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Аудиоэкскурсия в приложении: Архитектура, стрит-арт и кофе в Петербурге

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
Самостоятельная прогулка 👣 от Невского до Литейного для тех, кто хочет открыть для себя город 🏙️ с новой стороны и сделать классных фото.

Прочь от проторенных маршрутов по Невскому проспекту на поиски атмосферных двориков, домов и переулков, книжных, баров и кафе.

Экскурсия ⛳ проведёт по красивейшим уголкам Петербурга, по пути расскажет о некоторых сюжетах из истории 📖 города и его современной культуры, и не забудет указать места, достойные твоего внимания.

Так что ты сможешь утолить жажду новых знаний, проверить свою внимательность, выпить 🍹 чашечку эспрессо в атмосферном месте и пополнить ленту Инстаграма фотографиями крутых мест.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🔭Обзорная
  • 🥰Романтическая
  • 🧘На выходные
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 📸Фото на память
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 090 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Архитектура, стрит-арт и кофе в Петербурге
Аудиоэкскурсия в приложении: Архитектура, стрит-арт и кофе в Петербурге

Что вы увидите

  • Малая Садовая улица
  • Дворик с ярким стрит-артом
  • Манежная площадь
  • Доходные дома
  • Проходными дворы
  • Старинный двор
Мы начнём прогулку 👣 с Малой Садовой, известной пешеходной улицы с множеством достопримечательностей 🏛️. По пути найдём особняки с интересной историей 📖 и скрытые от прохожих дворики. А завершим путешествие мы в компании сказочных героев.
В экскурсию ⛳ входят объекты (дворы) с закрытыми воротами/входами. К сожалению, мы не можем предоставить вам коды или ключи от дворов. Советуем не упускать возможность насладиться уникальной достопримечательностью и дождаться, когда-то кто-то из жильцов будет возвращаться домой.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Что вас ожидает:• Малая Садовая улица;
  • Дворик с ярким стрит-артом, напоминающий о жарком юге;
  • Загадочный особняк на Манежной площади;
  • Красивейшие доходные дома, мы отгадаем по фасадам подробности их истории;
  • Проходными дворы Старого Петербурга;
  • Красивейший старинный двор с фонтаном и статуями;
  • Один из неприметных двориков, где живут герои пушкинских сказок. Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 Невский проспект 39
Место завершения
🏁 ул.Жуковского 4
Аудиоэкскурсия в приложении: Архитектура, стрит-арт и кофе в Петербурге
Аудиоэкскурсия в приложении: Архитектура, стрит-арт и кофе в Петербурге

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Surprise Me
Surprise Me
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