Что вас ждет

В этом автопутешествии, добравшись до Карелии, мы пересядем на катер, который нас повезет по ладожским шхерам! Водная прогулка станет жемчужиной путешествия. На прогулке вы узнаете и увидите всю красоту Ладожских шхер, поднимитесь на гору Моисея, откуда открывается невероятный вид на Ладогу с высоты птичьего полета, а так же увидите загадочную чашу внутри горы и затопленную пещеру Соломона и это еще не весь список!

Если погода жаркая, то можно будет искупаться в Ладоге, поэтому плавки и купальники брать рекомендовано) Готовьте ваш телефон, фото и видео будет много, так же как красоты и восторга! Вы точно запомните эту поездку и влюбитесь в Ладогу навсегда.

Кроме того по пути мы посетим старинную кирху, прогуляемся по лесу к живописной и порожистой реке, на берегах которой начинается заповедный мир, а ближе к вечеру попадем на Ладожский маяк с живописным горизонтом. В этой поездке тебе раскроется вся природная красота Карелии.

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