Мы начнём прогулку 👣 с Малой Садовой, известной пешеходной улицы с множеством достопримечательностей 🏛️. По пути найдём особняки с интересной историей 📖 и скрытые от прохожих дворики. А завершим путешествие мы в компании сказочных героев.

В экскурсию ⛳ входят объекты (дворы) с закрытыми воротами/входами. К сожалению, мы не можем предоставить вам коды или ключи от дворов. Советуем не упускать возможность насладиться уникальной достопримечательностью и дождаться, когда-то кто-то из жильцов будет возвращаться домой.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Что вас ожидает:• Малая Садовая улица;