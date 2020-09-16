9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Морские хроники

Разговор о прошлом города начнется еще в автобусе 🚌. Вы узнаете, как зародился Кронштадт и как стал крупнейшим портом на Балтике. Во время экскурсии 🧭 по историческому центру увидите сухой док Петра и Кронштадский футшток, на Якорной площади осмотрите памятник Морякам и услышите о личности Фёдора Ушакова. У стен Гостиного двора узнаете о выдающихся архитекторах, которые работали здесь, и поймете, что общего у Кронштадта и Петербурга.

Главный храм города

Архитектурный и религиозный центр Кронштадта — Никольский Морской собор. Гид расскажет о его замысле, строительстве и трагичной судьбе. Вы увидите имена героев, погибших во время морской службы, и отыщете византийские мотивы в убранстве храма.

Водная охрана

После на ждет морская прогулка 👣 на пароме. Вы рассмотрите величественные форты города, узнаете об этой уникальной системе укреплений и поймете их предназначение и роль в защите морских границ. А еще гид расскажет об истории 📖 наводнений в наших краях и о том, как сегодня их предотвращают.

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