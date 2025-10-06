читать дальше

жук-короед:) Пожалуйста, не беспокойтесь, я — не он! Но я неутомимо учусь и ищу всё, что приятно и важно показывать другим. Много путешествую и очень часто гуляю где-то как турист, а потому знаю, как важна комфортная атмосфера во время экскурсий. Я расскажу не только о золочёных шпилях и архитектурных шедеврах, но и о купцах и трубочистах, кофейнях и кондитерских, тучерезах, курьёзах и городских праздниках. А по пути ничто не мешает нам самим согреться кофе, охладиться мороженым или приобщиться к пышкам:) Одним словом, предлагаю узнавать Петербург так, чтобы вам в нём было приятно здесь и сейчас и чтобы обязательно захотелось вернуться…