Рыбинск и его сюжеты
Путешествие по Рыбинску откроет вам тайны старинных улиц и литературных героев. Узнайте, как город на Волге стал источником вдохновения для писателей
Начало: На набережной реки Черёмухи
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
1300 ₽ за человека
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Навестить Ленина в шапке и оценить главные места города всего за час
Начало: У памятника Бурлаку
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 2800 ₽ за всё до 16 чел.
Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
4600 ₽ за всё до 6 чел.
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий20 ноября 2025«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проектаДата посещения: 15 ноября 2025Отличная экскурсия, интересный маршрут, потрясающий экскурсовод.
Алексей, спасибо
- ССемён4 октября 2025Экспресс-экскурсия по РыбинскуДата посещения: 2 октября 2025Прекрасная экскурсия!!! С помощью нее Рыбинск вполне влюбил в себя, оставил приятные впечатления и заинтересовал для дальнейших посещений)) рекомендую
- ЕЕлена6 декабря 2025Дарья прекрасный экскурсовод. Прогулка очень понравилась. Было интересно и занимательно. Дарья отвечала на все вопросы, не торопила нас когда хотелось сделать фото.
Получили массу информации и положительных эмоций. Рекомендуем
- ННиколай12 ноября 2025Качественно и доходчиво обьяснила нам всё о главных туристических местах гид Дарья. Для тех кто впервые приехал в Рыбинск, рекомендую.
- AAnna12 ноября 2025Спасибо большое Дарье за интересную экскурсию
Экспресс экскурсия с таким гидом как Дарья даёт полное представление о городе и об главных достопримечательностях.
- ННадежда10 ноября 2025Все прошло наилучшим образом в компании с доброжелательным и компетентным экскурсоводом Дарьей!
Часовая экскурсия позволила влюбиться в город арт-обьект Рыбинск! Информация
- ННаталия6 ноября 2025Огромное спасибо Дарье за очень интересную экскурсию. Дала нам возможность почувствовать атмосферу города, насладиться красотой и уникальностью Рыбинска.
- ММария31 октября 2025Прекрасная экскурсия! Спасибо от души! Очень рекомендую!
- ММарина25 октября 2025Очень понравилась экскурсия. Алексей прекрасный рассказчик, приятный и интеллигентный человек с достойным объемом знаний. Ему удалось увлечь нас с сыном
- ИИрина21 октября 2025Спасибо большое нашему экскурсоводу Дарье за интересную экскурсию, любовь к своему городу, доброжелательность.
- ЮЮлия16 октября 2025Чудесно прогулялись по городу. Узнали все знаковые места
2 часа экскурсии пролетели очень быстро ☺️
- ББогатырёва1 октября 2025Спасибо большое Дарье за экскурсию!
У нас в распоряжении было ограниченое количество времени в городе, поэтому экспресс экскурсия как раз то,
- ДДария27 сентября 2025Дарье Михайловне огромное спасибо за экскурсию, Рыбинск очень понравился
- ЗЗарина23 сентября 2025Рыбинск очень удивил своей историей! Очень рада, что выбрали именно эту экскурсию, думаю, это точно лучшая экскурсия среди всех возможных
- ААнастасия16 сентября 2025Экскурсия очень понравилась. Все очень структурировано, плавно. Приятная прогулка с интересным сюжетом. Всем, кто хочет замедлиться, погрузиться в атмосферу города без скучных фактов
- ИИрина15 сентября 2025Экскурсия прошла хорошо для нас часа вполне хватило так как ребёнок 7 лет не очень интересуется пока этой информацией. Старшим детям было интересно. Рекомендую экскурсию.
- ССемен13 сентября 2025С первых минут знакомства с Дарье, она расположила к себе. На экскурсию мы прибыли на 10' раньше назначенного времени, она
- ННаталья8 сентября 2025Огромное спасибо Наталье за замечательную экскурсию. Маршрут был очень интересный, общение непринужденное. Много интересных фактов и историй. Мы познакомились с городом и благодаря Наталье сразу его полюбили.
- ГГалина8 сентября 2025В Рыбинске были впервые. Город очень понравился и можно было бы наслаждаться этой купеческой атмосферой самостоятельно, но Дарья так много
- ИИрина4 сентября 2025Очень благодарны Дарье за отличную экскурсию! Было очень интересно и увлекательно. Время пролетело незаметно. Мы очарованы вашим замечательным городом и желаем вам дальнейшего процветания!
