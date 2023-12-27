25 тысяч крохотных персонажей макета заняты своими делами. Вот императрица со свитой торопится на бал. А там будущий учёный Михайло Ломоносов отбивается от гуляк. Смотрите! Прямо по Невскому ведут слона. Я покажу вам всех. Расскажу, каким был Петербург раньше. На экскурсии с нами будет уникальная перчаточная кукла. Ребят ждут интересные загадки и призы.

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Описание

Что вас ожидает

Я подготовила для детей исторические факты, легенды, интерактивные задания. За их выполнение полагается приз. А сопровождать нас будет сам царь-основатель Северной столицы. Кукла-перчатка, которую я сшила специально для детских экскурсий, неизменно приводит в восторг всех моих маленьких гостей.

Вы узнаете:

Каким был Петербург в «детстве»

Как горожане обходились без машин, водопровода, электричества и центрального отопления

Как возводили корабли в Адмиралтействе

Как спасались от наводнений

Каким был первый Зимний дворец и второй Исаакиевский собор

Как выглядела Стрелка Васильевского острова без Биржи и Ростральных колонн

Увидев всё это в масштабе 1:87, вы непременно почувствуете себя героем сказки Джонатана Свифта, очутившимся в стране Лилипутов.

Организационные детали