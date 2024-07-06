Вы услышите множество историй, забросите монетку в дореволюционный люк и пройдётесь по точкам притяжения Петроградки.
А ещё сыграете в «верю-не верю» и поищете артефакты, расположенные в подворотнях и на фасадах домов, чтобы набрать баллы. В конце победитель получит приз. Этот интерактивный квиз подойдёт всем: и взрослым, и детям!
А ещё сыграете в «верю-не верю» и поищете артефакты, расположенные в подворотнях и на фасадах домов, чтобы набрать баллы. В конце победитель получит приз. Этот интерактивный квиз подойдёт всем: и взрослым, и детям!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
Нестандартная экскурсия по району
Петляя между тайными тропами и известными проспектами, мы посетим необычные места Петроградской стороны: проходные дворы и улицы, переулки и доходные дома. Зайдём в парк «Мини-город», где собраны копии главных достопримечательностей города. Осмотрим дом, где жил Горький, и постоим во дворе с граффити.
Лишь часть интересных фактов, которые вы узнаете:
- Почему первое кино в Петербурге показывали в аквариуме
- Какой гештальт закрыл здесь Фёдор Шаляпин
- Что такое «стена столетий» и при чём здесь Сальвадор Дали
- Какая страсть объединяла Максима Горького и Герберта Уэллса
- Как братья Колобовы стали миллионерами
- Повышен ли радиационный фон рядом с институтом радиационной гигиены
- Какой житель Петроградки чуть не предотвратил гибель Титаника
- Кому Дмитрий Шостакович проиграл в карты рояль
А также вам предстоит:
- Сыграть в «верю-не верю» и распознать, где я блефую
- Научиться отличать сандрик от балюстрады
- Отыскать «лифты-градусники» в проходных дворах
- Найти все скрипки в сквере композитора Андрея Петрова
- Посчитать львов, атлантов и грифонов на фасадах домов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 710 туристов
Привет! Меня зовут Виталий. Я провожу экскурсии-квизы в Петербурге более 8 лет. Гид в них одновременно ведущий увлекательной игры: он задаёт вопросы и объявляет задания на внимательность. За правильные ответы выдаёт жетоны с баллами, а в конце награждает победителя призом. Это очень динамичный, весёлый и нестандартный формат, при котором каждый участник находится в тонусе, ощущает азарт и вовлечённость.Задать вопрос
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