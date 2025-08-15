Пора наконец-то разобраться во всех архитектурных хитросплетениях! Определять эклектику, модерн, конструктивизм и другие стили вас научат визуальные шпаргалки и инфографика в Telegram-боте. Гуляйте в своё удовольствие по самому красивому району Петербурга, задерживаясь у зданий столько, сколько захочется, — и разглядывайте их со знанием дела!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание квеста

Это мобильный квест в Telegram-боте, который легко, интересно и доступно проведёт вас по культовым архитектурным объектам Петроградской стороны и научит разбираться в архитектурных стилях. И даже если вы совсем не разбираетесь в запутанной терминологии, после прохождения квеста вы будете с лёгкостью ориентироваться в ней.

На маршруте вам встретятся:

Дворец культуры Ленсовета и ленинградский Дом мод

Дома в стиле эклектика на Большом проспекте

Доходные дома: Чубаковых, Розенштерна, Колобовых и другие

Образцы деревянного модерна

И секретное место с арт-объектом и удивительно трогательной историей

Организационные детали