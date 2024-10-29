Особенность моего подхода как фотографа — в том, чтобы показать не только город, но и ваше настроение в момент встречи с ним. Запечатлеть то, как вы взаимодействуете с Петербургом и чувствуете себя в моменте. Конечно, не обойдётся и без рассказов о городе и его жизни, легендах и традициях.

Описание фото-прогулки

По городу — в вашем ритме

Путешествуете ли вы по Северной столице или живёте здесь — в любом случае я помогу сохранить память о лучших моментах вашей встречи с городом.

Начнём с административного центра Петербурга — здания Адмиралтейства

Оттуда двинемся в сторону «нарядного» Невского проспекта

Пройдём через Дворцовую площадь и Зимний дворец к атлантам

Сделаем несколько кадров на фоне Канавки

Через дом Елисеевых и «Литературное кафе» пройдём до Дома Зингера и Казанского собора

Завершим маршрут у Аничкова моста — одного из главных символов блокадного Ленинграда

Интересно и нескучно

Во время прогулки я не только проведу вас по самым фотогеничным местам города, но и расскажу интересные факты о них.

Почему Невский проспект — главная улица города

Где ещё был Зимний дворец

В каком доме был спрятан клад

Почему «Литературное кафе» такое несчастливое

Как дом компании Зингер превратился в популярный книжный

Откуда Павел Дуров выбрасывал деньги

Живые профессиональные фотографии

Я работаю в жанре lifestyle, поэтому на прогулке вы не будете мучиться с позированием. В лёгкой и непринуждённой обстановке с беседами о городе я сниму вас в движении и поймаю естественные эмоции. В результате у вас останется от 30 до 40 качественных снимков, их вы получите в течение 5 дней после встречи. А ещё мы сделаем несколько кадров на камеру моментальной печати — их можно будет сразу забрать на память.

Организационные детали