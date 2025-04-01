Выполняя интерактивные задания в чате и на местности, просматривая фото и видео в своём телефоне, ребёнок (и вы) получите знания об истории крепости, изучите её строение и узнаете много любопытного об объектах на Заячьем острове.

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Описание квеста

Экскурсия-квест для детей и родителей по Петропавловской крепости

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию-квест, которая станет замечательным приключением для вас и ваших детей! Всё, что вам понадобится — это заряженный телефон. Задания будут приходить в специальном секретном боте, доступном через любой браузер (например, Chrome или Firefox) или мессенджер Telegram.

Что взять с собой?

Заряженный телефон

Наушники (по желанию)

Портативный аккумулятор (если ваш телефон не справляется с холодом)

Свобода передвижения

Вы можете гулять в своём темпе, делать остановки и наслаждаться кофе в любое время. Экскурсия в боте всегда будет с вами — вы сможете продолжить её, когда захотите. Изучайте Петербург как никогда прежде: слушайте рассказ гида, смотрите картинки и видео прямо на своём телефоне.

Важно знать

Обратите внимание, что по средам все музеи крепости закрыты на выходной. Если вы планируете совместить квест с посещением музеев, лучше выбрать другой день для вашего приключения.

Бонус в финале

В конце квеста вас ждёт приятный сюрприз — список рекомендаций по посещению музеев крепости с детьми для тех, кто прошёл все задания.

Возрастная группа

Экскурсия предназначена для младших школьников в возрасте от 6 до 12 лет. Длительность квеста составляет около 1 часа.

Не упустите возможность провести время с пользой и удовольствием, открывая для себя исторические тайны Петропавловской крепости!