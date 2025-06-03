В группе до 50 человек вы отправитесь во всемирно известный дворцово-парковый ансамбль, которым Петр I хотел затмить Версаль. Рассмотрите комплекс фонтанов — чудо инженерной мысли и главное украшение Петергофа. В здании, примыкающем ко дворцу Монплезир, увидите ценные предметы старины. А во дворце познакомитесь с архитектурными вкусами разных эпох и правителей.

Описание экскурсии

Нижний парк. Пётр I сам придумал концепцию планировки парков и дворцов. «Царство фонтанов» по сей день напоминает об императорском величии и хранит атмосферу 18 века. Вы полюбуетесь знаменитыми петергофскими фонтанами и каскадами, узнаете историю их создания и технические особенности каждого шедевра.

Екатерининский корпус. К Гостевой галерее дворца Монплезир примыкает здание, построенное для императрицы Елизаветы Петровны. Вы услышите, как корпус связан с дворцовым переворотом и как менялась его архитектура при разных правителях. Увидите изысканную мебель, знаменитый парадный Гурьевский сервиз, гобелены и другие ценные предметы старины.

Большой дворец. Архитектурная доминанта Петергофа объединяет в ансамбль Верхний и Нижний парки. Барочный дворец предстанет перед вами во всём великолепии с разных точек парка. А на экскурсии по помещениям комплекса вы услышите, как менялся его облик в разные вехи правления Романовых. И изучите интерьеры резиденции, восстановленной после катастрофических разрушений в годы войны.

План экскурсии с таймингом

09:00 — отправление от Казанского собора

10:15 — прибытие в Петергоф

10:30 — экскурсия по Нижнему парку и музею Гроты Большого каскада

12:30 — экскурсия по Большому Петергофскому дворцу

14:00 — выезд в Петербург

15.00-15.30 — прибытие к Казанскому собору

Организационные детали