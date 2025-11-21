Садимся в автобус и едем туда, где императоры отдыхали, влюблялись, мечтали и строили планы. Первый пункт — Екатерининский дворец. Янтарная комната, парадные залы, золото, лепнина — всё как надо. Второй — Александровский дворец — более камерный, но с характером. После — прогулка по парку. Очередей не будет. Билеты включены.

Екатерининский дворец (посещение) очарует вас своими великолепными интерьерами и предметами искусства

Ориентировочный тайминг поездки:

11:30 — отправление из центра Петербурга в Пушкин

13:00–14:15 — осмотр Екатерининского дворца и Янтарной комнаты, прогулка по парку и свободное время

15:00–16:00 — осмотр Александровского дворца

16:00–16:30 — прогулка по парку

16:30–18:30 — возвращение в Петербург

Мы оставляем за собой право вносить изменения в порядок проведения экскурсии и продолжительность осмотра отдельных локаций (без уменьшения общего объёма и качества информации)

Организационные детали