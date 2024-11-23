Из Петербурга - к целебным источникам и древним монастырям
Познакомиться с историей святых мест и напитаться духовной силой
За один день вы посетите сразу три святых чудодейственных источника, в которых можно совершить омовение.
Зайдёте в два монастыря: древний Никольский в Старой Ладоге и Введено-Оятский на реке Оять, а также в старинный храм в Надкопанье. Узнаете историю обителей и полюбуетесь живописными видами.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Путевая экскурсия
В дороге вы полюбуетесь величественными северными лесами, пересечёте несколько могучих рек и узнаете историю этих мест. Проедете мимо Шлиссельбурга и крепости Орешек. Услышите об Ингерманландии, блокаде Ленинграда и войнах, которые вели здесь князь Александр Невский и Пётр I.
Никольский монастырь и источник Параскевы Пятницы
Вы познакомитесь с монастырём и особенностями монашеской жизни. Услышите о чудотворной иконе Богородицы «Черниговская-Гефсиманская». А также посетите источник Параскевы Пятницы и узнаете о жизни великомученицы.
Введено-Оятский монастырь
Вы узнаете историю святых преподобных Сергия и Варвары. Сможете помолиться о семейном благополучии у их мощей. По желанию совершите омовение в купели и наберёте святой воды из радоново-минерального источника.
Надкопанье
Мы расскажем вам о церкви, которая была построена на месте старинного храма, и об иконе Богородицы «Неувядаемый цвет». А также посетим святой родник, вода которого, по свидетельствам, имеет целительную силу и помогает в лечении заболеваний ног. Помолимся перед образом святых Бориса и Глеба.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на легковом автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)
Омовение в источниках по желанию и возможно круглый год
По запросу проведём экскурсию в индивидуальном формате — подробности уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 08:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4579 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует читать дальше
уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.