Приглашаем в каньон Рускеала, где стены из белого мрамора уходят в изумрудную воду, а вокруг возвышаются хвойные леса. Наша программа особенно понравится ценителям формата «всё включено»: в цену входит билет в парк с экскурсией, горячий обед, комфортабельный транспорт. Вы просто садитесь в автобус — и проводите день в одном из самых красивых уголков Северо-Запада.

Описание экскурсии

8:30 — крепость Корела

Сердце Приозерска и главный символ его истории. Сегодня здесь расположен музей, а в старинных строениях вас ждут небольшие, но атмосферные экспозиции.

Лютеранская кирха, Яккимаа (без остановки)

По дороге вы увидите бывший самый большой лютеранский храм Карелии, освящённый в 1851 году. Кирха выделяется редкой для тех времён формой креста и прекрасно вписывается в ландшафт Лахденпохьи.

13:00 — обед

14:30 — водопады Ахвенкоски

Цепочка из четырёх водопадов на реке Тохмайоки. Вода здесь стремительно прорывается между камней, а высота уступов достигает 3–4 метров.

Дополнительно можно погулять по «Аллее сказок»: висячие мостики проходят над бурлящими потоками и обещают действительно впечатляющие снимки.

15:30 — горный парк «Рускеала»

Местный гид расскажет вам об истории создания парка и о том, как бывший карьер превратился в одно из самых живописных мест Карелии. Вас ждут:

прогулки вдоль мраморных аллей

смотровые площадки с потрясающими видами

спокойные экотропы

По желанию можно заглянуть в ремесленные мастерские или пролететь на троллее над зеркальной гладью озера.

Световое шоу «Северное сияние»

Вечером мраморный каньон преображается. Мягкая подсветка, переходы цвета и отражения в воде создают атмосферу настоящего волшебства. Обратите внимание: график подсветки зависит от светового дня и определяется сотрудниками парка.

18:30 — обзорная экскурсия по Сортавале

Вы проедете по его улочкам, увидите старинные здания и услышите короткую историю этого северного поселения.

19:00 — отправление в Санкт-Петербург

23:00–00:00 — ориентировочное прибытие в центр города

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 25% стоимости, оставшуюся часть — организатору онлайн (мы пришлём вам ссылку). После оплаты вы получите подтверждение бронирования по электронной почте. Для завершения бронирования потребуются ваши паспортные данные

Бронирование мест в автобусе: 2 ряд за водителем и гидом — 500 ₽ за чел., 3 ряд — 400 ₽ за чел., 4 ряд — 300 ₽ за чел., 5 ряд — 200 ₽ за чел.

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Включено в стоимость

Комфортабельный автобус туристического класса по всему маршруту

Страховка от несчастного случая

Входной билет с экскурсией в парк «Мраморный каньон»

Комплексный обед

Дополнительные расходы (по желанию)