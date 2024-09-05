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Вы отправитесь на экскурсию вместе с эрудированным роботом-гидом — мистером Ушкиным. Над его созданием работали писатели, экскурсоводы, аниматоры и звукорежиссёры. Доступным языком он расскажет об истории Елагина острова. А ещё на прогулке вы познакомитесь с местными обитателями — воронами и белками. Не забудьте захватить лакомства для них!