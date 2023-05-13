Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду

Проехать по Невскому проспекту, а затем изучить великолепный собор снаружи и внутри

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Эта экскурсия посвящена одному из крупнейших храмов мира — Исаакиевскому собору.

Его перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от снарядов… Но смугло-золотые купола и сегодня сияют на небе.

В группе до 45 человек вы откроете биографию собора, поймёте, почему это «музей камня» и рассмотрите интерьеры в деталях. А дополнят экскурсию лучшие виды на центр города!
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
Групповая экскурсия в Исаакиевский собор + подъём на колоннаду
Ближайшие даты:
13
мая
15
мая
20
мая
22
мая
27
мая
29
мая
3
июн
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога к храму и Исаакий снаружи (1 час). Сев в автобус недалеко от площади Восстания, вы проедете по парадному Невскому проспекту, слушая путевую информацию о достопримечательностях. Из окна вы увидите Аничков мост, Казанский собор, Конногвардейский манеж, Гостиный двор, Дом Зингера, Дворцовую площадь, Адмиралтейство. Приехав на Исаакиевскую площадь, вы познакомитесь с фасадом монументального собора.

Исаакиевский собор внутри и виды с его колоннады (1,5 часа). В сопровождении местного гида вы подробно изучите роскошные интерьеры Исаакия. Здесь и позолота, и цветное стекло, и лазурит с малахитом; картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы. Конечно, вы услышите об авторе проекта, французе Огюсте Монферране, и проследите драматичный путь собора сквозь века. А затем мы предлагаем вам подняться на колоннаду и полюбоваться Санкт-Петербургом на 360 градусов с высоты 43 метра.

Организационные детали

  • В стоимость включено: услуги гида, транспортное обслуживание, входной билет в Исаакиевский собор с экскурсией и подъёмом на колоннаду
  • Путевую экскурсию проводит гид из нашей команды, а экскурсию в соборе местный гид. Колоннаду вы посещаете самостоятельно без гида.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Лиговском проспекте, вблизи площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Религиозные
Исаакиевский собор
Популярные места
Музеи
Невский проспект
Монастыри, церкви, храмы
Интерьерные
Соборы и храмы
Улицы и переулки

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Спас на Крови: снаружи и внутри
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
253 отзыва
Спас на Крови: снаружи и внутри
Погрузиться в атмосферу XIX столетия, знакомясь с историей уникального мозаичного собора
на площади Искусств
14 мая
15 мая
18 мая
20 мая
750 за человека
Экскурсия в Спас на Крови и Исаакиевский собор в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
23 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия в Спас на Крови и Исаакиевский собор в мини-группе
В удобном формате познакомиться с двумя уникальными храмами-символами Петербурга
возле храма Спаса на Крови
Завтра
14 мая
15 мая
18 мая
2 099 за человека
Казанский собор снаружи и внутри
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
145 отзывов
Казанский собор снаружи и внутри
Осмотреть доминанту города на Неве, разобраться в секретных символах и поклониться святыням
около Казанского собора
Завтра
15 мая
18 мая
20 мая
655 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ