Описание экскурсииНаша экскурсия начнется в сердце Петербурга, откуда мы отправимся в увлекательное путешествие по Карелии. Вас ждет знакомство со средневековой крепостью Корела в Приозерске, осмотр уникальной Лютеранской кирхи в Лахденпохья и захватывающая прогулка на катере по лабиринту Ладожских шхер. Кульминацией дня станет посещение горного парка Рускеала с его знаменитым мраморным каньоном и изумрудными озерами. Мы прогуляемся по старинному городу Сортавала, а также посетим фирменные магазины карельских бальзамов и свежей форели. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Санкт-Петербург
- Крепость Корела (Приозерск)
- Лютеранская Кирха (Лахденпохья)
- Ладожские шхеры
- Горный парк «Рускеала»
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе туристического класса по всему маршруту
- Экскурсионное сопровождение профессионального гида по всему маршруту
- Катание на катере по Ладожским Шхерам
Что не входит в цену
- Входной билет в горный парк «Рускеала» - взрослый - 750 руб/чел, студенты - 650 руб/чел, школьники - 550 руб/чел, лица 60-ти лет или старше - 650 руб/чел, члены РГО - 550 руб/чел, ветераны и участники боевых действий* - 550 руб/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парковка за Казанским собором
Завершение: Казанский собор
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
