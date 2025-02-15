А также Покрово-Тервенический монастырь с чудотворной иконой и целебным источником, в котором круглогодично можно совершить омовение.
Описание экскурсии
Путевая экскурсия
По дороге поговорим о тех местах, которые будем проезжать. Вы услышите об Ингерманландии, о знаменитой «Дороги жизни» и о войнах, которые велись на приневских землях. Узнаете о князе Александре Невском и Петре I, о монашеской жизни и о случаях исцелений после посещения святых источников.
Александро-Свирский монастырь
Вы полюбуетесь берегами Рощинского озера, на котором стоит монастырь. Послушаете о преподобном Александре Свирском, побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы. Увидите памятники архитектуры 16–19 веков и фрески Троицкого собора. В выходные дни в монастыре можно принять участие в литургии.
Покрово-Тервенеческий монастырь
Вы увидите главную святыню обители — Тервеническую икону Божией Матери, чудеса которой не перестают удивлять. Люди, получившие помощь от иконы, в благодарность собрали средства и сделали серебряный венец, который можно надеть при молитве. Вы также посетите часовню, построенную над источником, указанным Пресвятой Богородицей. По желанию искупаетесь в купели и в озере.
Примерный тайминг экскурсии:
- 7:00 — выезд + трассовая экскурсия
- 11:00 — посещение Свято-Троицкого монастыря Александра Свирского
- 13:00 (в будние дни) — молебен у мощей преподобного Александра Свирского
- 13:30 — трапеза
- 14:10 — отправление в Покрово-Тервенический монастырь
- 15:20 — посещение Покрово-Тервенического монастыря
- 17:00 — выезд в Санкт-Петербург
- 21:00–22:00 — прибытие к станции метро «Улица Дыбенко» (в зависимости от дорожной обстановки)
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне
- Дополнительные расходы: экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом — от 250 до 2000 ₽ за чел. в зависимости от количества человек в группе, обед на территории монастыря — по желанию
- Экскурсия возможна и для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 900 ₽