Санкт-Петербург с момента основания был окружён тайнами и домыслами.



Представьте себе удивление европейских путешественников, когда среди северных болот и лесов перед ними появлялся город с роскошными дворцами, колоннами и просторными проспектами. Неудивительно, что вместе с улицами и домами Петербурга множились и его легенды. Вы проедете по значимым местам города и узнаете его главные тайны.