Вы пройдётесь от жилых покоев императриц и изысканно украшенных лестниц к залам, где выставляются картины Леонардо да Винчи и Рафаэля.

Внимание: для прохождения экскурсии нужно скачать приложение WeGoTrip, наушники на входе не выдаются, возьмите свои.

С нашей аудиоэкскурсией вы легко найдете зал с Часами-Павлин или столовую, где во время Революции было арестовано Временное Правительство. От парадных залов Зимнего Дворца, бывшей императорской резиденции, вы попадете в Новый Эрмитаж, первый российский публичный художественный музей. Вы посмотрите на полотна авторства Леонардо да Винчи и на единственную в Россию скульптуру авторства Микеланджело.

Прогулка рассчитана на 1, 5-2 часа, но вы обязательно захотите остаться в Эрмитаже подольше, чтобы насладиться красотой его интерьеров и уникальными экспонатами.

Обратите внимание на то, что при покупке билета вам нужен маршрут 1, стартующий от Иорданской лестницы.

Вы увидите:• Роскошную Парадную лестницу из белого мрамора, сохранившую барочные элементы эпохи Растрелли;