Экскурсия приоткроет вам тайну появления, жизни, образования и занятий евреев в многонациональном Санкт-Петербурге, вопреки всем запретам и правилам.

Санкт-Петербург, несмотря на многочисленные запреты и ограничения, стал городом образования, жизни и бизнеса для многих успешных и знаменитых евреев. На нашей прогулке 👣 вы узнаете ответы на вопросы: Когда появились первые евреи в Санкт-Петербурге? Кто они? Где они жили, учились и чем занимались? Узнаем, благодаря кому в банках появилась система безналичного расчёта.

Начнем экскурсию ⛳ у Хоральной Синагоги — места силы еврейского сообщества Санкт-Петербурга. Далее увидим Ремесленное училище, Консерваторию, Мариинский театр, и узнаем как эти места связаны с еврейской жизнью Петербурга. Конечно же, дойдем до прекрасных особняков, где жили самые известные евреи Петербурга: Гинцбурги и Поляковы, узнаем чем они занимались. И даже коснемся роли евреев в революции 1917 года.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация: