Кронштадт: на страже морских границ

Из Петербурга отправиться на остров Котлин и услышать хронику героического города

Еще не построили Северную столицу — а Кронштадт уже нес караул и защищал страну от вторжений с Балтийского моря.

Как возводили крепость и форты, какие события пережил город, какие имена с ним связаны — обо всем об этом поговорим на экскурсии.

Полюбуемся архитектурой и видами с набережной, проедем по дамбе и увидим главные памятники Кронштадта.
Кронштадт: на страже морских границ
Кронштадт: на страже морских границ
Кронштадт: на страже морских границ
Кронштадт: на страже морских границ
Кронштадт: на страже морских границ
Кронштадт: на страже морских границ
Кронштадт: на страже морских границ

Что вас ожидает

Город-защитник

Мы поедем по Дамбе, которая защищает город от нагонной волны с Балтийского моря. Увидим форты — верхушка «айсберга» кронштадтских оборонительных сооружений — и поговорим о том, как их строили. А ещё обсудим, какие преграды возникали на пути неприятеля при наступлении на Петербург в Петровские времена, во времена Екатерины Второй и Крымской войны. Я раскрою, как Кронштадт выдержал натиск финских летчиков и немецких кораблей в годы ВОВ, и объясню, почему он не получил звезду героя за спасение Ленинграда.

Город с характером

Прогуливаясь по улицам Кронштадта, вы впечатлитесь постройками в стиле модерн. Пройдете по поворотному мосту и заглянете в огромный бассейн — завершение системы для обслуживания судов, созданной при Петре I. Почему из Кронштадта ведется отсчет высоты всех горок и пригорков в России? Что значит строчка из песни Розенбаума «мятежный лед кронштадтский»? Вы получите ответы на эти и другие вопросы. Боевые корабли и снаряды, памятники морякам, ученым, художникам — сюжеты о них помогут сложить пазл Кронштадта.

История Морского собора

На Якорной площади «перенесемся» в Стамбул, любуясь архитектурой Морского собора. Его убранство вы можете осмотреть самостоятельно, послушав мои рассказы снаружи, либо же оплатить билет — тогда я смогу провести для вас экскурсию внутри. Мы разглядим в его оформлении мурен, павлинов и кальмаров. Вы увидите военные раны собора, прочтете на мраморных мемориальных досках имена российских моряков, узнаете о жизни матросов и офицеров с 18 века до наших дней. А если не боитесь высоты, то поднимемся под купол собора.

Организационные детали

  • По желанию можно сделать перерыв на обед, а также посетить «Остров Фортов» — историко-культурный парк с видом на Финский залив.
  • Морской собор вы можете осмотреть самостоятельно или с моей экскурсией: во втором случае отдельно оплачиваются входные билеты — от 100 руб. ; единый билет по всему собору — 800 руб. ; детям до 7 лет бесплатно, пенсионерам и учащимся 50% от стоимости билета для взрослых.

Варианты трансфера

  • На вашей машине
  • Я могу арендовать для вас автомобиль (а также минивэн или микроавтобус), стоимость составит от 6000 рублей, транспорт выбирается в зависимости от числа человек
  • По воде в сезон навигации — на метеоре (билет от 1400 руб. /чел. в одну сторону) или индивидуальном катере. Можно комбинировать транспорт: туда по воде — обратно по земле.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Надежда
Надежда
Я из того небольшого количества коренных петербуржцев, которые историю города знают не только по документам, но по и рассказам своих предков. С детских лет всегда кто-то на улице родного города спрашивал дорогу, транспорт, магазин — и мы всегда отвечали. Сейчас я это делаю профессионально. У меня аккредитация при правительстве СПБ, лицензии на право проведения экскурсий на музейных объектах. Поэтому мы совершенно законно будем подниматься на колокольни, под самый купол соборов, спускаться в подземный ход замка, любоваться Невским с высоты, проплывать под мостами и совершать прогулки не только вдоль домов, но и сквозь.
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