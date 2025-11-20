В Виталий «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта Дата посещения: 15 ноября 2025 Отличная экскурсия, интересный маршрут, потрясающий экскурсовод.

Алексей, спасибо

С Семён Экспресс-экскурсия по Рыбинску Дата посещения: 2 октября 2025 Прекрасная экскурсия!!! С помощью нее Рыбинск вполне влюбил в себя, оставил приятные впечатления и заинтересовал для дальнейших посещений)) рекомендую

Е Елена Экспресс-экскурсия по Рыбинску Дарья прекрасный экскурсовод. Прогулка очень понравилась. Было интересно и занимательно. Дарья отвечала на все вопросы, не торопила нас когда хотелось сделать фото.

Получили массу информации и положительных эмоций. Рекомендуем

Н Николай Экспресс-экскурсия по Рыбинску Качественно и доходчиво обьяснила нам всё о главных туристических местах гид Дарья. Для тех кто впервые приехал в Рыбинск, рекомендую.

A Anna Экспресс-экскурсия по Рыбинску Спасибо большое Дарье за интересную экскурсию

Экспресс экскурсия с таким гидом как Дарья даёт полное представление о городе и об главных достопримечательностях.

Н Надежда Экспресс-экскурсия по Рыбинску

Часовая экскурсия позволила влюбиться в город арт-обьект Рыбинск! Информация преподносится в лёгкой позитивной форме, не пресыщена историческим датами и фамилиями (что для нас было важно, т. к. с нами были маленькие, быстроутомляющиеся дети))). Все прошло наилучшим образом в компании с доброжелательным и компетентным экскурсоводом Дарьей!

Н Наталия Экспресс-экскурсия по Рыбинску Огромное спасибо Дарье за очень интересную экскурсию. Дала нам возможность почувствовать атмосферу города, насладиться красотой и уникальностью Рыбинска.

М Мария «Росписи затопленных земель» - экскурсия с автором проекта Прекрасная экскурсия! Спасибо от души! Очень рекомендую!

Очень понравилась экскурсия. Алексей прекрасный рассказчик, приятный и интеллигентный человек с достойным объемом знаний. Ему удалось увлечь нас с сыном и рассказать много интересных фактов о своем крае. Не банально и не скучно!! Кроме того, Алексей очень выручил нас, подменив заболевшую коллегу и провел для нас на следующий день экскурсию в Тутаев, которая тоже оставила самые приятные впечатления). В общем, Алексею респект и однозначные рекомендации!

И Ирина Экспресс-экскурсия по Рыбинску Спасибо большое нашему экскурсоводу Дарье за интересную экскурсию, любовь к своему городу, доброжелательность.

Ю Юлия Экспресс-экскурсия по Рыбинску Чудесно прогулялись по городу. Узнали все знаковые места



2 часа экскурсии пролетели очень быстро ☺️

Б Богатырёва Экспресс-экскурсия по Рыбинску

У нас в распоряжении было ограниченое количество времени в городе, поэтому экспресс экскурсия как раз то, что было нужно.

За отведенное время Дарья провела нас по самым знаковым местам Рыбинска и рассказала об основных этапах истории города. Даже дождь не помешал насладиться красотами Рыбинска и увлекательным рассказом Дарьи.

За отведенное время Дарья провела нас по самым знаковым местам Рыбинска и рассказала об основных этапах истории города. Даже дождь не помешал насладиться красотами Рыбинска и увлекательным рассказом Дарьи. Обязательно приедем в Рыбинск ещё и обратимся за экскурсией к Дарье. Спасибо большое Дарье за экскурсию!

Д Дария Экспресс-экскурсия по Рыбинску Дарье Михайловне огромное спасибо за экскурсию, Рыбинск очень понравился

Замечательный гид не только прекрасно знает историю своего города, но и очень любит его, и это чувствуется, поэтому хотелось ездить и слушать бесконечно. Уезжали с ощущением, что открыли для себя новый уголок России, куда обязательно хочется вернуться! Рыбинск очень удивил своей историей! Очень рада, что выбрали именно эту экскурсию, думаю, это точно лучшая экскурсия среди всех возможных по Рыбинску!:)

А Анастасия Экспресс-экскурсия по Рыбинску Экскурсия очень понравилась. Все очень структурировано, плавно. Приятная прогулка с интересным сюжетом. Всем, кто хочет замедлиться, погрузиться в атмосферу города без скучных фактов

И Ирина Экспресс-экскурсия по Рыбинску Экскурсия прошла хорошо для нас часа вполне хватило так как ребёнок 7 лет не очень интересуется пока этой информацией. Старшим детям было интересно. Рекомендую экскурсию.

С первых минут знакомства с Дарье, она расположила к себе. На экскурсию мы прибыли на 10' раньше назначенного времени, она нас уже ждала. Подробно рассказала о значимых вехах становления Рыбинска и традициях. Так как у неё было свободное время, экскурсия продлилась даже больше оговоренного времени.

Н Наталья Экспресс-экскурсия по Рыбинску Огромное спасибо Наталье за замечательную экскурсию. Маршрут был очень интересный, общение непринужденное. Много интересных фактов и историй. Мы познакомились с городом и благодаря Наталье сразу его полюбили.

В Рыбинске были впервые. Город очень понравился и можно было бы наслаждаться этой купеческой атмосферой самостоятельно, но Дарья так много интересного рассказала и показала нам. Обязательно выбирайте этого экскурсовода и не пожалеете, как и мы. Приезжайте в Рыбинск! Вам понравится точно.