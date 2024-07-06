Экскурсия-квиз по Петроградской стороне

Изучить колоритный район Петербурга и разгадать его секреты на весёлой прогулке-игре
Вы услышите множество историй, забросите монетку в дореволюционный люк и пройдётесь по точкам притяжения Петроградки.

А ещё сыграете в «верю-не верю» и поищете артефакты, расположенные в подворотнях и на фасадах домов, чтобы набрать баллы. В конце победитель получит приз. Этот интерактивный квиз подойдёт всем: и взрослым, и детям!
Экскурсия-квиз по Петроградской стороне
Экскурсия-квиз по Петроградской стороне
Экскурсия-квиз по Петроградской стороне
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

Нестандартная экскурсия по району

Петляя между тайными тропами и известными проспектами, мы посетим необычные места Петроградской стороны: проходные дворы и улицы, переулки и доходные дома. Зайдём в парк «Мини-город», где собраны копии главных достопримечательностей города. Осмотрим дом, где жил Горький, и постоим во дворе с граффити.

Лишь часть интересных фактов, которые вы узнаете:

  • Почему первое кино в Петербурге показывали в аквариуме
  • Какой гештальт закрыл здесь Фёдор Шаляпин
  • Что такое «стена столетий» и при чём здесь Сальвадор Дали
  • Какая страсть объединяла Максима Горького и Герберта Уэллса
  • Как братья Колобовы стали миллионерами
  • Повышен ли радиационный фон рядом с институтом радиационной гигиены
  • Какой житель Петроградки чуть не предотвратил гибель Титаника
  • Кому Дмитрий Шостакович проиграл в карты рояль

А также вам предстоит:

  • Сыграть в «верю-не верю» и распознать, где я блефую
  • Научиться отличать сандрик от балюстрады
  • Отыскать «лифты-градусники» в проходных дворах
  • Найти все скрипки в сквере композитора Андрея Петрова
  • Посчитать львов, атлантов и грифонов на фасадах домов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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