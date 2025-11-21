Садимся в автобус и едем туда, где императоры отдыхали, влюблялись, мечтали и строили планы. Первый пункт — Екатерининский дворец. Янтарная комната, парадные залы, золото, лепнина — всё как надо. Второй — Александровский дворец — более камерный, но с характером. После — прогулка по парку. Очередей не будет. Билеты включены.
Описание экскурсии
- Екатерининский дворец (посещение) очарует вас своими великолепными интерьерами и предметами искусства
- Янтарная комната (посещение) — один из самых загадочных и известных по всему миру интерьеров 18 века
- Екатерининский парк — приятная прогулка и классный ландшафтный дизайн
- Александровский дворец (посещение) впечатляет гармонией форм и атмосферой императорской резиденции. Его история — не про роскошь, а про людей
- Александровский парк — ухоженные аллеи, вода, покой. Тут не хочется говорить, просто быть
Ориентировочный тайминг поездки:
11:30 — отправление из центра Петербурга в Пушкин
13:00–14:15 — осмотр Екатерининского дворца и Янтарной комнаты, прогулка по парку и свободное время
15:00–16:00 — осмотр Александровского дворца
16:00–16:30 — прогулка по парку
16:30–18:30 — возвращение в Петербург
Мы оставляем за собой право вносить изменения в порядок проведения экскурсии и продолжительность осмотра отдельных локаций (без уменьшения общего объёма и качества информации)
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе с современной аудиосистемой, кондиционером летом и обогревом зимой
- Все входные билеты входят в стоимость
- Обязательно возьмите документ, подтверждающий личность и льготу. Если вы относитесь к льготной категории, которой нет в наших тарифах, напишите об этом в заказе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4370 ₽
|Дети до 7 лет
|1710 ₽
|Пенсионеры
|4180 ₽
|Школьники
|3325 ₽
|Студенты
|4180 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Куль — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 54 туристов
Наше агентство предлагает живой и остроумный взгляд на город. Мы делаем подачу лёгкой и запоминающейся, ценим сервис, заботимся о каждом туристе и умеем шутить, чтобы было не стыдно вспомнить дома.
