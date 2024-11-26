Вас ждёт необычная экскурсия с эффектом полного погружения, с веселыми заданиями, подарками и угощениями. Познакомимся с Петербургом через все органы чувств.
Описание экскурсии
Откройте для себя Петербург с новой стороны
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Санкт-Петербургу, где мы представим город в необычном свете. Вместо стандартного экскурсионного рассказа вас ждёт захватывающий сюжет, наполненный интересными фактами и интерактивными моментами. Мы уверены, что вы увидите Петербург так, как никогда прежде!
Наш маршрут
Мы начнём наше путешествие у величественного Исаакиевского собора и продолжим к стрелке Васильевского острова, а затем направимся к Дворцовой площади. На нашем пути вы сможете увидеть:
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
- Сенат и Синод
- Адмиралтейство
- Адмиралтейская набережная
- Дворцовый мост
- Ростральные колонны
- Эрмитаж
- Дворцовая площадь
- И многое другое!
Подготовьтесь к прогулке
Перед тем как отправиться с нами в путь, рекомендуем надеть удобную обувь и одеться по погоде. Прогулка будет проходить у Невы, где обычно бывает ветрено, поэтому позаботьтесь о том, чтобы вам было комфортно.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Санкт-Петербурга, полный историй и неожиданных открытий!
Минимальное количество участников 2 чел.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1050 ₽
|Детский
|700 ₽
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде
- Мы гуляем у Невы, там обычно ветрено
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Не только у знаешь город и его историю, но и чувствуешь его и себя!
Была у ребят на такой же экскурсии еще в Выборге, и каждый раз восторг!
Особенно приятна забота- согревающий чай, подкрепиться,антисептик.
Надеюсь, о вас узнает как можно больше гостей городов!)