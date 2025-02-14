История Кронштадта, устройство его уникальной системы крепости, загородные дачи, нивелирная система, футшток, гавань, волшебное дерево желаний, пристань боевых кораблей — и это лишь малый список того, что мы подготовили для вас на нашей авторской прогулке по городу-защитнику Кронштадту. 3 часа пролетят незаметно. Интересно будет всем!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- Наша экскурсия начнётся уже по пути в Кронштадт. Вы услышите историю острова Котлин и поймёте, почему Кронштадт называют ключ-городом Санкт-Петербурга.
- Узнаете, с чем связано название крейсера «Аврора» и как простой огород на острове превратился в один крупнейших научных центров России.
- Посмотрите, где располагались крупные промышленные предприятия старшего брата знаменитого учредителя Нобелевской премии и что они производили.
- Не обойдём вниманием самое высокое здание в Европе и скандальную историю его строительства.
- В Кронштадте вы увидите Никольский морской собор, вмещающий в себя одновременно до 5000 человек. Разберётесь в значении символов в декоре храма.
- Взглянете на Макаровский мост, установленный в рекордные сроки — всего за 3 месяца.
- Выйдете к Финскому заливу и памятнику блокадной колюшке (не путать с корюшкой!). Гид расскажет, как она помогала кронштадтским морякам выживать в годы ВОВ.
- Также он объяснит, каким образом работает кронштадтский футшток и как с его помощью предсказать наводнение в Петербурге.
- А ещё вы выясните, в чём уникальность Петровского дока и отыщете волшебное место в Кронштадте, где загадывают желания.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на комфортабельном автомобиле.
- Экскурсию рекомендуем взрослым и детям от 14 лет.
- На экскурсию удобнее отправляться в первую половину дня.
- Бонус: после бронирования экскурсии вам на почту придёт карта вкусных мест Петербурга.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 9745 туристов
Меня зовут Тася. С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. НашаЗадать вопрос
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