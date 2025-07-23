Золотой час — самое живописное и романтичное время в Петербурге Найти способы проникнуться им по-полной не просто, но мы это сделали. Теперь каждую неделю, когда солнце медленно скользит к горизонту, а на воде играют золотые блики, в сердце Петербурга начинается музыкальное путешествие по Неве и заливу. Для настроения на верхней палубе — уютная лаундж-обстановка и мягкое звучание саксофона. А для тех, кто хочет отдохнуть и насладиться видами— спокойная обстановка и панорамные окна на нижней палубе. В чем особенность прогулки?

Атмосферный музыкальный круиз.

Верхняя палуба с живой музыкой и нижняя палуба с экскурсией от гида.

Кафе-бар на борту.

Свободная рассадка на теплоходе.

Маршрут по центральной Неве Стартуем от Университетской набережной и идем в сторону Дворцового моста. Там заходим в Малую Неву, откуда попадаем к Газпром-арене. Там делаем разворот и возвращаемся обратно в Неву, доходим до Литейного моста и возвращаемся причалу отправления. Обращаем ваше внимание, что маршрут может корректироваться в зависимости от погоды и уровня воды в Неве. Важная информация:.

Маршрут по центральной Неве Стартуем от Университетской набережной и идем в сторону Дворцового моста. Там заходим в Малую Неву, откуда попадаем к Газпром-арене. Там делаем разворот и возвращаемся обратно в Неву, доходим до Литейного моста и возвращаемся причалу отправления. Обращаем ваше внимание, что маршрут может корректироваться в зависимости от погоды и уровня воды в Неве. Важная информация:.

• Маршрут по центральной Неве Стартуем от Университетской набережной и идем в сторону Дворцового моста. Там заходим в Малую Неву, откуда попадаем к Газпром-арене. Там делаем разворот и возвращаемся обратно в Неву, доходим до Литейного моста и возвращаемся причалу отправления. Обращаем ваше внимание, что маршрут может корректироваться в зависимости от погоды и уровня воды в Неве. Важная информация: