9 отзывов оставили туристы

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Из Петербурга — в город-крепость Кронштадт

Познакомиться с прошлым морских ворот России, прокатиться на пароме и рассмотреть главные форты

4.2
9 отзывов
Роза
Роза – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Кронштадт — маленький город 🏙️ с внушительной историей 📖.

Вы узнаете, почему его называют «Петербургом в миниатюре», прогуляетесь 👣 по широким улицам и площадям и посетите величественный Морской собор.

А еще совершите водную прогулку, чтобы поближе рассмотреть форты и понять, как работает система укреплений.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Из Петербурга — в город-крепость Кронштадт
Из Петербурга — в город-крепость Кронштадт

Что вас ожидает

Морские хроники
Разговор о прошлом города начнется еще в автобусе 🚌. Вы узнаете, как зародился Кронштадт и как стал крупнейшим портом на Балтике. Во время экскурсии 🧭 по историческому центру увидите сухой док Петра и Кронштадский футшток, на Якорной площади осмотрите памятник Морякам и услышите о личности Фёдора Ушакова. У стен Гостиного двора узнаете о выдающихся архитекторах, которые работали здесь, и поймете, что общего у Кронштадта и Петербурга.

Главный храм города
Архитектурный и религиозный центр Кронштадта — Никольский Морской собор. Гид расскажет о его замысле, строительстве и трагичной судьбе. Вы увидите имена героев, погибших во время морской службы, и отыщете византийские мотивы в убранстве храма.

Водная охрана
После на ждет морская прогулка 👣 на пароме. Вы рассмотрите величественные форты города, узнаете об этой уникальной системе укреплений и поймете их предназначение и роль в защите морских границ. А еще гид расскажет об истории 📖 наводнений в наших краях и о том, как сегодня их предотвращают.

Организационные детали

  • Трансфер и прогулка на пароме входят в стоимость. Дополнительных трат не предвидится.
  • Водная прогулка длится около 45 минут
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Гостиный двор
Из Петербурга — в город-крепость Кронштадт
Из Петербурга — в город-крепость Кронштадт
Из Петербурга — в город-крепость Кронштадт
Из Петербурга — в город-крепость Кронштадт
Из Петербурга — в город-крепость Кронштадт
Из Петербурга — в город-крепость Кронштадт

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Роза
Роза
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлеченные своим делом, гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

9 отзывов оставили туристы

16 сентября 2020
Мы путешествовали с гидом Еленой. Она больше вела себя не как гид, а как сопровождающий. При пешей экскурсии информации предоставлялось мало, передвигались до объектов и вовсе молча. Гуляли и знакомились сами. Посетили мало значимых мест по городу: только набережная и морской храм, у которого экскурсия длилась 5 минут, после чего нам было указано куда идти и что смотреть. При таком экскурсоводе удобней путешествовать самостоятельно.
Роза
Ответ гида:Инна, добрый день! Нам очень жаль, что вы остались недовольны. Во время экскурсии вы увидите всю историческую часть Кронштадта (сухой док Петра, Кронштадский футшток, Якорную площадь, Гостиный двор, Памятник морякам, памятник адмиралу Федору Ушакову, памятник художнику Айвазовскому, Никольский Морской собор). На якорной площади экскурсия была около 25 минут далее экскурсовод дала свободное время для посещения Морского Собора и обозначала достопримечательности, которые можно еще посмотреть. После экскурсии с Еленой туристы оставляют много положительных отзывов. Надеемся, что в следующий раз вам понравится больше. Путешествуйте с удовольствием!
30 августа 2020
Абсолютно не понравился гид, не умеет работать. Спиной рассказывает, ничего не слышно, о чем были сделаны замечания. С дикцией какие то проблемы, неприятно слушать, хотя девушка молодая. Очень жаль!!!
Роза
Ответ гида:Дорогие путешественники! Благодарим вас за отзыв на экскурсию. Нам очень жаль, что вам не все понравилось на экскурсии. Гид Анастасия работает у нас долгий срок и мы впервые слышим, что у нее проблемы с дикцией. Иногда экскурсоводы встают спиной к экскурсантам, чтобы у слушающих не было путаницы право-лево. Она стояла к вам спиной менее одной минуты. И считаем, что это были придирки с вашей стороны. Анастасия зарекомендовала себя у всех туристов, которые были в ее группах, как вежливый и грамотный специалист. Надеемся, что в следующий раз вам понравится на экскурсии не только регламент, но и гид.
27 августа 2020
25 августа побывали с экскурсией в городе-крепосте Кронштадт. Остались разочарованы. За 30 мин до отправления автобуса, пока люди занимали свои места, начали активно предлагать печатную продукцию, все думали, что это наш экскурсовод - а оказалось, что просто торговка. Люди, занявшие свои места, были просто вынуждены слушать всю это болтовню не по теме. Рассказ экскурсовода, к сожалению, не впечатлил - обычная, рутинная работа человека, которому уже все это перестало доставлять удовольствие. Кронштадт конечно удивительное место и безусловно впечатляет и покрывает все эти мелочи жизни! Но........
Роза
Ответ гида:Добрый день, Ирина! Благодарим вас за отзыв. Нам очень жаль, что не все вам понравилось на экскурсии. В этот день на маршруте в Кронштадт работала жизнерадостная и позитивная гид Ирина. Обычно все гости с этого. маршрута с Ириной приезжают довольными. ДА, и 25 августа, конечно, Ирину благодарила большая часть группы. Я лично встретила восторженных туристов у киоска после экскурсии. Может быть вам в следующий раз понравится! Ждем вас! До новых встреч!
24 августа 2020
Спасибо Илье за прекрасно проведённую экскурсию
16 августа 2020
Без хорошего экскурсовода ехать в Кронштадт точно не стоит. Нам повезло с Натальей - очень начитанная женщина, которая рассказывает не просто учебник истории, а много проскальзывает и интересных моментов или собственных замечаний. Пересекались на теплоходе с другими группами и поняли, как важен гид. Если едете одни или с другим гидом - не советую. С Натальей - только в путь.
10 августа 2020
Ездили в Кронштадт 9 августа. Из-за марафона город был перекрыт, поэтому немного задержалось отправление. Ехали на большом комфортном автобусе. Огромная благодарность водителю Славе (простите за фамильярность, но полного имени не знаю) - спокойствие и корректность в самых неприятных дорожных ситуациях. Просто виртуозно просачивался в самые труднодоступные и загруженные транспортом места =) Экскурсовод Наталья - верх интеллигентности и безусловный профессионал, подкупающий легкой и доступной подачей материала, тем не менее изобилующей интересными и ранее неизвестными деталями. На теплоходе был также прекрасный экскурсовод, который рассказывал о фортах Кронштадта. В целом от поездки остались очень приятные впечатления - спасибо большое! Что хотелось бы улучшить - навигация туристов по автобусам и информация о предстоящем автобусе/времени прибытия для старта и места посадки - то есть бОльшая организация туристов при отправке от Гостиного двора.
5 августа 2020
28 июля 2020 года. воспользовалась ресурсом Tripster. Экскурсию выбирала по отзывам, и не ошиблась. Путешествие было очень интересное. Мы с дочерью были в восторге. Очень понравилась организация тура. Удобно оформлять и приобретать билеты. Одним словом экскурсия, организация и подача очень понравились. С удовольствием рекомендую эту компанию. Успехов и процветания. Спасибо большое.
7 октября 2019
Экскурсию проводила Вера Константиновна. Большое спасибо! Интересно, доступно. Мы очень довольны. Еще раз спасибо!!!
26 июля 2019
Экскурсия отличная. Жаль, что на форте Константин провели мало времени. Хотелось бы на будущее более продолжительную экскурсию по форту.

Роза проводит ещё 5 экскурсий

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