Из Петербурга - к целебным источникам и древним монастырям

Познакомиться с историей святых мест и напитаться духовной силой
За один день вы посетите сразу три святых чудодейственных источника, в которых можно совершить омовение.

Зайдёте в два монастыря: древний Никольский в Старой Ладоге и Введено-Оятский на реке Оять, а также в старинный храм в Надкопанье. Узнаете историю обителей и полюбуетесь живописными видами.
Из Петербурга - к целебным источникам и древним монастырям
Из Петербурга - к целебным источникам и древним монастырям
Из Петербурга - к целебным источникам и древним монастырям
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

В дороге вы полюбуетесь величественными северными лесами, пересечёте несколько могучих рек и узнаете историю этих мест. Проедете мимо Шлиссельбурга и крепости Орешек. Услышите об Ингерманландии, блокаде Ленинграда и войнах, которые вели здесь князь Александр Невский и Пётр I.

Никольский монастырь и источник Параскевы Пятницы

Вы познакомитесь с монастырём и особенностями монашеской жизни. Услышите о чудотворной иконе Богородицы «Черниговская-Гефсиманская». А также посетите источник Параскевы Пятницы и узнаете о жизни великомученицы.

Введено-Оятский монастырь

Вы узнаете историю святых преподобных Сергия и Варвары. Сможете помолиться о семейном благополучии у их мощей. По желанию совершите омовение в купели и наберёте святой воды из радоново-минерального источника.

Надкопанье

Мы расскажем вам о церкви, которая была построена на месте старинного храма, и об иконе Богородицы «Неувядаемый цвет». А также посетим святой родник, вода которого, по свидетельствам, имеет целительную силу и помогает в лечении заболеваний ног. Помолимся перед образом святых Бориса и Глеба.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на легковом автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)
  • Омовение в источниках по желанию и возможно круглый год
  • По запросу проведём экскурсию в индивидуальном формате — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Мой Петербург
На машине
скидка
15%
486 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1250010 625 за всё до 5 чел.
Квест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Пешая
1129 отзывов
4 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Мистический Петербург
На машине
На микроавтобусе
скидка
25%
246 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города на авто-экскурсии
Завтра в 09:00
25 ноя в 09:00
90006 750 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам