Вы наденете наушники и погрузитесь в новый мир, который мы создали для вас совместно с нейросетями. Вас ждёт необычная экскурсия с эффектом полного погружения, с веселыми заданиями, подарками и угощениями. Познакомимся с Петербургом через все органы чувств.

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Описание экскурсии

Откройте для себя Петербург с новой стороны

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Санкт-Петербургу, где мы представим город в необычном свете. Вместо стандартного экскурсионного рассказа вас ждёт захватывающий сюжет, наполненный интересными фактами и интерактивными моментами. Мы уверены, что вы увидите Петербург так, как никогда прежде!

Наш маршрут

Мы начнём наше путешествие у величественного Исаакиевского собора и продолжим к стрелке Васильевского острова, а затем направимся к Дворцовой площади. На нашем пути вы сможете увидеть:

Исаакиевский собор

Медный всадник

Сенат и Синод

Адмиралтейство

Адмиралтейская набережная

Дворцовый мост

Ростральные колонны

Эрмитаж

Дворцовая площадь

И многое другое!

Подготовьтесь к прогулке

Перед тем как отправиться с нами в путь, рекомендуем надеть удобную обувь и одеться по погоде. Прогулка будет проходить у Невы, где обычно бывает ветрено, поэтому позаботьтесь о том, чтобы вам было комфортно.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Санкт-Петербурга, полный историй и неожиданных открытий!