Совершите захватывающее путешествие в пригород Санкт-Петербурга, посетите парадную летнюю императорскую резиденции и прогуляйтесь по Екатерининскому парку. В Екатерининском дворце вы пройдете по маршруту №2, который проведет вас не только по парадных залам резиденции, но и познакомит с частными покоями императоров. Дворец поразит ваше воображение пышностью и изысканностью экстерьера и внутренних покоев, масштабами и царственным величием. В его строительстве принимали участие великие архитекторы, известные на весь мир. Вы почувствуете себя гостем императорской семьи, осматривая убранство Большого зала дворца, Лионского зала, знаменитой на весь мир Янтарной комнаты и «Золотой анфилады» парадных залов, которые просто захватывают дух. Затем вы осмотрите личные покои императоров и императриц, узнаете подробности из их насыщенной жизни, а также увидите редчайшие предметы прикладного искусства. После осмотра дворца вы прогуляетесь по живописному Екатерининскому парку. Увидите несколько самых интересных павильонов, украшающих парк, в том числе Камеронову галерею, Грот и Эрмитаж Царского Села. Свежий загородный воздух, роскошь Екатерининского дворца и живописные пейзажи перенесут вас на несколько часов в эпоху царской России, Петра Великого и золотой век Екатерины. Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. ВАЖНО! Билеты в Екатерининский дворец являются именными для каждого туриста. При посещении Дворца с собой необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий льготы (при их наличии) ВАЖНО! Проход на экспозиции осуществляется строго по времени, указанному в билете, и не позднее 10 минут от начала оплаченного сеанса. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.

Билет вы найдёте в приложении We

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Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).