Для детей и их родителей - узнать историю Петербурга в компании с Петром I
25 тысяч крохотных персонажей макета заняты своими делами. Вот императрица со свитой торопится на бал. А там будущий учёный Михайло Ломоносов отбивается от гуляк. Смотрите! Прямо по Невскому ведут слона. Я покажу вам всех. Расскажу, каким был Петербург раньше. На экскурсии с нами будет уникальная перчаточная кукла. Ребят ждут интересные загадки и призы.
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Описание
Что вас ожидает
Я подготовила для детей исторические факты, легенды, интерактивные задания. За их выполнение полагается приз. А сопровождать нас будет сам царь-основатель Северной столицы. Кукла-перчатка, которую я сшила специально для детских экскурсий, неизменно приводит в восторг всех моих маленьких гостей.
Вы узнаете:
- Каким был Петербург в «детстве»
- Как горожане обходились без машин, водопровода, электричества и центрального отопления
- Как возводили корабли в Адмиралтействе
- Как спасались от наводнений
- Каким был первый Зимний дворец и второй Исаакиевский собор
- Как выглядела Стрелка Васильевского острова без Биржи и Ростральных колонн
Увидев всё это в масштабе 1:87, вы непременно почувствуете себя героем сказки Джонатана Свифта, очутившимся в стране Лилипутов.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты. При посещении музея в моей компании вам предоставляется скидка 20%. С учётом скидки стоимость — 400 руб. /взрослый, 240 руб. /детский.
- Экскурсия предназначена для детей от 5 лет и их родителей (или других сопровождающих)
- Максимальное количество участников — 6 человек, включая детей и взрослых
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Адмиралтейская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 7191 туриста
Всем добрый день! Я Аделина. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком… Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование:)). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: ещё! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь «для души», просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нём снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии «тестирую» на собственных детях:)
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