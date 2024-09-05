Вы отправитесь на экскурсию вместе с эрудированным роботом-гидом — мистером Ушкиным. Над его созданием работали писатели, экскурсоводы, аниматоры и звукорежиссёры. Доступным языком он расскажет об истории Елагина острова. А ещё на прогулке вы познакомитесь с местными обитателями — воронами и белками. Не забудьте захватить лакомства для них!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание аудиогида
Вы увидите прекрасный Елагин дворец и дубы, которые, возможно, посадил сам царь Пётр I.
От аудиогида вы узнаете:
- Почему остров сначала назвали Мишкиным
- Отчего луг перед дворцом называется Масляным, а во дворцовой кухне почти нет окон
- В честь чего палили из пушек с пристани
- Чем отличается ворон от вороны и почему птицы постоянно ссорятся с белками
Организационные детали
- Экскурсия проходит в аудиоформате: после оплаты вам придёт на почту подробная инструкция, ссылка на мобильное приложение и промокод
- По выходным вход в парк платный — 150 ₽ за взрослого, 50 ₽ за школьников и студентов дневной формы обучения
- Рекомендую экскурсию для взрослых и детей от 8 лет
- В зависимости от количества участников для удобства прослушивания можно использовать телефон с хорошим динамиком, маленькую портативную колонку или наушники
- Экскурсию можно пройти в любое время
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в парк на Елагином острове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 272 туристов
Авторские развивающие экскурсии в аудиоформате для детей и их родителей. Исторические факты доносятся доступным языком, музыкальное оформление и спецэффекты создают неповторимую атмосферу. Традиционно на маршруте много вопросов и заданий, что помогает хорошо запомнить материал.Задать вопрос
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