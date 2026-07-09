Из Петербурга к Ладоге: по шхерам на катере и подъём на Паасо
Увидеть мощь и красоту карельской природы
Вы удивитесь, какими разными могут быть озёра Карелии! С борта катера вы посмотрите на стремительную и живую Ладогу со скалистыми островами, где нерпы греют гладкие бока.
И совсем другой вид откроется, если поднимитесь на гору Паасо: бескрайние водные просторы, сливающиеся с небом, и бесконечные зелёные леса. С нами за один день вы увидите сразу оба ракурса.
Описание экскурсии
7:00 — трансфер из Санкт-Петербурга
Вы услышите рассказ об истории города и увидите Казанский собор, Дворцовую площадь и Адмиралтейство.
9:30 — крепость Корела, Приозерск
Небольшая остановка, чтобы отдохнуть от дороги и рассмотреть укрепление снаружи.
12:00 — прогулка по Ладожским шхерам
Когда-то здесь прошёл ледник и оставил в земле борозды, которые наполнились водой. Так образовались острова причудливой формы, напоминающие норвежские фьорды. Шустрый катер пронесёт вас вокруг островов и, если повезёт, вы увидите ладожскую нерпу.
14:00 — свободное время для самостоятельного обеда в городе Сортавала
15:00 — гора Паасо
Совместите пешую прогулку с увлекательными историями и карельскими пейзажами. С вершины откроется невероятный вид на Ладожское озеро, острова и окрестности. Прогулка доступна для всех уровней физической подготовки.
17:30 — трассовая обзорная экскурсия по Сортавале
Проезжая по основной улице, мы расскажем об истории города и его знаменитых жителях.
18:00 — фирменный магазин от форелевого хозяйства и магазин бальзамов Карелии
18:30–23:00 (00:00) — дорога в Санкт-Петербург
Остановимся у метро «Проспект Просвещения» и Казанского собора.
Организационные детали
Прогулка на скоростных катерах по Ладожскому озеру
Бронирование мест в автобусе осуществляется по желанию при бронировании: 2 ряд за водителем и гидом — 500 ₽ за чел., 3 ряд — 400 ₽ за чел., 4 ряд — 300 ₽ за чел., 5 ряд — 200 ₽ за чел., 6 ряд — 100 ₽ за чел.
Возможны задержки из-за погоды, пробок и других непредвиденных факторов
Летом и в праздничные даты время отправления может варьироваться от 6:00 до 7:45
С вами будет гид из нашей команды
Особенности оплаты
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — организатору онлайн в день бронирования (мы пришлём вам ссылку). После оплаты вы получите подтверждение бронирования по электронной почте. Если вы задержите доплату, мы не сможем подтвердить заказ
Часть оплаты, внесённую по ссылке, мы вернём в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 72 часов до начала
Для завершения бронирования нужно предоставить паспортные данные для оформления билета
ежедневно в 07:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Пенсионеры
6990 ₽
Дети до 12 лет
6990 ₽
Стандартный
7190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 3474 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где читать дальшеуменьшить
прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.
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