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Аудиоэкскурсии в приложении: Еврейский Петербург

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Аудиоэкскурсии в приложении: Еврейский Петербург
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 290 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсии в приложении: Еврейский Петербург
Аудиоэкскурсии в приложении: Еврейский Петербург

Что вы увидите

  • Хоральная Синагога
  • Синай — Еврейский образовательный центр
  • Консерватория
  • Мариинский театр
  • Дом Гинцбургов
  • Дома Поляковых
  • Сенат (Конституционный суд)
  • Академия художеств
  • Дом ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии)
  • Дом Вавельберга
Экскурсия приоткроет вам тайну появления, жизни, образования и занятий евреев в многонациональном Санкт-Петербурге, вопреки всем запретам и правилам.
Санкт-Петербург, несмотря на многочисленные запреты и ограничения, стал городом образования, жизни и бизнеса для многих успешных и знаменитых евреев. На нашей прогулке 👣 вы узнаете ответы на вопросы: Когда появились первые евреи в Санкт-Петербурге? Кто они? Где они жили, учились и чем занимались? Узнаем, благодаря кому в банках появилась система безналичного расчёта.
Начнем экскурсию ⛳ у Хоральной Синагоги — места силы еврейского сообщества Санкт-Петербурга. Далее увидим Ремесленное училище, Консерваторию, Мариинский театр, и узнаем как эти места связаны с еврейской жизнью Петербурга. Конечно же, дойдем до прекрасных особняков, где жили самые известные евреи Петербурга: Гинцбурги и Поляковы, узнаем чем они занимались. И даже коснемся роли евреев в революции 1917 года.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация:

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Лермонтовский проспект, 1
Место завершения
🏁 Невский проспект, 7-9
Аудиоэкскурсии в приложении: Еврейский Петербург
Аудиоэкскурсии в приложении: Еврейский Петербург
Аудиоэкскурсии в приложении: Еврейский Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
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