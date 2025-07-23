Идеальный вечерний маршрут для тех, кто хочет увидеть Северную столицу в ее роскошной, неповторимой красоте. Маршрут по Неве точно под закат и звуки живой музыки.
Прогулка проходит на комфортабельном двухпалубном теплоходе с закрытой палубой и открытой площадкой под навесом.
Прогулка проходит на комфортабельном двухпалубном теплоходе с закрытой палубой и открытой площадкой под навесом.
Описание экскурсии
Золотой час — самое живописное и романтичное время в Петербурге Найти способы проникнуться им по-полной не просто, но мы это сделали. Теперь каждую неделю, когда солнце медленно скользит к горизонту, а на воде играют золотые блики, в сердце Петербурга начинается музыкальное путешествие по Неве и заливу. Для настроения на верхней палубе — уютная лаундж-обстановка и мягкое звучание саксофона. А для тех, кто хочет отдохнуть и насладиться видами— спокойная обстановка и панорамные окна на нижней палубе. В чем особенность прогулки?
- Атмосферный музыкальный круиз.
- Верхняя палуба с живой музыкой и нижняя палуба с экскурсией от гида.
- Кафе-бар на борту.
- Свободная рассадка на теплоходе.
Маршрут по центральной Неве Стартуем от Университетской набережной и идем в сторону Дворцового моста. Там заходим в Малую Неву, откуда попадаем к Газпром-арене. Там делаем разворот и возвращаемся обратно в Неву, доходим до Литейного моста и возвращаемся причалу отправления. Обращаем ваше внимание, что маршрут может корректироваться в зависимости от погоды и уровня воды в Неве. Важная информация:.
Маршрут по центральной Неве Стартуем от Университетской набережной и идем в сторону Дворцового моста. Там заходим в Малую Неву, откуда попадаем к Газпром-арене. Там делаем разворот и возвращаемся обратно в Неву, доходим до Литейного моста и возвращаемся причалу отправления. Обращаем ваше внимание, что маршрут может корректироваться в зависимости от погоды и уровня воды в Неве. Важная информация:.
• Маршрут по центральной Неве Стартуем от Университетской набережной и идем в сторону Дворцового моста. Там заходим в Малую Неву, откуда попадаем к Газпром-арене. Там делаем разворот и возвращаемся обратно в Неву, доходим до Литейного моста и возвращаемся причалу отправления. Обращаем ваше внимание, что маршрут может корректироваться в зависимости от погоды и уровня воды в Неве. Важная информация:
- Итоговый маршрут поездки выбирается в зависимости от погодных условий.
- На борт запрещено приносить свой алкоголь и продукты.
- Обращаем ваше внимание на то, что на теплоходе действует свободная рассадка, а значит вы можете свободно передвигаться по палубам.
ежедневно под закат
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Адмиралтейство
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Кунсткамера
- Петровский стадион
- Лахта Центр
- Газпром Арена
- Троицкий мост
- Дворцовый мост
Что включено
- Круиз на двухпалубном теплоходе - до 2 часов
- Живая музыка
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Университетская наб., 13
Завершение: Университетская набережная, 13
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно под закат
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Итоговый маршрут поездки выбирается в зависимости от погодных условий
- На борт запрещено приносить свой алкоголь и продукты
- Обращаем ваше внимание на то, что на теплоходе действует свободная рассадка, а значит вы можете свободно передвигаться по палубам
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень атмосферная экскурсия. Играл саксофонист, закат, Финский залив. Красивые виды с борта теплохода. Две закрытые палубы, есть открытая площадка. Мы довольны
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