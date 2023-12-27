Музей-макет «Петровская акватория»: почувствуй себя Гулливером
Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Для детей и их родителей - узнать историю Петербурга в компании с Петром I

25 тысяч крохотных персонажей макета заняты своими делами. Вот императрица со свитой торопится на бал. А там будущий учёный Михайло Ломоносов отбивается от гуляк. Смотрите! Прямо по Невскому ведут слона. Я покажу вам всех. Расскажу, каким был Петербург раньше. На экскурсии с нами будет уникальная перчаточная кукла. Ребят ждут интересные загадки и призы.
Музей-макет «Петровская акватория»: почувствуй себя Гулливером
Музей-макет «Петровская акватория»: почувствуй себя Гулливером
Музей-макет «Петровская акватория»: почувствуй себя Гулливером
Музей-макет «Петровская акватория»: почувствуй себя Гулливером
Музей-макет «Петровская акватория»: почувствуй себя Гулливером
Музей-макет «Петровская акватория»: почувствуй себя Гулливером
Музей-макет «Петровская акватория»: почувствуй себя Гулливером
Музей-макет «Петровская акватория»: почувствуй себя Гулливером
Музей-макет «Петровская акватория»: почувствуй себя Гулливером
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Описание

Что вас ожидает

Я подготовила для детей исторические факты, легенды, интерактивные задания. За их выполнение полагается приз. А сопровождать нас будет сам царь-основатель Северной столицы. Кукла-перчатка, которую я сшила специально для детских экскурсий, неизменно приводит в восторг всех моих маленьких гостей.

Вы узнаете:

  • Каким был Петербург в «детстве»
  • Как горожане обходились без машин, водопровода, электричества и центрального отопления
  • Как возводили корабли в Адмиралтействе
  • Как спасались от наводнений
  • Каким был первый Зимний дворец и второй Исаакиевский собор
  • Как выглядела Стрелка Васильевского острова без Биржи и Ростральных колонн

Увидев всё это в масштабе 1:87, вы непременно почувствуете себя героем сказки Джонатана Свифта, очутившимся в стране Лилипутов.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты. При посещении музея в моей компании вам предоставляется скидка 20%. С учётом скидки стоимость — 400 руб. /взрослый, 240 руб. /детский.
  • Экскурсия предназначена для детей от 5 лет и их родителей (или других сопровождающих)
  • Максимальное количество участников — 6 человек, включая детей и взрослых

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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