Что вас ожидает

Город-защитник

Мы поедем по Дамбе, которая защищает город от нагонной волны с Балтийского моря. Увидим форты — верхушка «айсберга» кронштадтских оборонительных сооружений — и поговорим о том, как их строили. А ещё обсудим, какие преграды возникали на пути неприятеля при наступлении на Петербург в Петровские времена, во времена Екатерины Второй и Крымской войны. Я раскрою, как Кронштадт выдержал натиск финских летчиков и немецких кораблей в годы ВОВ, и объясню, почему он не получил звезду героя за спасение Ленинграда.

Город с характером

Прогуливаясь по улицам Кронштадта, вы впечатлитесь постройками в стиле модерн. Пройдете по поворотному мосту и заглянете в огромный бассейн — завершение системы для обслуживания судов, созданной при Петре I. Почему из Кронштадта ведется отсчет высоты всех горок и пригорков в России? Что значит строчка из песни Розенбаума «мятежный лед кронштадтский»? Вы получите ответы на эти и другие вопросы. Боевые корабли и снаряды, памятники морякам, ученым, художникам — сюжеты о них помогут сложить пазл Кронштадта.

История Морского собора

На Якорной площади «перенесемся» в Стамбул, любуясь архитектурой Морского собора. Его убранство вы можете осмотреть самостоятельно, послушав мои рассказы снаружи, либо же оплатить билет — тогда я смогу провести для вас экскурсию внутри. Мы разглядим в его оформлении мурен, павлинов и кальмаров. Вы увидите военные раны собора, прочтете на мраморных мемориальных досках имена российских моряков, узнаете о жизни матросов и офицеров с 18 века до наших дней. А если не боитесь высоты, то поднимемся под купол собора.

Организационные детали

По желанию можно сделать перерыв на обед, а также посетить «Остров Фортов» — историко-культурный парк с видом на Финский залив.

Морской собор вы можете осмотреть самостоятельно или с моей экскурсией: во втором случае отдельно оплачиваются входные билеты — от 100 руб. ; единый билет по всему собору — 800 руб. ; детям до 7 лет бесплатно, пенсионерам и учащимся 50% от стоимости билета для взрослых.

Варианты трансфера