Вы удивитесь, какими разными могут быть озёра Карелии! С борта катера вы посмотрите на стремительную и живую Ладогу со скалистыми островами, где нерпы греют гладкие бока. И совсем другой вид откроется, если поднимитесь на гору Паасо: бескрайние водные просторы, сливающиеся с небом, и бесконечные зелёные леса. С нами за один день вы увидите сразу оба ракурса.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:00 — трансфер из Санкт-Петербурга

Вы услышите рассказ об истории города и увидите Казанский собор, Дворцовую площадь и Адмиралтейство.

9:30 — крепость Корела, Приозерск

Небольшая остановка, чтобы отдохнуть от дороги и рассмотреть укрепление снаружи.

12:00 — прогулка по Ладожским шхерам

Когда-то здесь прошёл ледник и оставил в земле борозды, которые наполнились водой. Так образовались острова причудливой формы, напоминающие норвежские фьорды. Шустрый катер пронесёт вас вокруг островов и, если повезёт, вы увидите ладожскую нерпу.

14:00 — свободное время для самостоятельного обеда в городе Сортавала

15:00 — гора Паасо

Совместите пешую прогулку с увлекательными историями и карельскими пейзажами. С вершины откроется невероятный вид на Ладожское озеро, острова и окрестности. Прогулка доступна для всех уровней физической подготовки.

17:30 — трассовая обзорная экскурсия по Сортавале

Проезжая по основной улице, мы расскажем об истории города и его знаменитых жителях.

18:00 — фирменный магазин от форелевого хозяйства и магазин бальзамов Карелии

18:30–23:00 (00:00) — дорога в Санкт-Петербург

Остановимся у метро «Проспект Просвещения» и Казанского собора.

Организационные детали

Прогулка на скоростных катерах по Ладожскому озеру

Бронирование мест в автобусе осуществляется по желанию при бронировании: 2 ряд за водителем и гидом — 500 ₽ за чел., 3 ряд — 400 ₽ за чел., 4 ряд — 300 ₽ за чел., 5 ряд — 200 ₽ за чел., 6 ряд — 100 ₽ за чел.

Возможны задержки из-за погоды, пробок и других непредвиденных факторов

Летом и в праздничные даты время отправления может варьироваться от 6:00 до 7:45

С вами будет гид из нашей команды

Особенности оплаты