К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день

В этом автопутешествии, добравшись до Карелии, мы пересядем на катер, который нас повезет по...

В этом автопутешествии, добравшись до Карелии, мы пересядем на катер, который нас повезет по ладожским шхерам! Водная прогулка станет жемчужиной путешествия.

На прогулке вы узнаете и увидите всю красоту Ладожских шхер, поднимитесь на гору Моисея, откуда открывается невероятный вид на Ладогу с высоты птичьего полета, а так же увидите загадочную чашу внутри горы и затопленную пещеру Соломона и это еще не весь список!
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день
К Ладожским Шхерам на красном Жуке или вся красота Карелии за один день

Что вы увидите 🤩

  • Ладожские шхеры
  • Гора Моисея
  • Чаша Моисея
  • Пещера Соломона
  • Открытая Ладога
  • Мегалиты
  • Кольчатые нерпы
  • Северные олени
  • Старая кирха
  • Ладожский маяк
  • Водопады
Что вас ждет
В этом автопутешествии, добравшись до Карелии, мы пересядем на катер, который нас повезет по ладожским шхерам! Водная прогулка станет жемчужиной путешествия. На прогулке вы узнаете и увидите всю красоту Ладожских шхер, поднимитесь на гору Моисея, откуда открывается невероятный вид на Ладогу с высоты птичьего полета, а так же увидите загадочную чашу внутри горы и затопленную пещеру Соломона и это еще не весь список!
Если погода жаркая, то можно будет искупаться в Ладоге, поэтому плавки и купальники брать рекомендовано) Готовьте ваш телефон, фото и видео будет много, так же как красоты и восторга! Вы точно запомните эту поездку и влюбитесь в Ладогу навсегда.
Кроме того по пути мы посетим старинную кирху, прогуляемся по лесу к живописной и порожистой реке, на берегах которой начинается заповедный мир, а ближе к вечеру попадем на Ладожский маяк с живописным горизонтом. В этой поездке тебе раскроется вся природная красота Карелии.
Обратите внимание
  • Это однодневное путешествие
  • Выезд из Санкт-Петербурга в 9:00 утра, место встречи оговаривается отдельно, как правило, я заезжаю к метро или к дому.
  • Продолжительность путешествия зависит от нас, есть тайминг, ориентир 22:00, к этому времени мы должны вернуться в Санкт-Петербург.

Цены на экскурсию

Для одного человекаДля 2 человекДля 3 человек
Ладожские Шхеры
17 800 ₽
21 700 ₽
24 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Прогулка на катере
  • Посещение достопримечательностей
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание не включено
  • Кушать будем три раза(по желанию). Первая остановка азс (там если нужно можно купить кофе/чай, сэндвич) около 200-500 руб., далее обед в Лахденпохья (есть разные варианты от 350 до 1200 руб), Ужин примерно так же. Можно всю еду взять с собой из дома)
  • Так же есть возможность устроить пикник(обговаривается заранее)
Где начинаем и завершаем
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в 8:00

Ольга А.
Ольга А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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