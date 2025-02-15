Из Петербурга - к монастырям и святому источнику

Прикоснуться к духовности, узнать историю обителей, а возможно и получить помощь от святой воды
Ранним утром вы отправитесь в путешествие! Пересечёте несколько могучих рек, полюбуетесь величественными северными лесами и живописными видами. Вы посетите Александро-Свирский монастырь, где более 500 лет назад произошло богоявление.

А также Покрово-Тервенический монастырь с чудотворной иконой и целебным источником, в котором круглогодично можно совершить омовение.
Из Петербурга - к монастырям и святому источнику
Из Петербурга - к монастырям и святому источнику
Из Петербурга - к монастырям и святому источнику
Ближайшие даты:
15
фев17
фев20
фев22
фев24
фев27
фев1
мар
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

По дороге поговорим о тех местах, которые будем проезжать. Вы услышите об Ингерманландии, о знаменитой «Дороги жизни» и о войнах, которые велись на приневских землях. Узнаете о князе Александре Невском и Петре I, о монашеской жизни и о случаях исцелений после посещения святых источников.

Александро-Свирский монастырь

Вы полюбуетесь берегами Рощинского озера, на котором стоит монастырь. Послушаете о преподобном Александре Свирском, побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы. Увидите памятники архитектуры 16–19 веков и фрески Троицкого собора. В выходные дни в монастыре можно принять участие в литургии.

Покрово-Тервенеческий монастырь

Вы увидите главную святыню обители — Тервеническую икону Божией Матери, чудеса которой не перестают удивлять. Люди, получившие помощь от иконы, в благодарность собрали средства и сделали серебряный венец, который можно надеть при молитве. Вы также посетите часовню, построенную над источником, указанным Пресвятой Богородицей. По желанию искупаетесь в купели и в озере.

Примерный тайминг экскурсии:

  • 7:00 — выезд + трассовая экскурсия
  • 11:00 — посещение Свято-Троицкого монастыря Александра Свирского
  • 13:00 (в будние дни) — молебен у мощей преподобного Александра Свирского
  • 13:30 — трапеза
  • 14:10 — отправление в Покрово-Тервенический монастырь
  • 15:20 — посещение Покрово-Тервенического монастыря
  • 17:00 — выезд в Санкт-Петербург
  • 21:00–22:00 — прибытие к станции метро «Улица Дыбенко» (в зависимости от дорожной обстановки)

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или минивэне
  • Дополнительные расходы: экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом — от 250 до 2000 ₽ за чел. в зависимости от количества человек в группе, обед на территории монастыря — по желанию
  • Экскурсия возможна и для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, четверг и субботу в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Улица Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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