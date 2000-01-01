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Дудергофские высоты - петербургская Швейцария. На автомобиле

Александр Ч.
Александр Ч. – Гид из Санкт-Петербурга
Дудергофские высоты - петербургская Швейцария.

На автомобиле
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🏛История и архитектура
  • ☀️Летняя
  • 🚗На автомобиле
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 800 ₽ за экскурсию

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Дудергофские высоты - петербургская Швейцария. На автомобиле
Дудергофские высоты - петербургская Швейцария. На автомобиле

Что вы увидите

  • Усадьба Демидовых в Тайцах
  • горы Кирхгоф
  • Воронья и Ореховая
  • памятник авроровцам "Взрыв"
  • здание больницы Общины сестёр милосердия св. Георгия
  • церковь Алексия Митрополита.
Для плоского Петербурга холмы высотой до 170 метров - настоящие горы ⛰️. Такие высоты вы увидите в ходе поездки в Тайцы, где находятся горы Кирхгоф, Воронья и Ореховая. Мы посетим усадьбу Демидовых, прогуляемся по Нагорному парку. Посмотрим на Петербург и Красное Село со смотровых площадок.
Я покажу поле, где Можайский испытывал первый самолёт ✈️ ещё до братьев Райт. Зайдём в храм, освященный в 1921 году. Найдём памятник "Взрыв", расположенный на месте одного из орудий с крейсера "Аврора".
Поездка на Дудергофские высоты, на мой взгляд, идеальный вариант для отдыха на природе в окрестностях Петербурга.
По желанию, мы можем задержаться на одной из смотровых площадок для обеда.
Экскурсию предлагаю осуществить на моём автомобиле 🚘 Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. Если автомобиль ваш, то цена экскурсии 🧭 станет меньше на 2000 рублей.
Что входит
  • Сопровождение профессионального краеведа
  • трансфер на комфортабельном автомобиле.
Начало и место завершения
🚩 По согласованию
Дудергофские высоты - петербургская Швейцария. На автомобиле
Дудергофские высоты - петербургская Швейцария. На автомобиле
Дудергофские высоты - петербургская Швейцария. На автомобиле
Дудергофские высоты - петербургская Швейцария. На автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Ч.
Александр Ч.
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