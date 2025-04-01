Экскурсия-квест с зайцем по Петропавловской крепости для детей в чат-боте

Выполняя интерактивные задания в чате и на местности, просматривая фото и видео в своём телефоне, ребёнок (и вы) получите знания об истории крепости, изучите её строение и узнаете много любопытного об объектах на Заячьем острове.
Экскурсия-квест с зайцем по Петропавловской крепости для детей в чат-боте
Экскурсия-квест с зайцем по Петропавловской крепости для детей в чат-боте
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание квеста

Экскурсия-квест для детей и родителей по Петропавловской крепости

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию-квест, которая станет замечательным приключением для вас и ваших детей! Всё, что вам понадобится — это заряженный телефон. Задания будут приходить в специальном секретном боте, доступном через любой браузер (например, Chrome или Firefox) или мессенджер Telegram.

Что взять с собой?

  • Заряженный телефон
  • Наушники (по желанию)
  • Портативный аккумулятор (если ваш телефон не справляется с холодом)

Свобода передвижения

Вы можете гулять в своём темпе, делать остановки и наслаждаться кофе в любое время. Экскурсия в боте всегда будет с вами — вы сможете продолжить её, когда захотите. Изучайте Петербург как никогда прежде: слушайте рассказ гида, смотрите картинки и видео прямо на своём телефоне.

Важно знать

Обратите внимание, что по средам все музеи крепости закрыты на выходной. Если вы планируете совместить квест с посещением музеев, лучше выбрать другой день для вашего приключения.

Бонус в финале

В конце квеста вас ждёт приятный сюрприз — список рекомендаций по посещению музеев крепости с детьми для тех, кто прошёл все задания.

Возрастная группа

Экскурсия предназначена для младших школьников в возрасте от 6 до 12 лет. Длительность квеста составляет около 1 часа.

Не упустите возможность провести время с пользой и удовольствием, открывая для себя исторические тайны Петропавловской крепости!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Петропавловская крепость
  • Петропавловский собор
Что включено
  • Секретный чат-бот для одного устройства (телефон или планшет)
  • Вход в крепость бесплатный
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи (для квеста они не нужны, это по вашему желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иоанновский мостик
Завершение: Петропавловская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • ❗Подсказка - по средам все музеи крепости закрыты на выходной. Поэтому, если планируете совместить квест с помещением музеев, лучше выбрать другой день
  • ❗В финале квеста: бонус для прошедших всё - список моих рекоммендаций по посещению музеев крепости с детьми
  • А если оставите отзыв - получите скидки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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