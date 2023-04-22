В группе до 50 человек вы отправитесь во всемирно известный дворцово-парковый ансамбль, которым Петр I хотел затмить Версаль. Рассмотрите комплекс фонтанов — чудо инженерной мысли и главное украшение Петергофа. Побываете в недрах Большого каскада и увидите, как устроена фонтанная система. А во дворце познакомитесь с архитектурными вкусами разных эпох и правителей.

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Описание

Что вас ожидает

Нижний парк. Пётр I сам придумал концепцию планировки парков и дворцов. «Царство фонтанов» по сей день напоминает об императорском величии и хранит атмосферу 18 века. Вы полюбуетесь знаменитыми петергофскими фонтанами и каскадами, узнаете историю их создания и технические особенности каждого шедевра.

Гроты. Отдельное внимание уделим архитектурному центру Большого каскада Петергофа. Вы рассмотрите гроты, облицованные туфом, украшенные фонтанами, мраморной и позолоченной скульптурой. Увидите старинную схему водовода и трубы, по которым доставляется вода к фонтанам. А также откроете «приют отдохновения», где любили проводить время хозяева и гости дворца.

Большой дворец. Архитектурная доминанта Петергофа объединяет в единый ансамбль Верхний и Нижний парки. Барочный дворец предстанет перед вами во всём великолепии с разных точек парка. А на экскурсии по помещениям комплекса вы услышите, как менялся его облик в разные вехи правления Романовых. И изучите интерьеры резиденции, восстановленной после катастрофических разрушений в годы войны.

План экскурсии с таймингом

9:00 — отправление от Казанского собора

10:15 — прибытие в Петергоф

10:30 — экскурсия по Нижнему парку и музею Гроты Большого каскада

12:30 — экскурсия по Большому Петергофскому дворцу

14:00 — выезд в Петербург

15.00-15.30 — прибытие к Казанскому собору

Организационные детали