Приглашаю познакомиться со столицей фонтанов и запечатлеть фотоисторию о вас! На нашей прогулке не будет заученных, скучных и формальных разговоров, в планах — много красивых кадров, роскошные дворцы, великолепный парк, бескрайний Финский залив и, конечно, фонтаны!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Фонтаны — уникальная система, аналогов которой в мире нет

Дворец Монплезир, который придумал и создал сам Пётр I

Дворец Марли, построенный исключительно для родственников семьи Романовых

Екатерининский корпус — именно здесь Екатерина II придумала заговор с братьями Орловыми о свержении императора Петра III

Декорации императорской роскоши станут фоном для нашей фотосессии. Передвигаясь с точки на точку, я расскажу, почему Петергоф называют столицей фонтанов и чем он отличается от французского Версаля:

Вы поймёте, каким образом и откуда поступает вода к фонтанам

Полюбуетесь самым полноводным из них и удивитесь, когда узнаете, сколько литров воды за секунду он потребляет

Разберётесь, чем отличаются Верхний и Нижний парки

Найдёте ответ на вопрос, по какой причине Петербург часто называют «окном в Европу» и что на самом деле олицетворяет Самсон, разрывающий пасть льву

А ещё мы обязательно отыщем самый первый шуточный фонтан Петра I и вникнем в принцип работы фонтанов-шутих.

Организационные детали

Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет

В течение двух недель после прогулки вы получите около 40 фото в натуральной цветокоррекции без ретуши ссылкой на гугл/яндекс диск

В стоимость за до трёх человек входит экскурсия и фотосъёмка в парке, за каждого дополнительного участника нужно доплатить по 2000 руб.

Отдельно оплачиваются входные билеты в парк (750 руб. /взрослый, 550 руб. /для детей 14–18 лет, до 14 лет — бесплатно) для всех участников, включая гида

Фотопрогулку для вас проведу я или другой профессиональный гид-фотограф из моей команды

Особенности формата