9 отзывов оставили туристы

На автобусно-пешеходной экскурсии в группе до 40 человек вы прогуляетесь его по широким улицам и площадям, посетите Морской собор.
А летом во время водной прогулки поближе рассмотрите форты и поймёте, как работает система укреплений.
Описание экскурсии
Разговор о прошлом города начнется ещё в автобусе. Вы узнаете, как зародился Кронштадт и как стал крупнейшим портом на Балтике. Экскурсия будет продолжена по историческому центру Кронштадта.
Что вы увидите:
- Петровский парк и памятник Петру I — место встречи романтиков
- Кронштадтский футшток — точка отсчета всех глубин и высот России
- Якорная площадь и памятник русскому флотоводцу, учёному и исследователю С. О. Макарову
- Итальянский дворец — одно из старейших зданий
- Военные корабли в Средней бухте — основное достояние города
- Петровский док — уникальное сооружение 18 века для ремонта судов
- Никольский Морской собор — памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором всё сделано с размахом, вкусом и щедростью. Это выдающееся произведение русской архитектуры является памятником героизму и подвигу русских моряков.
Морская прогулка «От форта к форту» включена в программу экскурсии в тёплое время года (с 29.04 по 04.11). Время катания — 45 минут. Вы рассмотрите величественные форты города и осознаете их роль в защите морских границ. А ещё гид расскажет об истории наводнений в наших краях и о том, как сегодня их предотвращают.
В осенне-зимний период (кроме 31 декабря и 1 января) вместо морской прогулки мы посещаем Дом маяков — это единственный в России парк маяков. В музее представлены модели маяков Финского залива, уникальный макет акватории Невской губы.
Организационные детали
- С 29.04 по 01.11 в программу будет включена морская прогулка
- В осенне-зимний период (с 04.11 по 29.04, кроме 31 декабря и 1 января) вместо морской прогулки мы посещаем Дом маяков
- Пешеходная прогулка проводится с использованием радиогидов (приёмник + наушник)
- Трансфер входит в стоимость; дополнительных трат нет
- Время поездки может быть увеличено и зависит от ситуации на дорогах
- Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
- Рекомендуем одеваться удобно и по погоде; с собой взять воду и еду для перекусов во время остановок
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3700 ₽
|Дети 7-16 лет
|3500 ₽
|Дети до 6 лет
|1600 ₽
|Пенсионеры
|3500 ₽
|Студенты
|3500 ₽
|Иностранные граждане
|4200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Всем смело рекомендую, особенно с Юлией нашим гидом!
Отмечу несколько пунктов:
1. Нас дождались. И это замечательно… Я пропустила сообщения, что перенесли время старта
Сколько мы узнали интересного, за один день ☝️ Очень рекомендую 👌и большое спасибо Турсервису в организации поездки на комфортабельном автобусе.
Спасибо 🤝