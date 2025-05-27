На два часа мы погрузимся в невероятную атмосферу ночного Петербурга.
Наш теплоход проведет вас по акватории Невы, а музыкальное сопровождение с театрализованным рассказом поможет прочувствовать настроение города.
Кульминацией круиза станут 7 разведенных мостов — насладиться их видами вы сможете прямо с открытой палубы.
Наш теплоход проведет вас по акватории Невы, а музыкальное сопровождение с театрализованным рассказом поможет прочувствовать настроение города.
Кульминацией круиза станут 7 разведенных мостов — насладиться их видами вы сможете прямо с открытой палубы.
Описание круиза«Шпиль: Тайный клуб на воде» Наш теплоход прорвется сквозь время и музыкальные тренды. Забудьте о привычном аудиогиде — здесь живые и интересные истории о городе переплетаются с музыкой и театрализованным действием. Иммерсивная прогулка — это баланс музыки и ненавязчивых интересных исторических фактов. Загляните на слёт опальных поэтов серебряного века, зацепите ревущие двадцатые, пригубите томную оттепель и оттянитесь с отчаянными рок-н-роллщиками. Во время прогулки мы совершим большой круг по акватории Невы и застанем разведенными 7 мостов: Благовещенский, Биржевой, Дворцовый, Троицкий, Литейный, Большеохтинский, мост Александра Невского. Четыре из них будут разведены у нас на глазах! Тёплый салон теплохода дополнит невероятную атмосферу. Насладиться видами Петербурга можно на открытой палубе, а приобрести любимые напитки — в баре на борту. Вечер сопровождает завораживающий дуэт: роковая певица и хозяйка тайного клуба, кипучая как сами волны - Мадам Шпиль и её чертовски обаятельный музыкант - господин N. За барной стойкой вас встречает поэт-хулиган, у которого каждый напиток имеет свой неповторимый характер. Если вы искали настоящий джаз для меломанов, скрытые послания подпольного искусства и ночь, полную тайн и интриг – этот круиз создан для вас. Важная информация:
- Подходите на посадку к 23:30, чтобы в порядке очереди занять комфортные места.
- Отправление в 00:15, посадка осуществляется с 23:45 до 00:10. Прибытие теплохода в 02:35.
- В 02:50 начинается промежуточная сводка, поэтому все желающие смогут без проблем попасть на другой берег. Наш причал находится как раз между Дворцовым и Благовещенским мостами, которые совершают промежуточную сводку.
- Обратите внимание! В салоне нет пледов. Вы можете взять плед с собой или заранее утеплиться, так как большинство мостов наблюдаются с открытой части палубы теплохода.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Благовещенский мост
- Кунсткамера
- Медный Всадник
- Купол Исаакиевского собора
- Академия художеств
- Дворцовый мост
- Биржевой мост
- Зимний дворец
- Петропавловская крепость
- Троицкий мост
- Летний сад
- Крейсер «Аврора»
- Литейный мост
- Кресты
- Смольный собор
- Большеохтинский мост
- Мост Александра Невского
- Акватория Невы
- Парадный ночной Петербург в подсветке
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Музыкальное шоу
- Интерактивная экскурсия
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Университетская набережная, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Отправление в 00:15, посадка осуществляется с 23:45 до 00:10. Прибытие теплохода 02:35 обратно на Университетскую набережную, 13
- Причал: Университетская набережная, 13. Ориентир - флагшток. Правый спуск
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 63 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
27 мая 2025
Даша только с вами! бываю в Питере частенько, люблю тусить! Крутая программа, а стихи слышу впервые, чтоб вот так! Вобщем спасибо удивили
R
Rigina
24 мая 2025
Погодка бррр, но наличие бара это порадовало! Спасибо за прогулку и классный вечер!
Ю
Юрчик
23 мая 2025
Мадам, я остался доволен после вашего рейса, выступления, хочу еще! Саксофонист виртуоз! Бармен душка!
Д
Дмитрий
22 мая 2025
Выразить благодарность, это мало! Пишу редко отзывы, но тут прям надо. Спасибо, душевно, интересно!
А
Алекс
21 мая 2025
Дашка ты, Чума, я заморочился на тему твоих шуток, а че так можно было! Круто, номерок жаль забыл взять! Но я приеду еще и не один!
Б
Борик
20 мая 2025
Чистенько, уютно, и саксофонист душевно пилил! Короч рекомендуем однозначно! Не знали, что надо на открытую палубу наверх идти, чтобы мосты смотреть, думали, что наши места займут, но все ок, всех посадили.
Д
Дмитрий
18 мая 2025
Ночи в Питере такие разные, но точно необыкновенные! Спасибо команде ребят с корабля! Хорошо, что взял дождевик. Лило прям конкретно, но мосты хорошо видно:)
U
Ulula
18 мая 2025
Обычно все с уставшими глаза и хамоватые матросы, а тут живенько со вкусом! Бар, музычка, девчонка такая прикольная нас всех заводила! Мы оценили, придем еще
Н
Н.
16 мая 2025
Ну город в огнях, музыка в сердце, ведущая с душой и стилем, бармен - вообще душка, наливает, как родным! Хотел бы остаться на этом корабле жить!)
K
Kseniya
15 мая 2025
Тепло, душевно, светло. Всё понравилось, от музыки до настроения. Спасибо команде.
Ф
Феликс
14 мая 2025
Ведущая нечто! Поёт на нескольких языках. Она не просто ведёт, она будто заряжает каждого! Мы с друзьями визжали, смеялись, обнимались с барменом - это был не вечер, а ЭПИЧЕСКАЯ НОЧЬ! В Питере такое найти - золото!
Р
Рома
12 мая 2025
Стою, а там свет, музыка, и все улыбаются! Ведущая просто КОСМОС! Я пошёл за билетом, даже не подумав, и правильно сделал - оно того стоило!
M
Mari
12 мая 2025
Формат шоу - находка. Необычно, с душой и вниманием к деталям. Настоящий отдых для души. Мистическая нуарная история)))
В
Влад
7 сен 2024
Музыканты просто великолепны. Бар с хорошим выбором, персонал отзывчивый. Ушёл с чувством полного удовлетворения.
Р
Радик
4 сен 2024
ДА У МЕНЯ СЕГОДНЯ БЫЛ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР ЗА ГОД!! Как она ведёт! Как музыка играет! Саксофон залетает в душу, а коктейль - в сердце! Питер, держись, я теперь ваш фанат!
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