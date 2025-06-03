Посетить с гидом Нижний парк, Екатерининский корпус и Большой Петергофский дворец
В группе до 50 человек вы отправитесь во всемирно известный дворцово-парковый ансамбль, которым Петр I хотел затмить Версаль. Рассмотрите комплекс фонтанов — чудо инженерной мысли и главное украшение Петергофа. В здании, примыкающем ко дворцу Монплезир, увидите ценные предметы старины. А во дворце познакомитесь с архитектурными вкусами разных эпох и правителей.
Нижний парк. Пётр I сам придумал концепцию планировки парков и дворцов. «Царство фонтанов» по сей день напоминает об императорском величии и хранит атмосферу 18 века. Вы полюбуетесь знаменитыми петергофскими фонтанами и каскадами, узнаете историю их создания и технические особенности каждого шедевра.
Екатерининский корпус. К Гостевой галерее дворца Монплезир примыкает здание, построенное для императрицы Елизаветы Петровны. Вы услышите, как корпус связан с дворцовым переворотом и как менялась его архитектура при разных правителях. Увидите изысканную мебель, знаменитый парадный Гурьевский сервиз, гобелены и другие ценные предметы старины.
Большой дворец. Архитектурная доминанта Петергофа объединяет в ансамбль Верхний и Нижний парки. Барочный дворец предстанет перед вами во всём великолепии с разных точек парка. А на экскурсии по помещениям комплекса вы услышите, как менялся его облик в разные вехи правления Романовых. И изучите интерьеры резиденции, восстановленной после катастрофических разрушений в годы войны.
План экскурсии с таймингом
09:00 — отправление от Казанского собора 10:15 — прибытие в Петергоф 10:30 — экскурсия по Нижнему парку и музею Гроты Большого каскада 12:30 — экскурсия по Большому Петергофскому дворцу 14:00 — выезд в Петербург 15.00-15.30 — прибытие к Казанскому собору
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит: трансфер на комфортабельном туристическом автобусе, трассовая экскурсия и сопровождение гида, билеты с экскурсией по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и Большому Петергофскому дворцу
Дополнительные расходы: обед
Дети до 7 лет перевозятся только в детском кресле — предоставление кресла обсуждается при бронировании
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Дети до 7 лет (дошкольники)
1470 ₽
Учащиеся РФ
3740 ₽
Взрослые РФ
5250 ₽
Взрослые Иностранные граждане
8930 ₽
Учащиеся Иностранные граждане
5570 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 15843 туристов
Наша команда создаёт интересные и разнообразные форматы поездок и экскурсий в регионе по доступным ценам. У нас одни из лучших гидов в Санкт-Петербурге. Мы ответственно относимся к отзывам участников наших читать дальшеуменьшить
путешествий и всегда реагируем на них, чтобы стать лучше. Нас объединяет страсть к новым впечатлениям и культуре. И мы будем рады организовать для вас путешествие, в котором вы получите яркие эмоции и знания.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
Спасибо большое за экскурсию! Отличный гид Елена, и в Петергофе Илья. Все понравилось!
Елена
Спасибо за экскурсию,мы остались под впечатлением,Елена прекрасный рассказчик и организатор,отдельное спасибо нашему водителю Владу,за очень аккуратное вождение,а так же гиду Артему очень эмоционального,влюблённого в свое дело и город,с ним время экскурсии прошло на одном дыхании. Еще раз всем Спасибо. Рекомендую,если будем еще в вашем замечательном городе,обязательно постараюсь посетить и другие ваши экскурсии
Т
Татьяна
Крайне редко оцениваю экскурсии на 4. На самом деле все очень понравилось,, кроме организации. Совершенно не была продумана посадка в автобус. Люди метались от автобуса к автобусу, спрашивали куда едет автобус. Полчаса нервного читать дальшеуменьшить
напряжения. Если сравнивать с организациями других экскурсий, то конечно нужно о номере автобуса экскурсантов оповещать заранее.
Было очень много совершенно бесталковых остановок, во время которых мы теряли время впустую. В это время организатор вела себя крайне странно. То просто стояла, то куда-то уходила просто так.
Из за этого свободного времени у нас осталось ровно 15 минут.
В общем это нужно просто доработать.
Всё остальное восторг! Очень рекомендую. Получите массу удовольствий и море положительных эмоций от красоты и величия прежних времен России.
Марина
Все прошло очень четко по времени. Сопровождающий гид рассказывал интересно. Гид Петергофа выше всяких похвал, очень увлечённые люди. В целом за организацию твердое "отлично".
Е
Екатерина
отличная экскурсия, чёткая организация, очень вежливые и профессиональные гид и водитель. ну и с группой повезло, никто не отставал и не бузил)
Н
Наталия
Отличная организация экскурсии. Все точно по времени. Интересная экскурсионная программа. Всем советую.
