За один день вы посетите сразу три святых чудодейственных источника, в которых можно совершить омовение. Зайдёте в два монастыря: древний Никольский в Старой Ладоге и Введено-Оятский на реке Оять, а также в старинный храм в Надкопанье. Узнаете историю обителей и полюбуетесь живописными видами.

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

В дороге вы полюбуетесь величественными северными лесами, пересечёте несколько могучих рек и узнаете историю этих мест. Проедете мимо Шлиссельбурга и крепости Орешек. Услышите об Ингерманландии, блокаде Ленинграда и войнах, которые вели здесь князь Александр Невский и Пётр I.

Никольский монастырь и источник Параскевы Пятницы

Вы познакомитесь с монастырём и особенностями монашеской жизни. Услышите о чудотворной иконе Богородицы «Черниговская-Гефсиманская». А также посетите источник Параскевы Пятницы и узнаете о жизни великомученицы.

Введено-Оятский монастырь

Вы узнаете историю святых преподобных Сергия и Варвары. Сможете помолиться о семейном благополучии у их мощей. По желанию совершите омовение в купели и наберёте святой воды из радоново-минерального источника.

Надкопанье

Мы расскажем вам о церкви, которая была построена на месте старинного храма, и об иконе Богородицы «Неувядаемый цвет». А также посетим святой родник, вода которого, по свидетельствам, имеет целительную силу и помогает в лечении заболеваний ног. Помолимся перед образом святых Бориса и Глеба.

Организационные детали