Конечно, в Карелию стоит приехать недельки так на две, чтобы многое успеть. Но когда не терпится насладиться красотой, а времени немного — отправляйтесь с нами в однодневное путешествие в горный парк Рускеала. Вы насладитесь видами мраморного каньона и при желании спуститесь в подземелье. Также в программе средневековая крепость, водопады и атмосферный ретропоезд!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Корела. По пути в Рускеалу сделаем остановку у средневековой крепости в Приозёрске. Вы увидите мощную круглую башню и крепостные стены и узнаете, кому принадлежала крепость в разные периоды истории.

Водопады Ахвенкоски. Живописное место, в котором снимали фильм «А зори здесь тихие». Здесь вы погуляете, отдохнёте и при желании пройдёте по подвесному мосту над водопадами.

Рускеала. Вот оно, наше главное место назначения. Ради него стоило потерпеть долгую дорогу! Вы полюбуетесь узорами мрамора и насыщенным цветом воды в карьере, пройдёте по маршруту от старой шахты через грот и Итальянский карьер к утёсу Импи. Если захотите, то спуститесь в мраморные подземелья с экскурсией или прокатитесь на зиплайне.

Ретропоезд. Легендарный «Рускеальский экспресс» доставит вас в Сортавалу. Состав с мощным паровозом и историческими интерьерами 19-20 веков в вагонах перенесёт вас в прошлое — вы проедете по пути, по которому когда-то доставляли мрамор с карьера в город.

Наша программа

07:00 — отправление от Казанского Собора

07:35 — отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»

08:50 — остановка у Храма Коневской Иконы Божией Матери

10:00 — посещение крепости Корела-Кексгольм и путевая экскурсия по Приозёрску

12:30 — обед + путевая экскурсия по Сортавале

14:30 — водопады Ахвенкоски

15:30 — горный парк Рускеала

17:00 — самостоятельная поездка на ретропоезде «Рускеальский экспресс»

18:45 — самостоятельное отправление в Петербург на поезде «Ласточка» или возвращение на нашем трансфере-автобусе

22:43–23:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Трансфер из Петербурга до Рускеалы — комфортабельный автобус экскурсионного класса (вместимость зависит от размера группы). Обратно вы также можете поехать на трансфере, это включено в стоимость.

С собой нужно взять паспорт, свидетельства рождения для детей, документы, подтверждающие льготу

Вам необходимо самостоятельно купить билеты на ретропоезд и скоростной поезд «Ласточка»

Дополнительные расходы