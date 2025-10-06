Мои заказы

Деньги, власть и мечты - ароматы Петербурга

Окунуться в атмосферу la belle époque на прогулке и парфюмерном мастер-классе
Приглашаю вас в путешествие по Петербургу на рубеже 19 и 20 веков — времени роскоши, капризов моды и блистательных драм.

Вы заглянете в жизнь столичного бомонда и услышите истории, которые не рассказывают на обзорных экскурсиях.

А завершится прогулка в парфюмерной лаборатории, где вы создадите свой аромат — аромат Петербурга ушедшей эпохи, аромат на память.
5
1 отзыв
Деньги, власть и мечты - ароматы Петербурга© Марина
Деньги, власть и мечты - ароматы Петербурга© Марина
Деньги, власть и мечты - ароматы Петербурга© Марина

Описание мастер-класса

  • Непринуждённая прогулка по самой модной улице города (и это не Невский проспект!)
  • Эффектные истории из жизни столичного бомонда
  • Утончённо-шикарные здания, про которые умалчивают путеводители
  • Атмосферная пауза на (не)кофе с настоящей петербургской пышкой
  • Мастер-класс в парфюмерной лаборатории

Вы узнаете:

  • можно ли привезти из Парижа 300 платьев
  • каково это — проиграть жену в карты
  • где купить бриллиантовые пуговицы
  • что такое градусник «от Фаберже»

Мастер-класс в лаборатории «Гильдии парфюмеров»

  • Вы поймёте, почему специалисты называют нос вторым мозгом
  • Познакомитесь с искусством создателей ароматов
  • Выясните, как утраченная красота может ожить благодаря магии истории и почему запах способен остановить время и даже повернуть его вспять
  • Погрузитесь в искусство парфюмерии под руководством профессионалов
  • Создадите собственный парфюм объёмом 30 мл и унесёте его с собой в фирменном флаконе — на память о Петербурге Прекрасной эпохи

На нашем маршруте: Большая Морская улица — набережная реки Мойки — Невский проспект — Большая Конюшенная улица

Организационные детали

  • Мастер-класс оплачивается дополнительно — 1600 ₽ за чел.
  • Кофе и две пышки в лучшей пышечной города не входят в стоимость — 150 ₽ за чел.
  • Рекомендованный возраст 14+

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 184 туристов
Меня зовут Марина. Я лицензированный гид, буду рада составить вам компанию во время прогулок по Петербургу. Не стану пугать вас словосочетанием историк-краевед — оно неизменно внушает благоговейный трепет… Что-то вроде
читать дальше

жук-короед:) Пожалуйста, не беспокойтесь, я — не он! Но я неутомимо учусь и ищу всё, что приятно и важно показывать другим. Много путешествую и очень часто гуляю где-то как турист, а потому знаю, как важна комфортная атмосфера во время экскурсий. Я расскажу не только о золочёных шпилях и архитектурных шедеврах, но и о купцах и трубочистах, кофейнях и кондитерских, тучерезах, курьёзах и городских праздниках. А по пути ничто не мешает нам самим согреться кофе, охладиться мороженым или приобщиться к пышкам:) Одним словом, предлагаю узнавать Петербург так, чтобы вам в нём было приятно здесь и сейчас и чтобы обязательно захотелось вернуться…

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
6 окт 2025
Огромное спасибо за экскурсию.
Марина прекрасный экскурсовод,приятный человек. У нас была разновозрастная компания,и все остались довольные. Рекомендуем всем!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Петербург: путешествие, исполняющее мечты
На машине
2.5 часа
212 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петербург: путешествие, исполняющее мечты
Путешествие по Санкт-Петербургу с посещением 7 уникальных мест для загадывания желаний. Комфортабельный автомобиль и пешие прогулки по знаковым районам города
Начало: Рядом с Дворцовой площадью
Завтра в 20:00
27 ноя в 20:00
9200 ₽ за всё до 4 чел.
От Сенной до Коломны: тени Петербурга и ароматы прошлого
Пешая
2.5 часа
-
5%
105 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Петербург полусумасшедших
Исследовать неоднозначный район и узнать город через авторские ароматы
Начало: В районе метро «Спасская»
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 15:00, в субботу в 11:00
Сегодня в 15:00
28 ноя в 15:00
1188 ₽1250 ₽ за человека
Контрасты Петербурга: дворы и парадные
Пешая
2 часа
-
5%
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Контрасты Петербурга: дворы и парадные
Отыскать интересные здания и проникнуть в места, где царит особая питерская атмосфера
Начало: У метро «Владимирская»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
5605 ₽5900 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге