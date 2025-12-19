Мои заказы

Из Петербурга - в горный парк «Рускеала» и к водопадам (всё включено)

Провести день в мраморном каньоне, у северных водопадов и в старинных городах
Приглашаем в каньон Рускеала, где стены из белого мрамора уходят в изумрудную воду, а вокруг возвышаются хвойные леса.

Наша программа особенно понравится ценителям формата «всё включено»: в цену входит билет в парк с экскурсией, горячий обед, комфортабельный транспорт. Вы просто садитесь в автобус — и проводите день в одном из самых красивых уголков Северо-Запада.
Описание экскурсии

8:30 — крепость Корела

Сердце Приозерска и главный символ его истории. Сегодня здесь расположен музей, а в старинных строениях вас ждут небольшие, но атмосферные экспозиции.

Лютеранская кирха, Яккимаа (без остановки)

По дороге вы увидите бывший самый большой лютеранский храм Карелии, освящённый в 1851 году. Кирха выделяется редкой для тех времён формой креста и прекрасно вписывается в ландшафт Лахденпохьи.

13:00 — обед

14:30 — водопады Ахвенкоски

Цепочка из четырёх водопадов на реке Тохмайоки. Вода здесь стремительно прорывается между камней, а высота уступов достигает 3–4 метров.
Дополнительно можно погулять по «Аллее сказок»: висячие мостики проходят над бурлящими потоками и обещают действительно впечатляющие снимки.

15:30 — горный парк «Рускеала»

Местный гид расскажет вам об истории создания парка и о том, как бывший карьер превратился в одно из самых живописных мест Карелии. Вас ждут:

  • прогулки вдоль мраморных аллей
  • смотровые площадки с потрясающими видами
  • спокойные экотропы

По желанию можно заглянуть в ремесленные мастерские или пролететь на троллее над зеркальной гладью озера.

Световое шоу «Северное сияние»

Вечером мраморный каньон преображается. Мягкая подсветка, переходы цвета и отражения в воде создают атмосферу настоящего волшебства. Обратите внимание: график подсветки зависит от светового дня и определяется сотрудниками парка.

18:30 — обзорная экскурсия по Сортавале

Вы проедете по его улочкам, увидите старинные здания и услышите короткую историю этого северного поселения.

19:00 — отправление в Санкт-Петербург

23:00–00:00 — ориентировочное прибытие в центр города

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, оставшуюся часть — организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку). После оплаты вы получите подтверждение бронирования по электронной почте. Для завершения бронирования потребуются ваши паспортные данные
  • Бронирование мест в автобусе: 2 ряд за водителем и гидом — 500 ₽ за чел., 3 ряд — 400 ₽ за чел., 4 ряд — 300 ₽ за чел., 5 ряд — 200 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Включено в стоимость

  • Комфортабельный автобус туристического класса по всему маршруту
  • Страховка от несчастного случая
  • Входной билет с экскурсией в парк «Мраморный каньон»
  • Комплексный обед

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Входной билет на экотропу «Аллея сказок»: взрослый — 500 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽
  • Развлечения на территории парка «Рускеала» (экскурсия «Подземный космос», полëт на троллее, прыжок с тарзанки от 500 ₽ с чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5400 ₽
Дети до 12 лет5000 ₽
Пенсионеры5000 ₽
Праздничный (станд)6990 ₽
Праздничный (льгот)6590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Невском проспекте или по предварительной записи около метро «Проспект Просвещения»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2754 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
читать дальше

прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

