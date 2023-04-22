Автобусная экскурсия в Петергоф - всё включено

Посетить с гидом Нижний парк, музей Гроты Большого каскада и Большой Петергофский дворец

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В группе до 50 человек вы отправитесь во всемирно известный дворцово-парковый ансамбль, которым Петр I хотел затмить Версаль. Рассмотрите комплекс фонтанов — чудо инженерной мысли и главное украшение Петергофа. Побываете в недрах Большого каскада и увидите, как устроена фонтанная система. А во дворце познакомитесь с архитектурными вкусами разных эпох и правителей.
Автобусная экскурсия в Петергоф - всё включено
Автобусная экскурсия в Петергоф - всё включено
Автобусная экскурсия в Петергоф - всё включено
Автобусная экскурсия в Петергоф - всё включено
Автобусная экскурсия в Петергоф - всё включено
Автобусная экскурсия в Петергоф - всё включено
Автобусная экскурсия в Петергоф - всё включено
Автобусная экскурсия в Петергоф - всё включено
Автобусная экскурсия в Петергоф - всё включено
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нижний парк. Пётр I сам придумал концепцию планировки парков и дворцов. «Царство фонтанов» по сей день напоминает об императорском величии и хранит атмосферу 18 века. Вы полюбуетесь знаменитыми петергофскими фонтанами и каскадами, узнаете историю их создания и технические особенности каждого шедевра.

Гроты. Отдельное внимание уделим архитектурному центру Большого каскада Петергофа. Вы рассмотрите гроты, облицованные туфом, украшенные фонтанами, мраморной и позолоченной скульптурой. Увидите старинную схему водовода и трубы, по которым доставляется вода к фонтанам. А также откроете «приют отдохновения», где любили проводить время хозяева и гости дворца.

Большой дворец. Архитектурная доминанта Петергофа объединяет в единый ансамбль Верхний и Нижний парки. Барочный дворец предстанет перед вами во всём великолепии с разных точек парка. А на экскурсии по помещениям комплекса вы услышите, как менялся его облик в разные вехи правления Романовых. И изучите интерьеры резиденции, восстановленной после катастрофических разрушений в годы войны.

План экскурсии с таймингом

9:00 — отправление от Казанского собора
10:15 — прибытие в Петергоф
10:30 — экскурсия по Нижнему парку и музею Гроты Большого каскада
12:30 — экскурсия по Большому Петергофскому дворцу
14:00 — выезд в Петербург
15.00-15.30 — прибытие к Казанскому собору

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит: трансфер на комфортабельном туристическом автобусе, трассовая экскурсия и сопровождение гида, билеты с экскурсией по Нижнему парку музею Гроты Большого каскада и Большому Петергофскому дворцу
  • Дополнительные расходы: обед
  • Дети до 7 лет перевозятся только в детском кресле — предоставление кресла обсуждается при бронировании
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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