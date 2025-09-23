9 отзывов оставили туристы

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Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт

Познакомиться с прошлым морских ворот России, прокатиться на пароме и рассмотреть главные форты
Кронштадт — маленький город на острове Котлин с внушительной историей.

На автобусно-пешеходной экскурсии в группе до 40 человек вы прогуляетесь его по широким улицам и площадям, посетите Морской собор.

А летом во время водной прогулки поближе рассмотрите форты и поймёте, как работает система укреплений.
4.4
203 отзыва
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт

Описание экскурсии

Разговор о прошлом города начнется ещё в автобусе. Вы узнаете, как зародился Кронштадт и как стал крупнейшим портом на Балтике. Экскурсия будет продолжена по историческому центру Кронштадта.

Что вы увидите:

  • Петровский парк и памятник Петру I — место встречи романтиков
  • Кронштадтский футшток — точка отсчета всех глубин и высот России
  • Якорная площадь и памятник русскому флотоводцу, учёному и исследователю С. О. Макарову
  • Итальянский дворец — одно из старейших зданий
  • Военные корабли в Средней бухте — основное достояние города
  • Петровский док — уникальное сооружение 18 века для ремонта судов
  • Никольский Морской собор — памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором всё сделано с размахом, вкусом и щедростью. Это выдающееся произведение русской архитектуры является памятником героизму и подвигу русских моряков.

Морская прогулка «От форта к форту» включена в программу экскурсии в тёплое время года (с 29.04 по 04.11). Время катания — 45 минут. Вы рассмотрите величественные форты города и осознаете их роль в защите морских границ. А ещё гид расскажет об истории наводнений в наших краях и о том, как сегодня их предотвращают.

В осенне-зимний период (кроме 31 декабря и 1 января) вместо морской прогулки мы посещаем Дом маяков — это единственный в России парк маяков. В музее представлены модели маяков Финского залива, уникальный макет акватории Невской губы.

Организационные детали

  • С 29.04 по 01.11 в программу будет включена морская прогулка
  • В осенне-зимний период (с 04.11 по 29.04, кроме 31 декабря и 1 января) вместо морской прогулки мы посещаем Дом маяков
  • Пешеходная прогулка проводится с использованием радиогидов (приёмник + наушник)
  • Трансфер входит в стоимость; дополнительных трат нет
  • Время поездки может быть увеличено и зависит от ситуации на дорогах
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
  • Рекомендуем одеваться удобно и по погоде; с собой взять воду и еду для перекусов во время остановок

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

ежедневно в 11:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3700 ₽
Дети 7-16 лет3500 ₽
Дети до 6 лет1600 ₽
Пенсионеры3500 ₽
Студенты3500 ₽
Иностранные граждане4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 14941 туриста
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 203 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
140
4
30
3
19
2
8
1
6
Н
Интересная экскурсия. Морской собор очень красивый. Жаль с погодой не повезло, волны были высокие на теплоходе покататься не удалось. Вместо этого был музей маяков, а из парка фортов посмотрели на несколько фортов.
Интересная экскурсия. Морской собор очень красивый. Жаль с погодой не повезло, волны были высокие на теплоходе
Интересная экскурсия. Морской собор очень красивый. Жаль с погодой не повезло, волны были высокие на теплоходе
Интересная экскурсия. Морской собор очень красивый. Жаль с погодой не повезло, волны были высокие на теплоходе
Интересная экскурсия. Морской собор очень красивый. Жаль с погодой не повезло, волны были высокие на теплоходе
Интересная экскурсия. Морской собор очень красивый. Жаль с погодой не повезло, волны были высокие на теплоходе
Интересная экскурсия. Морской собор очень красивый. Жаль с погодой не повезло, волны были высокие на теплоходе
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Елена
Кронштадт — маленький город на о. Котлин с внушительной историей. На автобусно-пешеходной экскурсии в группе мы с замечательным гидом прогулялись по широким улицам и площадям знаменитого города Кронштадта, посетили великолепный
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Морской собор (помолились святым мощам Николая Чудотворца вместе со служителями церкви), запомнилась морская прогулка «От форта к форту», включенная в программу экскурсии (45 мин). рассмотрели величественные форты города и их роль в защите морских границ. Незабываемая экскурсия, по моему мнению одна из лучших, которую я бы с удовольствием посоветовала посетить всем, кому небезразлична наша история. Узнала малоизвестные факты из истории нашей замечательной страны, которыми с удовольствием и с нескрываемой гордостью к России делилась наш гид (о жизни легендарного Попова А. С., о выдающемся русском флотоводце Макарове С. О., об исследователе Пахтусове П. К., о доке Петровском по проекту Петра I).

Кронштадт — маленький город на о. Котлин с внушительной историей. На автобусно-пешеходной экскурсии в группе мы
Кронштадт — маленький город на о. Котлин с внушительной историей. На автобусно-пешеходной экскурсии в группе мы
Кронштадт — маленький город на о. Котлин с внушительной историей. На автобусно-пешеходной экскурсии в группе мы
Кронштадт — маленький город на о. Котлин с внушительной историей. На автобусно-пешеходной экскурсии в группе мы
Кронштадт — маленький город на о. Котлин с внушительной историей. На автобусно-пешеходной экскурсии в группе мы
Кронштадт — маленький город на о. Котлин с внушительной историей. На автобусно-пешеходной экскурсии в группе мы
Кронштадт — маленький город на о. Котлин с внушительной историей. На автобусно-пешеходной экскурсии в группе мы
Кронштадт — маленький город на о. Котлин с внушительной историей. На автобусно-пешеходной экскурсии в группе мы+1
Кронштадт — маленький город на о. Котлин с внушительной историей. На автобусно-пешеходной экскурсии в группе мы
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Татьяна
Несмотря на мороз и пронизывающий ветер, экскурсия была отличной!
Всем смело рекомендую, особенно с Юлией нашим гидом!
Отмечу несколько пунктов:
1. Нас дождались. И это замечательно… Я пропустила сообщения, что перенесли время старта
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экскурсии с 12.00 на 11.00. Приятно было получить звонок в 11.00 и заверение организаторов, что нас подождут, если мы поторопимся (нас было 4 человека)… 2.
Отдельно хочу отметить Юлию, нашего экскурсовода. Красивая, обаятельная, приятно на неё смотреть. . а как говорит!! Прямо как я люблю, когда экскурсовод кайфует от работы, когда хочет делиться всем чем знает. . А знает Юлия очень много. Так здорово, когда человек способен ответить на любой вопрос, и цитировать стихи, и высказывать свою авторскую позицию, и эмоционально заставляет сопереживать. Браво Юлия!

Несмотря на мороз и пронизывающий ветер, экскурсия была отличной!
Несмотря на мороз и пронизывающий ветер, экскурсия была отличной!
Несмотря на мороз и пронизывающий ветер, экскурсия была отличной!
Несмотря на мороз и пронизывающий ветер, экскурсия была отличной!
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Н
Большое спасибо Александру 🤝за интереснейшую и познавательную экскурсию в Кронштадт и его окрестности. Экскурсовод от Бога👌 Экскурсия подойдёт от школьника до людей преклонного возраста.
Сколько мы узнали интересного, за один день ☝️ Очень рекомендую 👌и большое спасибо Турсервису в организации поездки на комфортабельном автобусе.
Спасибо 🤝
Большое спасибо Александру 🤝за интереснейшую и познавательную экскурсию в Кронштадт и его окрестности. Экскурсовод от Бога👌
Большое спасибо Александру 🤝за интереснейшую и познавательную экскурсию в Кронштадт и его окрестности. Экскурсовод от Бога👌
Большое спасибо Александру 🤝за интереснейшую и познавательную экскурсию в Кронштадт и его окрестности. Экскурсовод от Бога👌
Большое спасибо Александру 🤝за интереснейшую и познавательную экскурсию в Кронштадт и его окрестности. Экскурсовод от Бога👌
Большое спасибо Александру 🤝за интереснейшую и познавательную экскурсию в Кронштадт и его окрестности. Экскурсовод от Бога👌
Большое спасибо Александру 🤝за интереснейшую и познавательную экскурсию в Кронштадт и его окрестности. Экскурсовод от Бога👌
Большое спасибо Александру 🤝за интереснейшую и познавательную экскурсию в Кронштадт и его окрестности. Экскурсовод от Бога👌
Большое спасибо Александру 🤝за интереснейшую и познавательную экскурсию в Кронштадт и его окрестности. Экскурсовод от Бога👌+1
Большое спасибо Александру 🤝за интереснейшую и познавательную экскурсию в Кронштадт и его окрестности. Экскурсовод от Бога👌
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Светлана
Экскурсия в Кронштадт понравилась. Ездили на удобном микроавтобусе. С удовольствием погуляли по городу, конечно не забыли загадать желание у дерева. С первого раза монетка может не попасть. С гидом Еленой время пролетело незаметно и интересно. Понравился памятник Петру и Никольский Морской собор.
Экскурсия в Кронштадт понравилась. Ездили на удобном микроавтобусе. С удовольствием погуляли по городу, конечно не забыли
Экскурсия в Кронштадт понравилась. Ездили на удобном микроавтобусе. С удовольствием погуляли по городу, конечно не забыли
Экскурсия в Кронштадт понравилась. Ездили на удобном микроавтобусе. С удовольствием погуляли по городу, конечно не забыли
Экскурсия в Кронштадт понравилась. Ездили на удобном микроавтобусе. С удовольствием погуляли по городу, конечно не забыли
Экскурсия в Кронштадт понравилась. Ездили на удобном микроавтобусе. С удовольствием погуляли по городу, конечно не забыли
Экскурсия в Кронштадт понравилась. Ездили на удобном микроавтобусе. С удовольствием погуляли по городу, конечно не забыли
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Лязат
Экскурсия очень понравилась. Маршрут хорошо продуман. Рассчитан до минуты. Экскурсовод очень грамотный, с хорошей речью, очень обаятельная, видно что любит город и пригороды. Знает много интересных материалов, фактов, легко оперирует
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датами, именами. За время пребывания в Питере столкнулась с Юлией дважды: во время Обзорная экскурсии с посещением Эрмитажа и вот в Кронштадт вместе ездили. Самые приятные впечатления. Узнала столько нового, интересного. Огромное спасибо! Крепкого здоровья, удачи, мирного неба!

Экскурсия очень понравилась. Маршрут хорошо продуман. Рассчитан до минуты. Экскурсовод очень грамотный, с хорошей речью, очень
Экскурсия очень понравилась. Маршрут хорошо продуман. Рассчитан до минуты. Экскурсовод очень грамотный, с хорошей речью, очень
Экскурсия очень понравилась. Маршрут хорошо продуман. Рассчитан до минуты. Экскурсовод очень грамотный, с хорошей речью, очень
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