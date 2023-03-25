Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу + поездка на ретропоезде

Побывать в горном парке, на водопадах Ахвенкоски и в крепости Корела

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Конечно, в Карелию стоит приехать недельки так на две, чтобы многое успеть.

Но когда не терпится насладиться красотой, а времени немного — отправляйтесь с нами в однодневное путешествие в горный парк Рускеала. Вы насладитесь видами мраморного каньона и при желании спуститесь в подземелье. Также в программе средневековая крепость, водопады и атмосферный ретропоезд!
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу + поездка на ретропоезде
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу + поездка на ретропоезде
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу + поездка на ретропоезде
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу + поездка на ретропоезде
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу + поездка на ретропоезде
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу + поездка на ретропоезде
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу + поездка на ретропоезде
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу + поездка на ретропоезде
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу + поездка на ретропоезде
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу + поездка на ретропоезде
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу + поездка на ретропоезде
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Описание

Что вас ожидает

Корела. По пути в Рускеалу сделаем остановку у средневековой крепости в Приозёрске. Вы увидите мощную круглую башню и крепостные стены и узнаете, кому принадлежала крепость в разные периоды истории.

Водопады Ахвенкоски. Живописное место, в котором снимали фильм «А зори здесь тихие». Здесь вы погуляете, отдохнёте и при желании пройдёте по подвесному мосту над водопадами.

Рускеала. Вот оно, наше главное место назначения. Ради него стоило потерпеть долгую дорогу! Вы полюбуетесь узорами мрамора и насыщенным цветом воды в карьере, пройдёте по маршруту от старой шахты через грот и Итальянский карьер к утёсу Импи. Если захотите, то спуститесь в мраморные подземелья с экскурсией или прокатитесь на зиплайне.

Ретропоезд. Легендарный «Рускеальский экспресс» доставит вас в Сортавалу. Состав с мощным паровозом и историческими интерьерами 19-20 веков в вагонах перенесёт вас в прошлое — вы проедете по пути, по которому когда-то доставляли мрамор с карьера в город.

Наша программа

07:00 — отправление от Казанского Собора
07:35 — отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»
08:50 — остановка у Храма Коневской Иконы Божией Матери
10:00 — посещение крепости Корела-Кексгольм и путевая экскурсия по Приозёрску
12:30 — обед + путевая экскурсия по Сортавале
14:30 — водопады Ахвенкоски
15:30 — горный парк Рускеала
17:00 — самостоятельная поездка на ретропоезде «Рускеальский экспресс»
18:45 — самостоятельное отправление в Петербург на поезде «Ласточка» или возвращение на нашем трансфере-автобусе
22:43–23:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Трансфер из Петербурга до Рускеалы — комфортабельный автобус экскурсионного класса (вместимость зависит от размера группы). Обратно вы также можете поехать на трансфере, это включено в стоимость.
  • С собой нужно взять паспорт, свидетельства рождения для детей, документы, подтверждающие льготу
  • Вам необходимо самостоятельно купить билеты на ретропоезд и скоростной поезд «Ласточка»

Дополнительные расходы

  • Входной билет в парк Рускеала: взрослые — 500 руб., лица 60+ и студенты — 300 руб., школьники — 250 руб.
  • Обед — 500 руб.
  • Проход по экотропе и навесным мостикам над водопадами: взрослые — 400 руб., пенсионеры, студенты и дети до 13 лет. — 300 руб.
  • Вход на территорию крепости Корела: взрослые — 200 руб., студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет — 100 руб.
  • Полет на троллее в горном парке (7+) — 2000 руб.
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+): взрослые — 2000 руб. Студенты — 1000 руб., школьники — 750 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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