Ещё не построили Северную столицу, а Кронштадт уже нёс караул и защищал страну от вторжений с Балтийского моря. Как возводили крепость и форты, какие события пережил город, какие имена с ним связаны — обо всём об этом поговорим на экскурсии. Полюбуемся архитектурой и видами с набережной и увидим главные памятники Кронштадта.

Описание экскурсии

Город-защитник

Дорога из Санкт-Петербурга пройдёт по территории Ингерманландии, и я расскажу о топонимике и местных народностях. Чтобы попасть на остров, мы поедем по дамбе, которая защищает город от нагонной волны с Балтийского моря. Увидим форты — верхушку «айсберга» кронштадтских оборонительных сооружений и поговорим о том, как их строили. А ещё обсудим, какие преграды возникали на пути неприятеля при наступлении на Петербург в Петровские времена, во времена Екатерины Второй и Крымской войны. Я раскрою, как Кронштадт выдержал натиск финских летчиков и немецких кораблей в годы ВОВ, и объясню, почему он не получил звезду героя за спасение Ленинграда.

Город с характером

Прогуливаясь по улицам Кронштадта, вас впечатлят военные постройки в стиле модерн. Мы пройдём по поворотному мосту и заглянем в огромный бассейн — завершение уникальной гидравлической системы для обслуживания судов, созданной при Петре I. Почему из Кронштадта ведется отсчет высоты всех горок и пригорков в России? Что значит строчка из песни Розенбаума «мятежный лед кронштадтский»? Вы получите ответы на эти и другие вопросы. Боевые корабли и снаряды, памятники морякам, ученым, художникам — сюжеты о них помогут сложить понять суть Кронштадта.

История Морского собора

На Якорной площади «перенесёмся» в Стамбул, любуясь архитектурой Морского собора. Его убранство вы можете осмотреть самостоятельно, послушав мои рассказы снаружи, либо же оплатить билет и рассмотреть его на экскурсии внутри. Вас удивят в его оформлении изображения мурен, павлинов и кальмаров. Вы увидите военные раны собора, прочтёте на мраморных мемориальных досках имена российских моряков, узнаете о жизни матросов и офицеров с 18 века до наших дней.

По желанию можно сделать перерыв на обед, а также посетить «Остров Фортов» — историко-культурный парк с видом на Финский залив, Доковое Адмиралтейство и парк с коллекцией якорей и военной техники, зайти в Дом Маяков в гости к попугаю. А на форте Константин полюбоваться на корабли, идущие по Кронштадтскому корабельному фарватеру, и, пройдя по тоннелю, дополнить экскурсией с осмотром артиллерийских батарей. Также можно посетить самый западный форт с казематами для испытание оружия, подземной улицей и бронированной артиллерийской башней.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит транспортное обслуживание

Экскурсию можно провести для большего количества человек. Подробности узнавайте в переписке с гидом

Стоимость экскурсии будет меняться в зависимости от количества человек и выбранного транспорта:

— на легковом автомобиле представительского класса для 2-х человек — 16 200 ₽

— на микроавтобусе комфорт класса для 2-5 человек — 19 500 ₽

— на микроавтобусе V-класса для 2–5 человек — 21 500 ₽

— цена без учёта транспорта составит 7000 ₽ для 1–4 человек и 1350 ₽ за чел. если вас больше

В сезон навигации до Кронштадта можно добраться на метеоре (билет от 1400 ₽ за чел. в одну сторону) или индивидуальном катере. Можно комбинировать транспорт: туда по воде — обратно по земле.

Дополнительные траты