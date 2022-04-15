Кронштадт: на страже морских границ

Отправиться на остров Котлин и услышать хронику героического города
Ещё не построили Северную столицу, а Кронштадт уже нёс караул и защищал страну от вторжений с Балтийского моря.

Как возводили крепость и форты, какие события пережил город, какие имена с ним связаны — обо всём об этом поговорим на экскурсии. Полюбуемся архитектурой и видами с набережной и увидим главные памятники Кронштадта.
Кронштадт: на страже морских границ
Кронштадт: на страже морских границ
Кронштадт: на страже морских границ

Описание экскурсии

Город-защитник

Дорога из Санкт-Петербурга пройдёт по территории Ингерманландии, и я расскажу о топонимике и местных народностях. Чтобы попасть на остров, мы поедем по дамбе, которая защищает город от нагонной волны с Балтийского моря. Увидим форты — верхушку «айсберга» кронштадтских оборонительных сооружений и поговорим о том, как их строили. А ещё обсудим, какие преграды возникали на пути неприятеля при наступлении на Петербург в Петровские времена, во времена Екатерины Второй и Крымской войны. Я раскрою, как Кронштадт выдержал натиск финских летчиков и немецких кораблей в годы ВОВ, и объясню, почему он не получил звезду героя за спасение Ленинграда.

Город с характером

Прогуливаясь по улицам Кронштадта, вас впечатлят военные постройки в стиле модерн. Мы пройдём по поворотному мосту и заглянем в огромный бассейн — завершение уникальной гидравлической системы для обслуживания судов, созданной при Петре I. Почему из Кронштадта ведется отсчет высоты всех горок и пригорков в России? Что значит строчка из песни Розенбаума «мятежный лед кронштадтский»? Вы получите ответы на эти и другие вопросы. Боевые корабли и снаряды, памятники морякам, ученым, художникам — сюжеты о них помогут сложить понять суть Кронштадта.

История Морского собора

На Якорной площади «перенесёмся» в Стамбул, любуясь архитектурой Морского собора. Его убранство вы можете осмотреть самостоятельно, послушав мои рассказы снаружи, либо же оплатить билет и рассмотреть его на экскурсии внутри. Вас удивят в его оформлении изображения мурен, павлинов и кальмаров. Вы увидите военные раны собора, прочтёте на мраморных мемориальных досках имена российских моряков, узнаете о жизни матросов и офицеров с 18 века до наших дней.

По желанию можно сделать перерыв на обед, а также посетить «Остров Фортов» — историко-культурный парк с видом на Финский залив, Доковое Адмиралтейство и парк с коллекцией якорей и военной техники, зайти в Дом Маяков в гости к попугаю. А на форте Константин полюбоваться на корабли, идущие по Кронштадтскому корабельному фарватеру, и, пройдя по тоннелю, дополнить экскурсией с осмотром артиллерийских батарей. Также можно посетить самый западный форт с казематами для испытание оружия, подземной улицей и бронированной артиллерийской башней.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит транспортное обслуживание
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Подробности узнавайте в переписке с гидом
  • Стоимость экскурсии будет меняться в зависимости от количества человек и выбранного транспорта:
    — на легковом автомобиле представительского класса для 2-х человек — 16 200 ₽
    — на микроавтобусе комфорт класса для 2-5 человек — 19 500 ₽
    — на микроавтобусе V-класса для 2–5 человек — 21 500 ₽
    — цена без учёта транспорта составит 7000 ₽ для 1–4 человек и 1350 ₽ за чел. если вас больше

В сезон навигации до Кронштадта можно добраться на метеоре (билет от 1400 ₽ за чел. в одну сторону) или индивидуальном катере. Можно комбинировать транспорт: туда по воде — обратно по земле.

Дополнительные траты

  • Билеты за групповую экскурсию в Морском соборе оплачиваются отдельно и по желанию — 350 ₽ за чел.
  • С ноября по апрель к фортам Кронштадта можно домчать на аэролодке — 2000 ₽ за чел. в группе, от 12 000 до 20 000 ₽ за аренду аэролодки целиком
  • Входной билет в самый западный форт с осмотром подземной улицы-галереи, уникальных казематов для испытания оружия и подъёмом в шахте бронированной артиллерийской башни — 500 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 858 туристов
Я из того небольшого количества коренных петербуржцев, которые историю города знают не только по документам, но по и рассказам своих предков. С детских лет всегда кто-то на улице родного города
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спрашивал дорогу, транспорт, магазин — и мы всегда отвечали. Сейчас я это делаю профессионально. У меня аккредитация при правительстве СПБ, лицензии на право проведения экскурсий на музейных объектах. Поэтому мы совершенно законно будем подниматься на колокольни, под самый купол соборов, спускаться в подземный ход замка, любоваться Невским с высоты, проплывать под мостами и совершать прогулки не только вдоль домов, но и сквозь.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
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Татьяна
Очень понравилась экскурсия. Хочу особенно отметить работу гида Надежды, - отличная подача материала, выбор объектов посещения., организационные моменты. Спасибо, всем рекомендую.
Очень понравилась экскурсия. Хочу особенно отметить работу гида Надежды, - отличная подача материала, выбор объектов посещения.,
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Носова
Единственный минус экскурсии - дождливая погода, но и она не повлияла на впечатление. Наша группа состояла из пяти взрослых человек. Надежда заказала по нашей просьбе комфортный минивэн. На протяжении всей поездки экскурсовод обращала наше внимание на достопримечательности, провела по морскому собору, познакомила нас с афишей предстоящего Дня ВМФ. Экскурсия прошла очень хорошо.
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Э
Одна звезда за хорошую машину, водителя и организацию обеда. Вся экскурсия ужас ужасный!!!!!! Экскурсия была ИНДИВИДУАЛЬНАЯ для 4 человек. Экскурсовод в машине с переднего сидения наговаривала текст в МИКРОФОН, который
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сиуслугупел и шипел. Материалом владеет плохо, на вопросы не отвечает(я спросила сколько человек проживает в городе Кроншдте,получила ответ, что это морской форт. Вот весь ответ), долдонит заученный текст, злится, если прослт лишний раз отойти в туалет или купить сувениры. Только и слышали фразы "а меня кто-нибудь слушает?"," а вам это не интересно?".20минут читала текст с мемориальных табличек. Крайне не приятная в общении,общение напоминало общение учителя с нерадивыми учениками. На индивидуальных экскурсиях обычно, показывают где получаются хорошие фото, предлагают свою помощь. В данном случае такого не было. С нами был ребёнок 9 лет. За 6 часов ни разу не попыталась заинтерисовать ребёнка, хотя были места, расчитанные именно на детей. Очень жалко и потраченного времени и денег (более 20 т.) жаль, что именно из-за кошмарного экскурсовода Кронштадт оставил негативные впечатления. А мы так ждали этой поездки. Интересно, а есть возможность вернуть часть оплаты за такую некачественную услугу?

Надежда
Надежда
Ответ организатора:
Сожалею, что экскурсия вас разочаровала. Приятно, что вам понравился автомобиль и водитель, которых подобрала для вас я.
Также неожиданно узнать о
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положительном отзыве относительно обеда, так как в ресторане вы негативно отзывались о качестве приготовленных блюд. Видимо сыграла роль моя персональная скидка в 20% от стоимости блюд, которой я дала вам возможность воспользоваться.
Высочайшую степень недоумения у меня вызвал ваш уход не расплатившись. В конце экскурсии,когда вас доставили до места вашего проживания, пока я рассчитывалась с водителем за работу, вы скрылись в доме. Вы не расплатились ни со мной, ни с понравившимся вам водителем. Мне пришлось вам несколько раз звонить и призывать отплатить долг.

Теперь по вашим конкретным замечаниям.
1. С момента начала экскурсии,вы с вашей спутницей Надеждой, сидя за моей спиной вели оживленную беседу, и мне было важно узнать слышно ли туристам сидящим на ряд дальше. Поэтому я прервала рассказ, уточнила как кому слышно, и отрегулировала микрофон.
2. Ваш вопрос по поводу численности населения был вызван тем, что вас удивило наличие театра в таком маленьком городе.
На протяжении всей экскурсии я старалась донести до вас, что неверно относится к Кронштадту,как к городу. Кронштадт - это в первую очередь военно-морская крепость, в состав которой входят в том числе и форты. Для этого я использовала вербальную передачу информации, визуальную - у всех были карты с расположением фортов, показ огромной гранитной схемы крепости и даже, чего обычно не требуется,при помощи мемориальных досок знакомство с достижениями мирового значения,впервые в мире сделанными в Кронштадте., что заняло не более 3-х минут.
3. Наличие смартфона у каждого человека дает возможность делать фотографии без посторонних указаний. Один раз только я вам предложила пройти до конца пристани,чтобы сделать фотографии на фоне пришвартованных военных кораблей.
4. туалеты: 1-й туалет был вам предложен в начале экскурсии,2-й туалет у вас был в ресторане, 3-й туалет у вас был в музее,где вы отказались и через 15 минут вам был предложен 4-й туалет,к сожалению с очередью, так как он не входил в мой маршрут, этим туалетом пользуются туристы из больших групп. 5-й туалет вам был предложен перед отъездом, 5. сувениры: первые сувениры были перед выходом из музея. вторые, как я вам предварительно анонсировала, перед отъездом.
6. стоимость была с вами заранее согласована. Вам было предложено несколько вариантов с указанием услуг и их стоимости.
Вы были проинформированы, что время на обед и посещение музея, будет учтено при расчете стоимости автотранспортного обслуживания.
7. Если вы действительно были недовольны моей работой, у вас была возможность об этом мне сообщить, оплатить транспорт, указать на объективные недостатки и просить изменения цены. Но вы этого не сделали

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