Осмотреть роскошные интерьеры, познакомиться с устройством парка и ощутить дух императорской эпохи
В знаменитом пригороде Петербурга вы посетите великолепный дворец и узнаете о вкладе императриц в формирование его выдающегося облика. Побываете в опочивальнях монархов и услышите тайны Янтарной комнаты.
А на прогулке по Екатерининскому парку познакомитесь с особенностями его дизайна и самыми интересными павильонами. Путешествие проходит в группе до 45 человек.
А на прогулке по Екатерининскому парку познакомитесь с особенностями его дизайна и самыми интересными павильонами. Путешествие проходит в группе до 45 человек.
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Описание
Что вас ожидает
- Красота и великолепие Екатерининского дворца — заслуга трёх императриц России: Екатерины I, Екатерины II и Елизаветы Петровны. Вы узнаете, как благодаря их желаниям скромное каменное здание преобразилось в самую роскошную резиденцию Романовых, впечатляющую царским размахом.
- Оцените сияющую тонкой резьбой золотую анфиладу, созданную гением Растрелли.
- Прикоснётесь к тайнам Янтарной комнаты — секреты её необычной судьбы до сих пор не разгаданы.
- И конечно, рассмотрите личные императорские и великокняжеские покои — образец изысканного убранства в стиле классицизм.
- Кроме того, вы посетите Екатерининский парк с великолепным ландшафтным дизайном и необычными павильонами. Полюбуетесь роскошными интерьерами и пейзажами. А также узнаете, как из века в век менялись вкусы и привычки российских монархов и капризная мода высшего света.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии 6 — 6,5 часов, из них 2 часа мы проведём в дороге, в течение дня у вас будет около 40 минут свободного времени..
- Трансфер на комфортабельном автобусе, билеты и полное сопровождение гида включены в стоимость экскурсии, обед оплачивается дополнительно.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. Невский проспект
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы — команда молодых и опытных экспертов в сфере туризма. Мы создаем оригинальные экскурсии, над которыми работают историки, гиды, актёры и режиссёры. Нами движет безусловная любовь к Петербургу и желание разделить её с каждым. Мы хотим, чтобы вы уловили настроение города, почувствовали его ритм и подружились с ним.
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