Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец

Эрмитаж

4
181 отзыв
Приглашаем вас на прогулку по Эрмитажу — музею, в котором представлена вторая в мире по величине коллекция произведений искусства.

С нашей аудиоэкскурсией вы самостоятельно пройдетесь по самым интересным из 350 залов, побываете в зале с часами «Павлин» и в столовой, где революционеры арестовали Временное правительство.

Вы не пропустите такие шедевры, как картины да Винчи и единственную в нашей стране скульптуру, созданную Микаланджело.
Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец
Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец
Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец
Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец
Эрмитаж: аудиоэкскурсия в приложении с билетами в Зимний дворец

Что вы увидите 🤩

  • Роскошная Парадная лестница из белого мрамора, сохранившая барочные элементы эпохи Растрелли
  • Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов
  • Павильонный зал, где находятся знаменитые часы-павлин
  • Произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи
  • И многое другое!
Вы пройдётесь от жилых покоев императриц и изысканно украшенных лестниц к залам, где выставляются картины Леонардо да Винчи и Рафаэля.
Внимание: для прохождения экскурсии нужно скачать приложение WeGoTrip, наушники на входе не выдаются, возьмите свои.
С нашей аудиоэкскурсией вы легко найдете зал с Часами-Павлин или столовую, где во время Революции было арестовано Временное Правительство. От парадных залов Зимнего Дворца, бывшей императорской резиденции, вы попадете в Новый Эрмитаж, первый российский публичный художественный музей. Вы посмотрите на полотна авторства Леонардо да Винчи и на единственную в Россию скульптуру авторства Микеланджело.
Прогулка рассчитана на 1, 5-2 часа, но вы обязательно захотите остаться в Эрмитаже подольше, чтобы насладиться красотой его интерьеров и уникальными экспонатами.
Обратите внимание на то, что при покупке билета вам нужен маршрут 1, стартующий от Иорданской лестницы.
Вы увидите:• Роскошную Парадную лестницу из белого мрамора, сохранившую барочные элементы эпохи Растрелли;
  • Большой Тронный зал, помещение для торжественных приемов;
  • Элегантную Малахитовую гостиную, любимое место для сборов женской половины императорской семьи;
  • Произведения работ Рембрандта, Микеланджело и да Винчи;
  • И многое другое.
  • Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт.
  • Организационные детали:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем;
  • Рекомендуем взять с собой наушники.
🚩 Начало: Дворцовая площадь, д. 2 (Зимний дворец)
🏁 Место завершения: Дворцовая площадь, д. 2
 Что входит
  • Билет в Эрмитаж — Главный музейный комплекс
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя.
 Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
  • Экскурсия проходит без участия гида, для прослушивания аудиогида обязательно скачайте мобильное приложение WeGoTrip.
  • Обратите внимание: музей закрыт по понедельникам.
Важная информация
  • Музей закрыт по понедельникам
  • Вход на территорию музея допускается только при наличии средств индивидуальной защиты
  • Интерактивная экскурсия проходит с помощью мобильного приложения WeGoTrip Где вас ждут аудиогид, викторины и захватывающие истории от местного жителя.
  • Наушники на входе не выдаются, возьмите свои.
Когда: Время работы музея: с 11:00 до 19:00, кроме понедельника
  • Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
WeGoTrip
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