Иммерсивная экскурсия по центру Петербурга

Вы наденете наушники и погрузитесь в новый мир, который мы создали для вас совместно с нейросетями.

Вас ждёт необычная экскурсия с эффектом полного погружения, с веселыми заданиями, подарками и угощениями. Познакомимся с Петербургом через все органы чувств.
5
1 отзыв
Иммерсивная экскурсия по центру Петербурга
Иммерсивная экскурсия по центру Петербурга
Иммерсивная экскурсия по центру Петербурга
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 14:00

Описание экскурсии

Откройте для себя Петербург с новой стороны

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Санкт-Петербургу, где мы представим город в необычном свете. Вместо стандартного экскурсионного рассказа вас ждёт захватывающий сюжет, наполненный интересными фактами и интерактивными моментами. Мы уверены, что вы увидите Петербург так, как никогда прежде!

Наш маршрут

Мы начнём наше путешествие у величественного Исаакиевского собора и продолжим к стрелке Васильевского острова, а затем направимся к Дворцовой площади. На нашем пути вы сможете увидеть:

  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
  • Сенат и Синод
  • Адмиралтейство
  • Адмиралтейская набережная
  • Дворцовый мост
  • Ростральные колонны
  • Эрмитаж
  • Дворцовая площадь
  • И многое другое!

Подготовьтесь к прогулке

Перед тем как отправиться с нами в путь, рекомендуем надеть удобную обувь и одеться по погоде. Прогулка будет проходить у Невы, где обычно бывает ветрено, поэтому позаботьтесь о том, чтобы вам было комфортно.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Санкт-Петербурга, полный историй и неожиданных открытий!

Минимальное количество участников 2 чел.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1050 ₽
Детский700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Исаакиевский сквер
Завершение: Дворцовая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Минимальное количество участников 2 чел.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде
  • Мы гуляем у Невы, там обычно ветрено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
26 ноя 2024
Это лучший способ знакомства с городом!
Не только у знаешь город и его историю, но и чувствуешь его и себя!
Была у ребят на такой же экскурсии еще в Выборге, и каждый раз восторг!
Особенно приятна забота- согревающий чай, подкрепиться,антисептик.
Надеюсь, о вас узнает как можно больше гостей городов!)

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