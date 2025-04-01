Описание квеста
Экскурсия-квест для детей и родителей по Петропавловской крепости
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию-квест, которая станет замечательным приключением для вас и ваших детей! Всё, что вам понадобится — это заряженный телефон. Задания будут приходить в специальном секретном боте, доступном через любой браузер (например, Chrome или Firefox) или мессенджер Telegram.
Что взять с собой?
- Заряженный телефон
- Наушники (по желанию)
- Портативный аккумулятор (если ваш телефон не справляется с холодом)
Свобода передвижения
Вы можете гулять в своём темпе, делать остановки и наслаждаться кофе в любое время. Экскурсия в боте всегда будет с вами — вы сможете продолжить её, когда захотите. Изучайте Петербург как никогда прежде: слушайте рассказ гида, смотрите картинки и видео прямо на своём телефоне.
Важно знать
Обратите внимание, что по средам все музеи крепости закрыты на выходной. Если вы планируете совместить квест с посещением музеев, лучше выбрать другой день для вашего приключения.
Бонус в финале
В конце квеста вас ждёт приятный сюрприз — список рекомендаций по посещению музеев крепости с детьми для тех, кто прошёл все задания.
Возрастная группа
Экскурсия предназначена для младших школьников в возрасте от 6 до 12 лет. Длительность квеста составляет около 1 часа.
Не упустите возможность провести время с пользой и удовольствием, открывая для себя исторические тайны Петропавловской крепости!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловская крепость
- Петропавловский собор
Что включено
- Секретный чат-бот для одного устройства (телефон или планшет)
- Вход в крепость бесплатный
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи (для квеста они не нужны, это по вашему желанию)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- ❗Подсказка - по средам все музеи крепости закрыты на выходной. Поэтому, если планируете совместить квест с помещением музеев, лучше выбрать другой день
- ❗В финале квеста: бонус для прошедших всё - список моих рекоммендаций по посещению музеев крепости с детьми
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