Наша программа особенно понравится ценителям формата «всё включено»: в цену входит билет в парк с экскурсией, горячий обед, комфортабельный транспорт. Вы просто садитесь в автобус — и проводите день в одном из самых красивых уголков Северо-Запада.
Описание экскурсии
8:30 — крепость Корела
Сердце Приозерска и главный символ его истории. Сегодня здесь расположен музей, а в старинных строениях вас ждут небольшие, но атмосферные экспозиции.
Лютеранская кирха, Яккимаа (без остановки)
По дороге вы увидите бывший самый большой лютеранский храм Карелии, освящённый в 1851 году. Кирха выделяется редкой для тех времён формой креста и прекрасно вписывается в ландшафт Лахденпохьи.
13:00 — обед
14:30 — водопады Ахвенкоски
Цепочка из четырёх водопадов на реке Тохмайоки. Вода здесь стремительно прорывается между камней, а высота уступов достигает 3–4 метров.
Дополнительно можно погулять по «Аллее сказок»: висячие мостики проходят над бурлящими потоками и обещают действительно впечатляющие снимки.
15:30 — горный парк «Рускеала»
Местный гид расскажет вам об истории создания парка и о том, как бывший карьер превратился в одно из самых живописных мест Карелии. Вас ждут:
- прогулки вдоль мраморных аллей
- смотровые площадки с потрясающими видами
- спокойные экотропы
По желанию можно заглянуть в ремесленные мастерские или пролететь на троллее над зеркальной гладью озера.
Световое шоу «Северное сияние»
Вечером мраморный каньон преображается. Мягкая подсветка, переходы цвета и отражения в воде создают атмосферу настоящего волшебства. Обратите внимание: график подсветки зависит от светового дня и определяется сотрудниками парка.
18:30 — обзорная экскурсия по Сортавале
Вы проедете по его улочкам, увидите старинные здания и услышите короткую историю этого северного поселения.
19:00 — отправление в Санкт-Петербург
23:00–00:00 — ориентировочное прибытие в центр города
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, оставшуюся часть — организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку). После оплаты вы получите подтверждение бронирования по электронной почте. Для завершения бронирования потребуются ваши паспортные данные
- Бронирование мест в автобусе: 2 ряд за водителем и гидом — 500 ₽ за чел., 3 ряд — 400 ₽ за чел., 4 ряд — 300 ₽ за чел., 5 ряд — 200 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Включено в стоимость
- Комфортабельный автобус туристического класса по всему маршруту
- Страховка от несчастного случая
- Входной билет с экскурсией в парк «Мраморный каньон»
- Комплексный обед
Дополнительные расходы (по желанию)
- Входной билет на экотропу «Аллея сказок»: взрослый — 500 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽
- Развлечения на территории парка «Рускеала» (экскурсия «Подземный космос», полëт на троллее, прыжок с тарзанки от 500 ₽ с чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5400 ₽
|Дети до 12 лет
|5000 ₽
|Пенсионеры
|5000 ₽
|Праздничный (станд)
|6990 ₽
|Праздничный (льгот)
|6590 ₽