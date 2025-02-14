Гатчина имеет своё неповторимое лицо, которое обязательно стоит увидеть. В похожем на замок дворце вы погрузитесь в атмосферу императорского величия — каждый зал здесь хранит свои тайны и легенды. На прогулке по великолепному пейзажному парку насладитесь удивительным переплетением природы и архитектуры. А я расскажу вам об истории этих мест.

Описание экскурсии

Гатчинский дворец

Гатчинский дворец не похож на другие загородные императорские резиденции. Его фасады лишены барочной пышности или классического монументализма, но формы здания и облицовка раскрывают романтичный характер. Антонио Ринальди построил его в виде старинного рыцарского замка, но при Павле I и Николае I дворец подвергался перестройкам — и таким его облик сохранился до наших дней.

Гатчинский парк

Прогулка по парку — путешествие вокруг большого живописного озера, а вернее, вокруг системы озёр. Вы увидите Берёзовый домик и павильон Венеры, Чесменский обелиск, Горбатый и Большой Каменный мосты. А в глубине парка спряталась Дворцовая ферма, где содержатся не только куры, кролики и козы, но и страусы.

И это ещё не всё

Мы заглянем в уютный Приоратский парк, примыкающий к Дворцовому. А ещё обязательно найдём время для обеда в одном из лучших ресторанов Гатчины. Прогуляемся по пешеходной улице и зайдём в главный храм Гатчины. Или посетим Приоратский дворец, построенный по уникальной глинобитной технологии.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобилях Mitsubishi Outlander, Infinity QX50, Mazda CX5, Haval Jolion, Haval Dagro, Haval M7, Volkswagen Tiguan, Dodge Ram и других, есть детские кресла и бустеры

Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Входные билеты оплачиваются дополнительно:

Гатчинский дворец: взрослый — 500 ₽, льготный — 275 ₽

Приоратский дворец: взрослый — 250 ₽, льготный — 125 ₽

Гатчинский парк: взрослый — 200 ₽, льготный — 100 ₽ (в зимнее время вход бесплатный)

С 1 июня по 31 августа Гатчинский и Приоратский дворцы работают без выходных. В другие месяцы выходной день в Гатчинском дворце — понедельник, в Приоратском — понедельник и вторник.