Е Екатерина Хорошая экскурсия для первого знакомства с Екатерининской эпохой. Немного задержались с выездом, но это не омрачило поездку. Экскурсовод порадовал 🫶 почитав отзывы, ожидала худшего 😁 Конечно, хотелось бы больше времени провести в парке Екатерининского дворца и посетить иные маршруты.

Организационно по встрече/посадке в автобус прошло все без сучка, без задоринки. Видимо некоторым просто не повезло или было полнолуние 😅 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Отличная экскурсия! Экскурсовод молодец! Всю дорогу туда и обратно рассказывал интересные факты. Сам даорец промто зачаровывает! От янтарной комнаты просто мурашки по коже! Эмоции зашкаливают! Восторг! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталья читать дальше уменьшить советую (по опыту многих экскурсий), точно обозначать время и место встречи, тогда будет больше порядка. Не 20-30 минут свободного времени и не «вот тут или там буду вас ждать», а, к примеру, в 13.05 все встречаемся там-то. Тогда и порядка больше будет.

Организация совсем не понравилась. В остальном все прекрасно! Спасибо! В целом, экскурсия неплоха. Была проблема с организацией и сбором людей. Гид не совсем понятно изъяснялась где и во сколько встречаемся, по этому часто приходилось ждать и искать людей. Очень Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Нам очень понравилась экскурсия и гид Леонид, его рассказы, организаторские способности. По дороге в Царское село был рассказ о достопримечательностях по маршруту. В Царском селе была проведена экскурсия по парку, потом была экскурсия во дворце (от гида дворца). Далее была предоставлена возможность либо погулять по парку, либо посетить Лицей.

Время пролетело познавательно и незаметно.

Спасибо за экскурсию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елизавета Заказывала экскурсию через онлайн сервис. Не ошиблась с выбором из множества предложений других фирм и остались только положительные эмоции от экскурсии.

Всё успели посмотреть. И послушали прекрасные энциклопедические рассказы нашего сопровождающего. Профессионал!

В дворце организована персональная экскурсия для нашей группы. Эксклюзивный вход с парадного крыльца впечатлил.

Спасибо за сервис! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет