Пора наконец-то разобраться во всех архитектурных хитросплетениях! Определять эклектику, модерн, конструктивизм и другие стили вас научат визуальные шпаргалки и инфографика в Telegram-боте.
Гуляйте в своё удовольствие по самому красивому району Петербурга, задерживаясь у зданий столько, сколько захочется, — и разглядывайте их со знанием дела!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Это мобильный квест в Telegram-боте, который легко, интересно и доступно проведёт вас по культовым архитектурным объектам Петроградской стороны и научит разбираться в архитектурных стилях. И даже если вы совсем не разбираетесь в запутанной терминологии, после прохождения квеста вы будете с лёгкостью ориентироваться в ней.
На маршруте вам встретятся:
- Дворец культуры Ленсовета и ленинградский Дом мод
- Дома в стиле эклектика на Большом проспекте
- Доходные дома: Чубаковых, Розенштерна, Колобовых и другие
- Образцы деревянного модерна
- И секретное место с арт-объектом и удивительно трогательной историей
Организационные детали
- Квест проходит в Telegram-боте, поэтому важно иметь доступ в интернет и заряженное устройство
- Поддержка гида онлайн — при необходимости
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|950 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 109 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Ксения. Моя увлечённость культурой и искусством началась с музыкального образования, а затем выросла в интерес к истории, живописи, архитектуре и моде. Я занимаюсь организацией экскурсий по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
15 авг 2025
Было интересно, но мало. Прошли весь маршрут за 1 час 20 минут. Хорошо было бы добавить информации и другие локации и сделать прогулку часа на 3
Игорь
13 авг 2025
Наконец то вспомнили в чем разница между колоннами и пилястрами! Познавательно, интересно! Ксении спасибо!
