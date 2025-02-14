В похожем на замок дворце вы погрузитесь в атмосферу императорского величия — каждый зал здесь хранит свои тайны и легенды.
На прогулке по великолепному пейзажному парку насладитесь удивительным переплетением природы и архитектуры. А я расскажу вам об истории этих мест.
Описание экскурсии
Гатчинский дворец
Гатчинский дворец не похож на другие загородные императорские резиденции. Его фасады лишены барочной пышности или классического монументализма, но формы здания и облицовка раскрывают романтичный характер. Антонио Ринальди построил его в виде старинного рыцарского замка, но при Павле I и Николае I дворец подвергался перестройкам — и таким его облик сохранился до наших дней.
Гатчинский парк
Прогулка по парку — путешествие вокруг большого живописного озера, а вернее, вокруг системы озёр. Вы увидите Берёзовый домик и павильон Венеры, Чесменский обелиск, Горбатый и Большой Каменный мосты. А в глубине парка спряталась Дворцовая ферма, где содержатся не только куры, кролики и козы, но и страусы.
И это ещё не всё
Мы заглянем в уютный Приоратский парк, примыкающий к Дворцовому. А ещё обязательно найдём время для обеда в одном из лучших ресторанов Гатчины. Прогуляемся по пешеходной улице и зайдём в главный храм Гатчины. Или посетим Приоратский дворец, построенный по уникальной глинобитной технологии.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях Mitsubishi Outlander, Infinity QX50, Mazda CX5, Haval Jolion, Haval Dagro, Haval M7, Volkswagen Tiguan, Dodge Ram и других, есть детские кресла и бустеры
- Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Входные билеты оплачиваются дополнительно:
- Гатчинский дворец: взрослый — 500 ₽, льготный — 275 ₽
- Приоратский дворец: взрослый — 250 ₽, льготный — 125 ₽
- Гатчинский парк: взрослый — 200 ₽, льготный — 100 ₽ (в зимнее время вход бесплатный)
С 1 июня по 31 августа Гатчинский и Приоратский дворцы работают без выходных. В другие месяцы выходной день в Гатчинском дворце — понедельник, в Приоратском — понедельник и вторник.