А Антон Даша только с вами! бываю в Питере частенько, люблю тусить! Крутая программа, а стихи слышу впервые, чтоб вот так! Вобщем спасибо удивили

R Rigina Погодка бррр, но наличие бара это порадовало! Спасибо за прогулку и классный вечер!

Ю Юрчик Мадам, я остался доволен после вашего рейса, выступления, хочу еще! Саксофонист виртуоз! Бармен душка!

Д Дмитрий Выразить благодарность, это мало! Пишу редко отзывы, но тут прям надо. Спасибо, душевно, интересно!

А Алекс Дашка ты, Чума, я заморочился на тему твоих шуток, а че так можно было! Круто, номерок жаль забыл взять! Но я приеду еще и не один!

Б Борик Чистенько, уютно, и саксофонист душевно пилил! Короч рекомендуем однозначно! Не знали, что надо на открытую палубу наверх идти, чтобы мосты смотреть, думали, что наши места займут, но все ок, всех посадили.

Д Дмитрий Ночи в Питере такие разные, но точно необыкновенные! Спасибо команде ребят с корабля! Хорошо, что взял дождевик. Лило прям конкретно, но мосты хорошо видно:)

U Ulula Обычно все с уставшими глаза и хамоватые матросы, а тут живенько со вкусом! Бар, музычка, девчонка такая прикольная нас всех заводила! Мы оценили, придем еще

Н Н. Ну город в огнях, музыка в сердце, ведущая с душой и стилем, бармен - вообще душка, наливает, как родным! Хотел бы остаться на этом корабле жить!)

K Kseniya Тепло, душевно, светло. Всё понравилось, от музыки до настроения. Спасибо команде.

Ф Феликс Ведущая нечто! Поёт на нескольких языках. Она не просто ведёт, она будто заряжает каждого! Мы с друзьями визжали, смеялись, обнимались с барменом - это был не вечер, а ЭПИЧЕСКАЯ НОЧЬ! В Питере такое найти - золото!

Р Рома Стою, а там свет, музыка, и все улыбаются! Ведущая просто КОСМОС! Я пошёл за билетом, даже не подумав, и правильно сделал - оно того стоило!

M Mari Формат шоу - находка. Необычно, с душой и вниманием к деталям. Настоящий отдых для души. Мистическая нуарная история)))

В Влад Музыканты просто великолепны. Бар с хорошим выбором, персонал отзывчивый. Ушёл с чувством полного удовлетворения.