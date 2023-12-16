Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Прокатиться по загадочным местам города и выяснить, где живёт самый депрессивный призрак

Санкт-Петербург с момента основания был окружён тайнами и домыслами.

Представьте себе удивление европейских путешественников, когда среди северных болот и лесов перед ними появлялся город с роскошными дворцами, колоннами и просторными проспектами. Неудивительно, что вместе с улицами и домами Петербурга множились и его легенды. Вы проедете по значимым местам города и узнаете его главные тайны.
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Ближайшие даты:
16
дек
19
дек
23
дек
26
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет723 ₽
Льготный638 ₽
Школьник (7-17 лет)553 ₽
Дошкольник425 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Петропавловский собор.
  • Литейный мост.
  • Михайловский замок.
  • Летний сад.
  • Банковский мост.
  • Дом Пиковой Дамы.
  • Медного всадника.
  • Сфинксов и грифонов.

Вы узнаете:

  • Что предрекали городу на Неве с даты его основания.
  • Где обитает самый печальный призрак Санкт-Петербурга.
  • Где бродит дух старой графини.
  • Как выйти в четвёртое измерение и остаться в живых.
  • И много другого увлекательного.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида.
  • На маршруте планируются 2 экскурсионные остановки — у Михайловского замка и на Университетской набережной. Место остановок может меняться в зависимости от дорожной ситуации.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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