Особенность моего подхода как фотографа — в том, чтобы показать не только город, но и ваше настроение в момент встречи с ним. Запечатлеть то, как вы взаимодействуете с Петербургом и чувствуете себя в моменте. Конечно, не обойдётся и без рассказов о городе и его жизни, легендах и традициях.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание фото-прогулки
По городу — в вашем ритме
Путешествуете ли вы по Северной столице или живёте здесь — в любом случае я помогу сохранить память о лучших моментах вашей встречи с городом.
- Начнём с административного центра Петербурга — здания Адмиралтейства
- Оттуда двинемся в сторону «нарядного» Невского проспекта
- Пройдём через Дворцовую площадь и Зимний дворец к атлантам
- Сделаем несколько кадров на фоне Канавки
- Через дом Елисеевых и «Литературное кафе» пройдём до Дома Зингера и Казанского собора
- Завершим маршрут у Аничкова моста — одного из главных символов блокадного Ленинграда
Интересно и нескучно
Во время прогулки я не только проведу вас по самым фотогеничным местам города, но и расскажу интересные факты о них.
- Почему Невский проспект — главная улица города
- Где ещё был Зимний дворец
- В каком доме был спрятан клад
- Почему «Литературное кафе» такое несчастливое
- Как дом компании Зингер превратился в популярный книжный
- Откуда Павел Дуров выбрасывал деньги
Живые профессиональные фотографии
Я работаю в жанре lifestyle, поэтому на прогулке вы не будете мучиться с позированием. В лёгкой и непринуждённой обстановке с беседами о городе я сниму вас в движении и поймаю естественные эмоции. В результате у вас останется от 30 до 40 качественных снимков, их вы получите в течение 5 дней после встречи. А ещё мы сделаем несколько кадров на камеру моментальной печати — их можно будет сразу забрать на память.
Организационные детали
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 6D Mark II или Canon 650D
- Общая продолжительность прогулки — от 1 до 2 часов
- Если вы будете с детьми, убедитесь, что ребенок не устанет: маршрут достаточно длинный, а Невский слишком «живой»
- При необходимости мы скорректируем маршрут в зависимости от ваших пожеланий или физических возможностей
- Дополнительная ретушь 15 снимков стоит 1000 ₽, лёгкая обработка 20 фотографий (свет, тон, без ретуши) — 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 76 туристов
Я — профессиональный фотограф, влюблённый в Петербург. Этот город стал для меня лучшим другом, соучастником каждого прожитого дня. И я подумала, а почему бы о нём не рассказывать? Не оставлять вЗадать вопрос
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