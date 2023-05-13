Эта экскурсия посвящена одному из крупнейших храмов мира — Исаакиевскому собору. Его перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от снарядов… Но смугло-золотые купола и сегодня сияют на небе. В группе до 45 человек вы откроете биографию собора, поймёте, почему это «музей камня» и рассмотрите интерьеры в деталях. А дополнят экскурсию лучшие виды на центр города!

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Описание

Что вас ожидает

Дорога к храму и Исаакий снаружи (1 час). Сев в автобус недалеко от площади Восстания, вы проедете по парадному Невскому проспекту, слушая путевую информацию о достопримечательностях. Из окна вы увидите Аничков мост, Казанский собор, Конногвардейский манеж, Гостиный двор, Дом Зингера, Дворцовую площадь, Адмиралтейство. Приехав на Исаакиевскую площадь, вы познакомитесь с фасадом монументального собора.

Исаакиевский собор внутри и виды с его колоннады (1,5 часа). В сопровождении местного гида вы подробно изучите роскошные интерьеры Исаакия. Здесь и позолота, и цветное стекло, и лазурит с малахитом; картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы. Конечно, вы услышите об авторе проекта, французе Огюсте Монферране, и проследите драматичный путь собора сквозь века. А затем мы предлагаем вам подняться на колоннаду и полюбоваться Санкт-Петербургом на 360 градусов с высоты 43 метра.

Организационные детали