В знаменитом пригороде Петербурга вы посетите великолепный дворец и узнаете о вкладе императриц в формирование его выдающегося облика. Побываете в опочивальнях монархов и услышите тайны Янтарной комнаты.
А на прогулке по Екатерининскому парку познакомитесь с особенностями его дизайна и самыми интересными павильонами. Путешествие проходит в группе до 45 человек.
А на прогулке по Екатерининскому парку познакомитесь с особенностями его дизайна и самыми интересными павильонами. Путешествие проходит в группе до 45 человек.
Описание экскурсии
- Красота и великолепие Екатерининского дворца — заслуга трёх императриц России: Екатерины I, Екатерины II и Елизаветы Петровны. Вы узнаете, как благодаря их желаниям скромное каменное здание преобразилось в самую роскошную резиденцию Романовых, впечатляющую царским размахом.
- Оцените сияющую тонкой резьбой золотую анфиладу, созданную гением Растрелли.
- Прикоснётесь к тайнам Янтарной комнаты — секреты её необычной судьбы до сих пор не разгаданы.
- И конечно, рассмотрите личные императорские и великокняжеские покои — образец изысканного убранства в стиле классицизм.
- Кроме того, вы посетите Екатерининский парк с великолепным ландшафтным дизайном и необычными павильонами. Полюбуетесь роскошными интерьерами и пейзажами. А также узнаете, как из века в век менялись вкусы и привычки российских монархов и капризная мода высшего света.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии 6–6,5 часов, из них 2 часа мы проведём в дороге, в течение дня у вас будет около 40 минут свободного времени.
- Трансфер на комфортабельном автобусе, билеты и полное сопровождение гида включены в стоимость экскурсии, обед оплачивается дополнительно.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|4500 ₽
|Пенсионер
|3900 ₽
|Студент (с 14 лет)
|3500 ₽
|Школьник (7-13 лет)
|2000 ₽
|Ребёнок (до 6 лет)
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. Невский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 235 туристов
Мы — команда молодых и опытных экспертов в сфере туризма. Создаём оригинальные экскурсии, над которыми работают историки, гиды, актёры и режиссёры. Нами движет безусловная любовь к Петербургу и желание разделить её с каждым. Мы хотим, чтобы вы уловили настроение города, почувствовали его ритм и подружились с ним.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хорошая экскурсия для первого знакомства с Екатерининской эпохой. Немного задержались с выездом, но это не омрачило поездку. Экскурсовод порадовал 🫶 почитав отзывы, ожидала худшего 😁 Конечно, хотелось бы больше времени провести в парке Екатерининского дворца и посетить иные маршруты.
Организационно по встрече/посадке в автобус прошло все без сучка, без задоринки. Видимо некоторым просто не повезло или было полнолуние 😅
Организационно по встрече/посадке в автобус прошло все без сучка, без задоринки. Видимо некоторым просто не повезло или было полнолуние 😅
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Е
Отличная экскурсия! Экскурсовод молодец! Всю дорогу туда и обратно рассказывал интересные факты. Сам даорец промто зачаровывает! От янтарной комнаты просто мурашки по коже! Эмоции зашкаливают! Восторг!
+2
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В целом, экскурсия неплоха. Была проблема с организацией и сбором людей. Гид не совсем понятно изъяснялась где и во сколько встречаемся, по этому часто приходилось ждать и искать людей. Очень
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Т
Нам очень понравилась экскурсия и гид Леонид, его рассказы, организаторские способности. По дороге в Царское село был рассказ о достопримечательностях по маршруту. В Царском селе была проведена экскурсия по парку, потом была экскурсия во дворце (от гида дворца). Далее была предоставлена возможность либо погулять по парку, либо посетить Лицей.
Время пролетело познавательно и незаметно.
Спасибо за экскурсию!
Время пролетело познавательно и незаметно.
Спасибо за экскурсию!
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Заказывала экскурсию через онлайн сервис. Не ошиблась с выбором из множества предложений других фирм и остались только положительные эмоции от экскурсии.
Всё успели посмотреть. И послушали прекрасные энциклопедические рассказы нашего сопровождающего. Профессионал!
В дворце организована персональная экскурсия для нашей группы. Эксклюзивный вход с парадного крыльца впечатлил.
Спасибо за сервис!
Всё успели посмотреть. И послушали прекрасные энциклопедические рассказы нашего сопровождающего. Профессионал!
В дворце организована персональная экскурсия для нашей группы. Эксклюзивный вход с парадного крыльца впечатлил.
Спасибо за сервис!
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В
Все ок.
Рекомендую экскурсию, интересно и с комфортом, без очередей.
Прекрасный экскурсовод Елена! Рассказывает интересно, завлекая своим рассказом.
Экскурсия подходит абсолютно всем.
Есть небольшие перерывы в течение экскурсии и свободное время в конце (мин 45). Рекомендую.
Рекомендую экскурсию, интересно и с комфортом, без очередей.
Прекрасный экскурсовод Елена! Рассказывает интересно, завлекая своим рассказом.
Экскурсия подходит абсолютно всем.
Есть небольшие перерывы в течение экскурсии и свободное время в конце (мин 45). Рекомендую.
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