Приглашаю вас в путешествие по Петербургу на рубеже 19 и 20 веков — времени роскоши, капризов моды и блистательных драм.
Вы заглянете в жизнь столичного бомонда и услышите истории, которые не рассказывают на обзорных экскурсиях.
А завершится прогулка в парфюмерной лаборатории, где вы создадите свой аромат — аромат Петербурга ушедшей эпохи, аромат на память.
Описание мастер-класса
- Непринуждённая прогулка по самой модной улице города (и это не Невский проспект!)
- Эффектные истории из жизни столичного бомонда
- Утончённо-шикарные здания, про которые умалчивают путеводители
- Атмосферная пауза на (не)кофе с настоящей петербургской пышкой
- Мастер-класс в парфюмерной лаборатории
Вы узнаете:
- можно ли привезти из Парижа 300 платьев
- каково это — проиграть жену в карты
- где купить бриллиантовые пуговицы
- что такое градусник «от Фаберже»
Мастер-класс в лаборатории «Гильдии парфюмеров»
- Вы поймёте, почему специалисты называют нос вторым мозгом
- Познакомитесь с искусством создателей ароматов
- Выясните, как утраченная красота может ожить благодаря магии истории и почему запах способен остановить время и даже повернуть его вспять
- Погрузитесь в искусство парфюмерии под руководством профессионалов
- Создадите собственный парфюм объёмом 30 мл и унесёте его с собой в фирменном флаконе — на память о Петербурге Прекрасной эпохи
На нашем маршруте: Большая Морская улица — набережная реки Мойки — Невский проспект — Большая Конюшенная улица
Организационные детали
- Мастер-класс оплачивается дополнительно — 1600 ₽ за чел.
- Кофе и две пышки в лучшей пышечной города не входят в стоимость — 150 ₽ за чел.
- Рекомендованный возраст 14+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 184 туристов
Меня зовут Марина. Я лицензированный гид, буду рада составить вам компанию во время прогулок по Петербургу. Не стану пугать вас словосочетанием историк-краевед — оно неизменно внушает благоговейный трепет… Что-то вроде
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 1 отзыве
Е
Елена
6 окт 2025
Огромное спасибо за экскурсию.
Марина прекрасный экскурсовод,приятный человек. У нас была разновозрастная компания,и все остались довольные. Рекомендуем всем!
