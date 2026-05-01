Город фонтанов: экскурсия по Нижнему парку Петергофа

Познакомиться с главным украшением парка и погрузиться в историю петровской резиденции
Летнюю резиденцию в Петергофе Пётр I задумал построить так, чтобы она превзошла Версаль во Франции.

Здесь величественные фасады, неповторимая архитектура и десятки фонтанов, которые уже около трёх сотен лет продолжают восхищать гостей комплекса. Мы приглашаем вас пройти по Нижнему парку, узнать о возникновении ансамбля и увидеть его красоту.
Описание экскурсии

  • Мы прогуляемся по Нижнему парку — одному из самых прекрасных в Петербурге.
  • Вы узнаете, что связывает парк с регулярными садами Франции.
  • Увидите десятки фонтанов, уникальных по форме и рисунку водных струй.
  • Рассмотрите снаружи Большой дворец и насладитесь свежим бризом Финского залива.

Примерный тайминг экскурсии

  • Дорога до Петергофа и обратно — 1–1,5 ч. (в одну сторону).
  • Экскурсия по Нижнему парку — 1–1,10 ч.
  • Свободное время в парке — 1–1,5 ч.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с мая по октябрь.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе.
  • Все достопримечательности осматриваются снаружи.
  • Остаток оплаты вносится дистанционно переводом на карту Сбербанка (направляем ссылку) или гиду при встрече.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2500 ₽
Дети до 6 лет1500 ₽
Пенсионеры2300 ₽
Школьники2000 ₽
Студенты2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 15322 туристов
Наша команда — это сплочённая группа профессионалов, занимающаяся экскурсионной деятельностью по Санкт-Петербургу и его пригородам. В основе нашей команды — гиды с профильным образованием и опытные организаторы поездок. Нам нравится, когда
гости видят Петербург не только как достопримечательности на карте, но и как живой город с характером, историей и культурой. В своей работе любим дарить гостям и жителям этого прекрасного города воспоминания на долгие годы. С нетерпением ждём на наших экскурсиях!

