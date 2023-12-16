Прокатиться по загадочным местам города и выяснить, где живёт самый депрессивный призрак
Санкт-Петербург с момента основания был окружён тайнами и домыслами.
Представьте себе удивление европейских путешественников, когда среди северных болот и лесов перед ними появлялся город с роскошными дворцами, колоннами и просторными проспектами. Неудивительно, что вместе с улицами и домами Петербурга множились и его легенды. Вы проедете по значимым местам города и узнаете его главные тайны.
Представьте себе удивление европейских путешественников, когда среди северных болот и лесов перед ними появлялся город с роскошными дворцами, колоннами и просторными проспектами. Неудивительно, что вместе с улицами и домами Петербурга множились и его легенды. Вы проедете по значимым местам города и узнаете его главные тайны.
Ближайшие даты:
16
дек
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19
дек
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|723 ₽
|Льготный
|638 ₽
|Школьник (7-17 лет)
|553 ₽
|Дошкольник
|425 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Петропавловский собор.
- Литейный мост.
- Михайловский замок.
- Летний сад.
- Банковский мост.
- Дом Пиковой Дамы.
- Медного всадника.
- Сфинксов и грифонов.
Вы узнаете:
- Что предрекали городу на Неве с даты его основания.
- Где обитает самый печальный призрак Санкт-Петербурга.
- Где бродит дух старой графини.
- Как выйти в четвёртое измерение и остаться в живых.
- И много другого увлекательного.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида.
- На маршруте планируются 2 экскурсионные остановки — у Михайловского замка и на Университетской набережной. Место остановок может меняться в зависимости от дорожной ситуации.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2195 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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