Мои заказы

Автобусная экскурсия в Петергоф - билеты включены

Посетить с гидом Нижний парк, Екатерининский корпус и Большой Петергофский дворец
В группе до 50 человек вы отправитесь во всемирно известный дворцово-парковый ансамбль, которым Петр I хотел затмить Версаль. Рассмотрите комплекс фонтанов — чудо инженерной мысли и главное украшение Петергофа. В здании, примыкающем ко дворцу Монплезир, увидите ценные предметы старины. А во дворце познакомитесь с архитектурными вкусами разных эпох и правителей.
4.8
18 отзывов
Автобусная экскурсия в Петергоф - билеты включены
Автобусная экскурсия в Петергоф - билеты включены
Автобусная экскурсия в Петергоф - билеты включены

Описание экскурсии

Нижний парк. Пётр I сам придумал концепцию планировки парков и дворцов. «Царство фонтанов» по сей день напоминает об императорском величии и хранит атмосферу 18 века. Вы полюбуетесь знаменитыми петергофскими фонтанами и каскадами, узнаете историю их создания и технические особенности каждого шедевра.

Екатерининский корпус. К Гостевой галерее дворца Монплезир примыкает здание, построенное для императрицы Елизаветы Петровны. Вы услышите, как корпус связан с дворцовым переворотом и как менялась его архитектура при разных правителях. Увидите изысканную мебель, знаменитый парадный Гурьевский сервиз, гобелены и другие ценные предметы старины.

Большой дворец. Архитектурная доминанта Петергофа объединяет в ансамбль Верхний и Нижний парки. Барочный дворец предстанет перед вами во всём великолепии с разных точек парка. А на экскурсии по помещениям комплекса вы услышите, как менялся его облик в разные вехи правления Романовых. И изучите интерьеры резиденции, восстановленной после катастрофических разрушений в годы войны.

План экскурсии с таймингом

09:00 — отправление от Казанского собора
10:15 — прибытие в Петергоф
10:30 — экскурсия по Нижнему парку и музею Гроты Большого каскада
12:30 — экскурсия по Большому Петергофскому дворцу
14:00 — выезд в Петербург
15.00-15.30 — прибытие к Казанскому собору

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит: трансфер на комфортабельном туристическом автобусе, трассовая экскурсия и сопровождение гида, билеты с экскурсией по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и Большому Петергофскому дворцу
  • Дополнительные расходы: обед
  • Дети до 7 лет перевозятся только в детском кресле — предоставление кресла обсуждается при бронировании
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети до 7 лет (дошкольники)1470 ₽
Учащиеся РФ3740 ₽
Взрослые РФ5250 ₽
Взрослые Иностранные граждане8930 ₽
Учащиеся Иностранные граждане5570 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 15843 туристов
Наша команда создаёт интересные и разнообразные форматы поездок и экскурсий в регионе по доступным ценам. У нас одни из лучших гидов в Санкт-Петербурге. Мы ответственно относимся к отзывам участников наших
читать дальшеуменьшить

путешествий и всегда реагируем на них, чтобы стать лучше. Нас объединяет страсть к новым впечатлениям и культуре. И мы будем рады организовать для вас путешествие, в котором вы получите яркие эмоции и знания.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
2
3
1
2
1
М
Спасибо большое за экскурсию! Отличный гид Елена, и в Петергофе Илья. Все понравилось!
Спасибо большое за экскурсию! Отличный гид Елена, и в Петергофе Илья. Все понравилось!Спасибо большое за экскурсию! Отличный гид Елена, и в Петергофе Илья. Все понравилось!Спасибо большое за экскурсию! Отличный гид Елена, и в Петергофе Илья. Все понравилось!Спасибо большое за экскурсию! Отличный гид Елена, и в Петергофе Илья. Все понравилось!Спасибо большое за экскурсию! Отличный гид Елена, и в Петергофе Илья. Все понравилось!Спасибо большое за экскурсию! Отличный гид Елена, и в Петергофе Илья. Все понравилось!Спасибо большое за экскурсию! Отличный гид Елена, и в Петергофе Илья. Все понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Спасибо за экскурсию,мы остались под впечатлением,Елена прекрасный рассказчик и организатор,отдельное спасибо нашему водителю Владу,за очень аккуратное вождение,а так же гиду Артему очень эмоционального,влюблённого в свое дело и город,с ним время экскурсии прошло на одном дыхании. Еще раз всем Спасибо. Рекомендую,если будем еще в вашем замечательном городе,обязательно постараюсь посетить и другие ваши экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Крайне редко оцениваю экскурсии на 4.
На самом деле все очень понравилось,, кроме организации.
Совершенно не была продумана посадка в автобус.
Люди метались от автобуса к автобусу, спрашивали куда едет автобус. Полчаса нервного
читать дальшеуменьшить

напряжения.
Если сравнивать с организациями других экскурсий, то конечно нужно о номере автобуса экскурсантов оповещать заранее.

Было очень много совершенно бесталковых остановок, во время которых мы теряли время впустую. В это время организатор вела себя крайне странно. То просто стояла, то куда-то уходила просто так.

Из за этого свободного времени у нас осталось ровно 15 минут.

В общем это нужно просто доработать.

Всё остальное восторг!
Очень рекомендую. Получите массу удовольствий и море положительных эмоций от красоты и величия прежних времен России.

Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Все прошло очень четко по времени. Сопровождающий гид рассказывал интересно. Гид Петергофа выше всяких похвал, очень увлечённые люди. В целом за организацию твердое "отлично".
Вам был полезен этот отзыв?
Е
отличная экскурсия, чёткая организация, очень вежливые и профессиональные гид и водитель. ну и с группой повезло, никто не отставал и не бузил)
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Отличная организация экскурсии. Все точно по времени. Интересная экскурсионная программа. Всем советую.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Автобусная экскурсия в Петергоф - билеты включены»

Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца (билеты включены)
На автобусе
5 часов
396 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца (билеты включены)
Петергоф - место, которое стоит увидеть каждому. В этой экскурсии вы узнаете историю дворца и насладитесь красотой фонтанов Нижнего парка
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
29 мая в 09:00
7500 ₽ за человека
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
На автобусе
На микроавтобусе
6 часов
247 отзывов
Групповая
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
Автобусная экскурсия в самый известный дворцово-парковый ансамбль в пригороде Петербурга
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 10:30, 12:30 и 14:00
Завтра в 08:30
29 мая в 10:30
5100 ₽ за человека
Экскурсия по Нижнему парку и дворцу Петергофа (билеты включены)
Пешая
4 часа
53 отзыва
Билеты
Экскурсия по Нижнему парку и дворцу Петергофа (билеты включены)
Удобный способ познакомиться с великолепной загородной резиденцией на Финском заливе
Начало: Около Большого Петергофского дворца
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
30 мая в 10:30
31 мая в 10:30
4700 ₽ за билет
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
На автобусе
На метеоре
5 часов
121 отзыв
Групповая
до 16 чел.
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Проведите день в Петергофе: фонтаны, дворцы и метеор ждут вас! Узнайте о жизни императоров и насладитесь красотой царской резиденции
Начало: На площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
8550 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
5250 ₽ за человека