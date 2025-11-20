Мои заказы

Часовня Югского подворья – экскурсии в Рыбинске

Найдено 4 экскурсии в категории «Часовня Югского подворья» в Рыбинске, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рыбинск и его сюжеты
Пешая
2 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Рыбинск и его сюжеты
Путешествие по Рыбинску откроет вам тайны старинных улиц и литературных героев. Узнайте, как город на Волге стал источником вдохновения для писателей
Начало: На набережной реки Черёмухи
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
1300 ₽ за человека
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Пешая
1 час
55 отзывов
Индивидуальная
до 16 чел.
Экспресс-экскурсия по Рыбинску
Навестить Ленина в шапке и оценить главные места города всего за час
Начало: У памятника Бурлаку
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 2800 ₽ за всё до 16 чел.
Рыбинск - первое свидание
Пешая
2 часа
226 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
4600 ₽ за всё до 6 чел.
«Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
На машине
3 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
«Росписи затопленных земель»: экскурсия по историческому Рыбинску
Приглашаем на уникальное путешествие по Рыбинску, где вы окунетесь в мир мологских традиций и узоров
Начало: Исторический центр
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    20 ноября 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Дата посещения: 15 ноября 2025
    Отличная экскурсия, интересный маршрут, потрясающий экскурсовод.
    Алексей, спасибо
  • С
    Семён
    4 октября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Дата посещения: 2 октября 2025
    Прекрасная экскурсия!!! С помощью нее Рыбинск вполне влюбил в себя, оставил приятные впечатления и заинтересовал для дальнейших посещений)) рекомендую
  • Е
    Елена
    6 декабря 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Дарья прекрасный экскурсовод. Прогулка очень понравилась. Было интересно и занимательно. Дарья отвечала на все вопросы, не торопила нас когда хотелось сделать фото.
    Получили массу информации и положительных эмоций. Рекомендуем
  • Н
    Николай
    12 ноября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Качественно и доходчиво обьяснила нам всё о главных туристических местах гид Дарья. Для тех кто впервые приехал в Рыбинск, рекомендую.
  • A
    Anna
    12 ноября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Спасибо большое Дарье за интересную экскурсию
    Экспресс экскурсия с таким гидом как Дарья даёт полное представление о городе и об главных достопримечательностях.
  • Н
    Надежда
    10 ноября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Все прошло наилучшим образом в компании с доброжелательным и компетентным экскурсоводом Дарьей!
    Часовая экскурсия позволила влюбиться в город арт-обьект Рыбинск! Информация
    читать дальше

    преподносится в лёгкой позитивной форме, не пресыщена историческим датами и фамилиями (что для нас было важно, т. к. с нами были маленькие, быстроутомляющиеся дети))).

  • Н
    Наталия
    6 ноября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Огромное спасибо Дарье за очень интересную экскурсию. Дала нам возможность почувствовать атмосферу города, насладиться красотой и уникальностью Рыбинска.
  • М
    Мария
    31 октября 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Прекрасная экскурсия! Спасибо от души! Очень рекомендую!
  • М
    Марина
    25 октября 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Очень понравилась экскурсия. Алексей прекрасный рассказчик, приятный и интеллигентный человек с достойным объемом знаний. Ему удалось увлечь нас с сыном
    читать дальше

    и рассказать много интересных фактов о своем крае. Не банально и не скучно!! Кроме того, Алексей очень выручил нас, подменив заболевшую коллегу и провел для нас на следующий день экскурсию в Тутаев, которая тоже оставила самые приятные впечатления). В общем, Алексею респект и однозначные рекомендации!

  • И
    Ирина
    21 октября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Спасибо большое нашему экскурсоводу Дарье за интересную экскурсию, любовь к своему городу, доброжелательность.
  • Ю
    Юлия
    16 октября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Чудесно прогулялись по городу. Узнали все знаковые места

    2 часа экскурсии пролетели очень быстро ☺️
  • Б
    Богатырёва
    1 октября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Спасибо большое Дарье за экскурсию!
    У нас в распоряжении было ограниченое количество времени в городе, поэтому экспресс экскурсия как раз то,
    читать дальше

    что было нужно.
    За отведенное время Дарья провела нас по самым знаковым местам Рыбинска и рассказала об основных этапах истории города. Даже дождь не помешал насладиться красотами Рыбинска и увлекательным рассказом Дарьи.
    Обязательно приедем в Рыбинск ещё и обратимся за экскурсией к Дарье.

  • Д
    Дария
    27 сентября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Дарье Михайловне огромное спасибо за экскурсию, Рыбинск очень понравился
  • З
    Зарина
    23 сентября 2025
    «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта
    Рыбинск очень удивил своей историей! Очень рада, что выбрали именно эту экскурсию, думаю, это точно лучшая экскурсия среди всех возможных
    читать дальше

    по Рыбинску!:) Замечательный гид не только прекрасно знает историю своего города, но и очень любит его, и это чувствуется, поэтому хотелось ездить и слушать бесконечно. Уезжали с ощущением, что открыли для себя новый уголок России, куда обязательно хочется вернуться!

  • А
    Анастасия
    16 сентября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Экскурсия очень понравилась. Все очень структурировано, плавно. Приятная прогулка с интересным сюжетом. Всем, кто хочет замедлиться, погрузиться в атмосферу города без скучных фактов
  • И
    Ирина
    15 сентября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Экскурсия прошла хорошо для нас часа вполне хватило так как ребёнок 7 лет не очень интересуется пока этой информацией. Старшим детям было интересно. Рекомендую экскурсию.
  • С
    Семен
    13 сентября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    С первых минут знакомства с Дарье, она расположила к себе. На экскурсию мы прибыли на 10' раньше назначенного времени, она
    читать дальше

    нас уже ждала. Подробно рассказала о значимых вехах становления Рыбинска и традициях. Так как у неё было свободное время, экскурсия продлилась даже больше оговоренного времени.

  • Н
    Наталья
    8 сентября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Огромное спасибо Наталье за замечательную экскурсию. Маршрут был очень интересный, общение непринужденное. Много интересных фактов и историй. Мы познакомились с городом и благодаря Наталье сразу его полюбили.
  • Г
    Галина
    8 сентября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    В Рыбинске были впервые. Город очень понравился и можно было бы наслаждаться этой купеческой атмосферой самостоятельно, но Дарья так много
    читать дальше

    интересного рассказала и показала нам. Обязательно выбирайте этого экскурсовода и не пожалеете, как и мы. Приезжайте в Рыбинск! Вам понравится точно.

  • И
    Ирина
    4 сентября 2025
    Экспресс-экскурсия по Рыбинску
    Очень благодарны Дарье за отличную экскурсию! Было очень интересно и увлекательно. Время пролетело незаметно. Мы очарованы вашим замечательным городом и желаем вам дальнейшего процветания!

