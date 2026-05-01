Летнюю резиденцию в Петергофе Пётр I задумал построить так, чтобы она превзошла Версаль во Франции.
Здесь величественные фасады, неповторимая архитектура и десятки фонтанов, которые уже около трёх сотен лет продолжают восхищать гостей комплекса. Мы приглашаем вас пройти по Нижнему парку, узнать о возникновении ансамбля и увидеть его красоту.
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по Нижнему парку — одному из самых прекрасных в Петербурге.
- Вы узнаете, что связывает парк с регулярными садами Франции.
- Увидите десятки фонтанов, уникальных по форме и рисунку водных струй.
- Рассмотрите снаружи Большой дворец и насладитесь свежим бризом Финского залива.
Примерный тайминг экскурсии
- Дорога до Петергофа и обратно — 1–1,5 ч. (в одну сторону).
- Экскурсия по Нижнему парку — 1–1,10 ч.
- Свободное время в парке — 1–1,5 ч.
Организационные детали
- Экскурсия проводится с мая по октябрь.
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе.
- Все достопримечательности осматриваются снаружи.
- Остаток оплаты вносится дистанционно переводом на карту Сбербанка (направляем ссылку) или гиду при встрече.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 6 лет
|1500 ₽
|Пенсионеры
|2300 ₽
|Школьники
|2000 ₽
|Студенты
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 15322 туристов
Наша команда — это сплочённая группа профессионалов, занимающаяся экскурсионной деятельностью по Санкт-Петербургу и его пригородам. В основе нашей команды — гиды с профильным образованием и опытные организаторы поездок. Нам нравится, когда
Похожие экскурсии на «Город фонтанов: экскурсия по Нижнему парку Петергофа»
-
20%
Групповая
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
Познакомиться в деталях с главным украшением самого посещаемого музея-заповедника России
Начало: От Казанского собора
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2040 ₽
2550 ₽ за человека
-
14%
Индивидуальная
до 4 чел.
В Петергоф к фонтанам и паркам на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: Невский проспект, 35 (СТ.М. Гостиный двор)
Расписание: Ежедневно по запросу.
13 500 ₽
15 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
19 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Два знаменитых парка Петергофа за 1 день
Погулять по Нижнему парку и «Александрии», посетить Большой дворец, Коттедж и другие значимые места
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
20 700 ₽ за всё до 4 чел.
2500 ₽ за человека