Для плоского Петербурга холмы высотой до 170 метров - настоящие горы ⛰️. Такие высоты вы увидите в ходе поездки в Тайцы, где находятся горы Кирхгоф, Воронья и Ореховая. Мы посетим усадьбу Демидовых, прогуляемся по Нагорному парку. Посмотрим на Петербург и Красное Село со смотровых площадок.

Я покажу поле, где Можайский испытывал первый самолёт ✈️ ещё до братьев Райт. Зайдём в храм, освященный в 1921 году. Найдём памятник "Взрыв", расположенный на месте одного из орудий с крейсера "Аврора".

Поездка на Дудергофские высоты, на мой взгляд, идеальный вариант для отдыха на природе в окрестностях Петербурга.

По желанию, мы можем задержаться на одной из смотровых площадок для обеда.

Экскурсию предлагаю осуществить на моём автомобиле 🚘 Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. Если автомобиль ваш, то цена экскурсии 🧭 станет меньше на 2000 рублей.