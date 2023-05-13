Проехать по Невскому проспекту, а затем изучить великолепный собор снаружи и внутри
Его перестраивали, закрывали, на его колоннах остались шрамы от снарядов… Но смугло-золотые купола и сегодня сияют на небе.
В группе до 45 человек вы откроете биографию собора, поймёте, почему это «музей камня» и рассмотрите интерьеры в деталях. А дополнят экскурсию лучшие виды на центр города!
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Описание
Что вас ожидает
Дорога к храму и Исаакий снаружи (1 час). Сев в автобус недалеко от площади Восстания, вы проедете по парадному Невскому проспекту, слушая путевую информацию о достопримечательностях. Из окна вы увидите Аничков мост, Казанский собор, Конногвардейский манеж, Гостиный двор, Дом Зингера, Дворцовую площадь, Адмиралтейство. Приехав на Исаакиевскую площадь, вы познакомитесь с фасадом монументального собора.
Исаакиевский собор внутри и виды с его колоннады (1,5 часа). В сопровождении местного гида вы подробно изучите роскошные интерьеры Исаакия. Здесь и позолота, и цветное стекло, и лазурит с малахитом; картины и мозаики известных художников, статуи и скульптурные группы. Конечно, вы услышите об авторе проекта, французе Огюсте Монферране, и проследите драматичный путь собора сквозь века. А затем мы предлагаем вам подняться на колоннаду и полюбоваться Санкт-Петербургом на 360 градусов с высоты 43 метра.
Организационные детали
- В стоимость включено: услуги гида, транспортное обслуживание, входной билет в Исаакиевский собор с экскурсией и подъёмом на колоннаду
- Путевую экскурсию проводит гид из нашей команды, а экскурсию в соборе местный гид. Колоннаду вы посещаете самостоятельно без гида.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Лиговском проспекте, вблизи площади Восстания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.