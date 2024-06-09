Приглашаю познакомиться со столицей фонтанов и запечатлеть фотоисторию о вас! На нашей прогулке не будет заученных, скучных и формальных разговоров, в планах — много красивых кадров, роскошные дворцы, великолепный парк, бескрайний Финский залив и, конечно, фонтаны!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Фонтаны — уникальная система, аналогов которой в мире нет
- Дворец Монплезир, который придумал и создал сам Пётр I
- Дворец Марли, построенный исключительно для родственников семьи Романовых
- Екатерининский корпус — именно здесь Екатерина II придумала заговор с братьями Орловыми о свержении императора Петра III
Декорации императорской роскоши станут фоном для нашей фотосессии. Передвигаясь с точки на точку, я расскажу, почему Петергоф называют столицей фонтанов и чем он отличается от французского Версаля:
- Вы поймёте, каким образом и откуда поступает вода к фонтанам
- Полюбуетесь самым полноводным из них и удивитесь, когда узнаете, сколько литров воды за секунду он потребляет
- Разберётесь, чем отличаются Верхний и Нижний парки
- Найдёте ответ на вопрос, по какой причине Петербург часто называют «окном в Европу» и что на самом деле олицетворяет Самсон, разрывающий пасть льву
А ещё мы обязательно отыщем самый первый шуточный фонтан Петра I и вникнем в принцип работы фонтанов-шутих.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- В течение двух недель после прогулки вы получите около 40 фото в натуральной цветокоррекции без ретуши ссылкой на гугл/яндекс диск
- В стоимость за до трёх человек входит экскурсия и фотосъёмка в парке, за каждого дополнительного участника нужно доплатить по 2000 руб.
- Отдельно оплачиваются входные билеты в парк (750 руб. /взрослый, 550 руб. /для детей 14–18 лет, до 14 лет — бесплатно) для всех участников, включая гида
- Фотопрогулку для вас проведу я или другой профессиональный гид-фотограф из моей команды
Особенности формата
- Билеты в Петергоф лучше приобретать онлайн на сайте музея, чтобы избежать очередей. Продажи открывают за две недели до даты. Билеты будут действительны на вход только в выбранный день
- Вы можете добраться до парка самостоятельно на электричке, такси, автобусе, метеоре или на моём авто (если со мной, то без дополнительных трат)
- Бонус: после бронирования экскурсии вам на почту придёт ссылка на карту с вкусными местами Петербурга
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Петергофе или у вашего отеля в Петербурге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6351 туриста
Меня зовут Тася. Уже более трёх лет я создаю и вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов, провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. НашаЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
5%
Групповая
6 часов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
48004 560₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 470₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом
Начало: Начало экскурсии у входа в Нижний Парк Петергофа, ...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 14 200₽ за всё до 12 чел.