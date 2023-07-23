Если вы не любите большие групповые экскурсии — эта экскурсия для вас. Для прогулки по Екатерининскому дворцу вам нужен лишь телефон.
Вы скачиваете приложение и отправляетесь в путешествие по залам летней загородной резиденции в сопровождении аудиогида.
Вы узнаете историю дворца, удивитесь внутреннему убранству и насладитесь живописными пейзажами в Екатерининском парке.
Вы скачиваете приложение и отправляетесь в путешествие по залам летней загородной резиденции в сопровождении аудиогида.
Вы узнаете историю дворца, удивитесь внутреннему убранству и насладитесь живописными пейзажами в Екатерининском парке.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45
Что вас ожидает:
- Екатерининский дворец с посещением парадных залов и Янтарной комнаты
- Лицей, где учился А.С. Пушкин (снаружи)
- Живописные пейзажи Екатерининского парка
- Камеронова галерея
- Павильон Грот
- Павильон Эрмитаж
- Эрмитажная кухня
Описание билета
Совершите захватывающее путешествие в пригород Санкт-Петербурга, посетите парадную летнюю императорскую резиденции и прогуляйтесь по Екатерининскому парку. В Екатерининском дворце вы пройдете по маршруту №2, который проведет вас не только по парадных залам резиденции, но и познакомит с частными покоями императоров. Дворец поразит ваше воображение пышностью и изысканностью экстерьера и внутренних покоев, масштабами и царственным величием. В его строительстве принимали участие великие архитекторы, известные на весь мир. Вы почувствуете себя гостем императорской семьи, осматривая убранство Большого зала дворца, Лионского зала, знаменитой на весь мир Янтарной комнаты и «Золотой анфилады» парадных залов, которые просто захватывают дух. Затем вы осмотрите личные покои императоров и императриц, узнаете подробности из их насыщенной жизни, а также увидите редчайшие предметы прикладного искусства. После осмотра дворца вы прогуляетесь по живописному Екатерининскому парку. Увидите несколько самых интересных павильонов, украшающих парк, в том числе Камеронову галерею, Грот и Эрмитаж Царского Села. Свежий загородный воздух, роскошь Екатерининского дворца и живописные пейзажи перенесут вас на несколько часов в эпоху царской России, Петра Великого и золотой век Екатерины. Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. ВАЖНО! Билеты в Екатерининский дворец являются именными для каждого туриста. При посещении Дворца с собой необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий льготы (при их наличии) ВАЖНО! Проход на экспозиции осуществляется строго по времени, указанному в билете, и не позднее 10 минут от начала оплаченного сеанса. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4.
Билет вы найдёте в приложении We
Go
Trip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне. 5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Летнее расписание: с 10:00 до 18:00, кроме вторника
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|1 890 ₽
|Дети до 14 лет: билет + аудиотур
|390 ₽
|Учащиеся с 14 лет: билет + аудиотур
|990 ₽
|Пенсионеры: билет + аудиотур
|990 ₽
|Иностранные граждане: билет + аудиотур
|3 090 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский дворец с посещением парадных залов и Янтарной комнаты
- Лицей, где учился А.С. Пушкин (снаружи)
- Живописные пейзажи Екатерининского парка
- Камеронова галерея
- Павильон Грот
- Павильон Эрмитаж
- Эрмитажная кухня
Что включено
- Билет в Екатерининский дворец в приложении WeGoTrip (Маршрут 2) - для оформления потребуются паспортные данные
- Входные билеты в Екатерининский парк
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Транспорт до Екатерининского дворца (вам нужно самостоятельно добраться на электричке или маршрутке до парка «Царское Село»)
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Царскосельский лицей (ул. Садовая, 2)
Завершение: Эрмитажная кухня (ул. Садовая, 16)
Когда и как рано покупать?
Когда: Летнее расписание: с 10:00 до 18:00, кроме вторника
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке "Покупки". Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку "Показать PDF билет" в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея
- Для оформления электронного билета по правилам Екатерининского дворца потребуются паспортные данные всех участников экскурсии. С вами свяжется наш оператор бронирования
- Как проходит аудиоэкскурсия
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке "Покупки" вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку "Скачать", чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон и пройти без доступа к интернету
- Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку "Покупки" и нажмите на кнопку "Открыть входной билет" на карточке вашей покупки. Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и зарядите телефон
- ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до выбранного времени. Вход по билету действует 30 минут
- Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
23 июля 2023
Г
Георгий
9 июля 2022
М
Морус
12 июня 2022
Отлично! Всё понравилось. Спасибо
О
Омельчук
27 авг 2021
Ж
Жанна
2 авг 2021
И
Иван
6 июля 2021
О
Оксана
11 июня 2021
П
Пинчук
2 июня 2021
Покупала экскурсию онлайн из Владивостока и очень об этом пожалела! Когда приехала на место, в г. Пушкин из Санкт-Петербурга, выяснилось что мой билет не оформлен должным образом и входного билета
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