
    Надежда
    10 ноября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Все прошло наилучшим образом в компании с доброжелательным и компетентным экскурсоводом Дарьей!
    Часовая экскурсия позволила влюбиться в город арт-обьект Рыбинск! Информация
    преподносится в лёгкой позитивной форме, не пресыщена историческим датами и фамилиями (что для нас было важно, т. к. с нами были маленькие, быстроутомляющиеся дети))).

  • Н
    Наталия
    6 ноября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Огромное спасибо Дарье за очень интересную экскурсию. Дала нам возможность почувствовать атмосферу города, насладиться красотой и уникальностью Рыбинска.
  • И
    Ирина
    5 ноября 2025
    Колоритный Рыбинск
    Спасибо Александру за знакомство с Рыбинском!
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2025
    О Рыбинске - с любовью
    Прекрасная экскурсия. Маршрут продуман, успели всё посмотреть и совершенно не устать, узнать много интересного, познавательного, слушали заворожено. Замечательные впечатления от города, его подачи Еленой, дальнейших перспектив развития, так что обязательно ещё раз приеду в Рыбинск. Спасибо
  • В
    Вершинин
    4 ноября 2025
    О Рыбинске - с любовью
    Очень интересная и содержательная экскурсия, большое спасибо.
  • М
    Мария
    3 ноября 2025
    Колоритный Рыбинск
    Потрясающая экскурсия с хорошо знающим историю и любящим свой город Александром
  • О
    Ольга
    2 ноября 2025
    О Рыбинске - с любовью
    Экскурсия понравилась
  • Т
    Татьяна
    1 ноября 2025
    О Рыбинске - с любовью
    Елена - шикарный экскурсовод, несмотря на дождливую погоду, экскурсия была очень душевная и интересная, очень много информации про Рыбинск мы узнали именно из нее.

    Пришли по рекомендации и с удовольствием реконструируем всем! Вы не пожалеете ❤️
  • М
    Марина
    31 октября 2025
    О Рыбинске - с любовью
    Чудесная Елена познакомила нас с прошлым, настоящим и даже будущим Рыбинском! Больше двух часов пролетели совершенно незаметно! Темп прогулки размеренный, успеваешь налюбоваться новыми местами!)
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. О Рыбинске - с любовью
  2. Колоритный Рыбинск
  3. По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
  4. Рыбинск и его сюжеты
  5. Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Польский костёл
  5. Красная площадь
  6. Часовня Николая Чудотворца
  7. Старый город
  8. Молога
  9. Железнодорожный вокзал
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в декабре 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 827 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
