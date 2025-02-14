Императорская Гатчина

Оценить величественный дворцово-парковый ансамбль и познакомиться с его историей
Гатчина имеет своё неповторимое лицо, которое обязательно стоит увидеть.

В похожем на замок дворце вы погрузитесь в атмосферу императорского величия — каждый зал здесь хранит свои тайны и легенды.

На прогулке по великолепному пейзажному парку насладитесь удивительным переплетением природы и архитектуры. А я расскажу вам об истории этих мест.
Императорская Гатчина
Императорская Гатчина
Императорская Гатчина
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Гатчинский дворец

Гатчинский дворец не похож на другие загородные императорские резиденции. Его фасады лишены барочной пышности или классического монументализма, но формы здания и облицовка раскрывают романтичный характер. Антонио Ринальди построил его в виде старинного рыцарского замка, но при Павле I и Николае I дворец подвергался перестройкам — и таким его облик сохранился до наших дней.

Гатчинский парк

Прогулка по парку — путешествие вокруг большого живописного озера, а вернее, вокруг системы озёр. Вы увидите Берёзовый домик и павильон Венеры, Чесменский обелиск, Горбатый и Большой Каменный мосты. А в глубине парка спряталась Дворцовая ферма, где содержатся не только куры, кролики и козы, но и страусы.

И это ещё не всё

Мы заглянем в уютный Приоратский парк, примыкающий к Дворцовому. А ещё обязательно найдём время для обеда в одном из лучших ресторанов Гатчины. Прогуляемся по пешеходной улице и зайдём в главный храм Гатчины. Или посетим Приоратский дворец, построенный по уникальной глинобитной технологии.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобилях Mitsubishi Outlander, Infinity QX50, Mazda CX5, Haval Jolion, Haval Dagro, Haval M7, Volkswagen Tiguan, Dodge Ram и других, есть детские кресла и бустеры
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Входные билеты оплачиваются дополнительно:

  • Гатчинский дворец: взрослый — 500 ₽, льготный — 275 ₽
  • Приоратский дворец: взрослый — 250 ₽, льготный — 125 ₽
  • Гатчинский парк: взрослый — 200 ₽, льготный — 100 ₽ (в зимнее время вход бесплатный)

С 1 июня по 31 августа Гатчинский и Приоратский дворцы работают без выходных. В другие месяцы выходной день в Гатчинском дворце — понедельник, в Приоратском — понедельник и вторник.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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