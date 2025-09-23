9 отзывов оставили туристы

Кронштадт — маленький город на острове Котлин с внушительной историей. На автобусно-пешеходной экскурсии в группе до 40 человек вы прогуляетесь его по широким улицам и площадям, посетите Морской собор. А летом во время водной прогулки поближе рассмотрите форты и поймёте, как работает система укреплений.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Разговор о прошлом города начнется ещё в автобусе. Вы узнаете, как зародился Кронштадт и как стал крупнейшим портом на Балтике. Экскурсия будет продолжена по историческому центру Кронштадта.

Что вы увидите:

Петровский парк и памятник Петру I — место встречи романтиков

Кронштадтский футшток — точка отсчета всех глубин и высот России

Якорная площадь и памятник русскому флотоводцу, учёному и исследователю С. О. Макарову

Итальянский дворец — одно из старейших зданий

Военные корабли в Средней бухте — основное достояние города

Петровский док — уникальное сооружение 18 века для ремонта судов

Никольский Морской собор — памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором всё сделано с размахом, вкусом и щедростью. Это выдающееся произведение русской архитектуры является памятником героизму и подвигу русских моряков.

Морская прогулка «От форта к форту» включена в программу экскурсии в тёплое время года (с 29.04 по 04.11). Время катания — 45 минут. Вы рассмотрите величественные форты города и осознаете их роль в защите морских границ. А ещё гид расскажет об истории наводнений в наших краях и о том, как сегодня их предотвращают.

В осенне-зимний период (кроме 31 декабря и 1 января) вместо морской прогулки мы посещаем Дом маяков — это единственный в России парк маяков. В музее представлены модели маяков Финского залива, уникальный макет акватории Невской губы.

Организационные детали

С 29.04 по 01.11 в программу будет включена морская прогулка

В осенне-зимний период (с 04.11 по 29.04, кроме 31 декабря и 1 января) вместо морской прогулки мы посещаем Дом маяков

Пешеходная прогулка проводится с использованием радиогидов (приёмник + наушник)

Трансфер входит в стоимость; дополнительных трат нет

Время поездки может быть увеличено и зависит от ситуации на дорогах

Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить сувенирные календари и книги о Петербурге

Рекомендуем одеваться удобно и по погоде; с собой взять воду и еду для перекусов во время остановок

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.