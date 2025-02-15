Ранним утром вы отправитесь в путешествие! Пересечёте несколько могучих рек, полюбуетесь величественными северными лесами и живописными видами. Вы посетите Александро-Свирский монастырь, где более 500 лет назад произошло богоявление. А также Покрово-Тервенический монастырь с чудотворной иконой и целебным источником, в котором круглогодично можно совершить омовение.

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

По дороге поговорим о тех местах, которые будем проезжать. Вы услышите об Ингерманландии, о знаменитой «Дороги жизни» и о войнах, которые велись на приневских землях. Узнаете о князе Александре Невском и Петре I, о монашеской жизни и о случаях исцелений после посещения святых источников.

Александро-Свирский монастырь

Вы полюбуетесь берегами Рощинского озера, на котором стоит монастырь. Послушаете о преподобном Александре Свирском, побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы. Увидите памятники архитектуры 16–19 веков и фрески Троицкого собора. В выходные дни в монастыре можно принять участие в литургии.

Покрово-Тервенеческий монастырь

Вы увидите главную святыню обители — Тервеническую икону Божией Матери, чудеса которой не перестают удивлять. Люди, получившие помощь от иконы, в благодарность собрали средства и сделали серебряный венец, который можно надеть при молитве. Вы также посетите часовню, построенную над источником, указанным Пресвятой Богородицей. По желанию искупаетесь в купели и в озере.

Примерный тайминг экскурсии:

7:00 — выезд + трассовая экскурсия

11:00 — посещение Свято-Троицкого монастыря Александра Свирского

13:00 (в будние дни) — молебен у мощей преподобного Александра Свирского

13:30 — трапеза

14:10 — отправление в Покрово-Тервенический монастырь

15:20 — посещение Покрово-Тервенического монастыря

17:00 — выезд в Санкт-Петербург

21:00–22:00 — прибытие к станции метро «Улица Дыбенко» (в зависимости от дорожной обстановки)

Организационные детали