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Из Петербурга к Ладоге: по шхерам на катере и подъём на Паасо

Увидеть мощь и красоту карельской природы
Вы удивитесь, какими разными могут быть озёра Карелии! С борта катера вы посмотрите на стремительную и живую Ладогу со скалистыми островами, где нерпы греют гладкие бока.

И совсем другой вид откроется, если поднимитесь на гору Паасо: бескрайние водные просторы, сливающиеся с небом, и бесконечные зелёные леса. С нами за один день вы увидите сразу оба ракурса.
Из Петербурга к Ладоге: по шхерам на катере и подъём на Паасо
Из Петербурга к Ладоге: по шхерам на катере и подъём на Паасо
Из Петербурга к Ладоге: по шхерам на катере и подъём на Паасо

Описание экскурсии

7:00 — трансфер из Санкт-Петербурга

Вы услышите рассказ об истории города и увидите Казанский собор, Дворцовую площадь и Адмиралтейство.

9:30 — крепость Корела, Приозерск

Небольшая остановка, чтобы отдохнуть от дороги и рассмотреть укрепление снаружи.

12:00 — прогулка по Ладожским шхерам

Когда-то здесь прошёл ледник и оставил в земле борозды, которые наполнились водой. Так образовались острова причудливой формы, напоминающие норвежские фьорды. Шустрый катер пронесёт вас вокруг островов и, если повезёт, вы увидите ладожскую нерпу.

14:00 — свободное время для самостоятельного обеда в городе Сортавала

15:00 — гора Паасо

Совместите пешую прогулку с увлекательными историями и карельскими пейзажами. С вершины откроется невероятный вид на Ладожское озеро, острова и окрестности. Прогулка доступна для всех уровней физической подготовки.

17:30 — трассовая обзорная экскурсия по Сортавале

Проезжая по основной улице, мы расскажем об истории города и его знаменитых жителях.

18:00 — фирменный магазин от форелевого хозяйства и магазин бальзамов Карелии

18:30–23:00 (00:00) — дорога в Санкт-Петербург

Остановимся у метро «Проспект Просвещения» и Казанского собора.

Организационные детали

  • Прогулка на скоростных катерах по Ладожскому озеру
  • Бронирование мест в автобусе осуществляется по желанию при бронировании: 2 ряд за водителем и гидом — 500 ₽ за чел., 3 ряд — 400 ₽ за чел., 4 ряд — 300 ₽ за чел., 5 ряд — 200 ₽ за чел., 6 ряд — 100 ₽ за чел.
  • Возможны задержки из-за погоды, пробок и других непредвиденных факторов
  • Летом и в праздничные даты время отправления может варьироваться от 6:00 до 7:45
  • С вами будет гид из нашей команды

Особенности оплаты

  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — организатору онлайн в день бронирования (мы пришлём вам ссылку). После оплаты вы получите подтверждение бронирования по электронной почте. Если вы задержите доплату, мы не сможем подтвердить заказ
  • Часть оплаты, внесённую по ссылке, мы вернём в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 72 часов до начала
  • Для завершения бронирования нужно предоставить паспортные данные для оформления билета

ежедневно в 07:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Пенсионеры6990 ₽
Дети до 12 лет6990 ₽
Стандартный7190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 3474 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
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прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.

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