К святым покровителям Петербурга с посещение кладбищ

Автобусная экскурсия к Александро-Невской лавре и другим православным местам

5
2 отзыва
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Мы проедем по 3-м храмам (два из них — монастыри), а именно: к Святой Блаженной Ксении Петербургской на Смоленское Кладбище. Затем — к Праведному Иоанну Кронштадтскому в основанный им Иоановский монастырь, что на Карповке.

И, наконец, мы доедем до Александро-Невской Лавры, где вы сможете поклониться Святому Благоверному Князю Александру Невскому. В ходе экскурсии вы сможете поклониться или приложиться к их святым мощам.
К святым покровителям Петербурга с посещение кладбищ
К святым покровителям Петербурга с посещение кладбищ
К святым покровителям Петербурга с посещение кладбищ
К святым покровителям Петербурга с посещение кладбищ
К святым покровителям Петербурга с посещение кладбищ
К святым покровителям Петербурга с посещение кладбищ
К святым покровителям Петербурга с посещение кладбищ
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Что вас ожидает:

  • Смоленское Кладбище
  • Иоановский монастырь
  • Александро-Невская Лавра
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сначала мы поедем к Часовне Ксении Блаженной или как ее часто называю, к Ксенюшке
Действующая часовня Блаженной Ксении Петербургской расположена на территории Смоленского кладбища, что на Васильевском острове. В этой земле нашло своё упокоение множество знаменитых деятелей науки, культуры и искусства прошлых веков, о чем свидетельствуют надписи на старых надгробиях и крестах.
Здесь же покоится с миром и святая Ксения, помогавшая простым людям при жизни, продолжающая это делать и по своей кончине. Кого спасала от нужды, кому вымаливала суженного или ребенка, кто-то просил у нее помощи в учебе. Она сыскала всенародное почитание, всегда многолюдно в ее часовне, Иногда и в очереди надо постоять. Люди приезжают снова и снова, рассказывают о чудесной помощи этой Святой, а также присылают письма, в которых свидетельствуют о тех чудесах, которые с ними произошли по молитвам Ксенюшки.
Мы совершим небольшую экскурсию по Смоленскому Кладбищу
Подойдем к могилам Блока, 40 мучеников, блаженной Анне, к месту захоронения Марии Гатчинской и к некоторым другим могилам известных людей. В этом же комплексе расположены еще две церкви — Смоленская Церковь и церковь Воскресения Христова, которые мы также посетим, приложимся к старинным иконам.
При желании, мы можем оплатить пожертвование в храм (55 рублей с человека, а если группа более 10 человек — 100 рублей) и это даст нам возможность подняться на колокольню Смоленской Церкви и, если будет большая очередь в часовню Ксении Блаженно — охранники проведут нам без очереди через другую дверь. Эта возможность есть только у экскурсоводов, которые имеют лицензию на право проведения там экскурсий (такая лицензия у меня есть). Перед входом в ворота ест трапезная — мы сможем согреться горячим чаем с пирожками или пообедать при желании.
Дальше мы отправимся на Петроградскую сторону в Иоановский Монастырь
Здесь в храме-усыпальнице покоятся мощи Иоанна Кронштадтского. . Строительство монастыря началось весной 1900 года по проекту выдающегося русского архитектора Николая Никитича Никонова. Батюшку Иоанна называют молитвенником земли Русской, изданы целые книги свидетельствовавшие о его чудесной помощи и при жизни и в наше время. В монастырском Храме есть чудотворные иконы.
И закончим мы нашу поездку по святым местам в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавра
Александр Невский был прославлен в Лике Святых еще в 16 веке и именно ему принадлежат слова, ставшие девизам православного воинства: «Бог не в силе, а в правде». Петр I приказал доставить сюда из Владимира мощи князя, а его дочь, Елизавета Петровна, повелела изготовить для них раку из серебра весом в 1,5 тонны. В наши дни эти частицы мощей 68 угодников Божиих, помещённые в овальные медальоны, находятся в Свято-Троицком соборе в мощевике – на навершии раки с мощами святого князя Александра Невского.
При желании, мы сможем посетить Некрополь XVIII века, где покоятся члены императорской фамилии, выдающиеся деятели, в том числе Александр Суворов, и духовные лица, или Некрополь мастеров искусств, Здесь можно увидеть могилы Чайковского, Глинки, Крылова, Достоевского, Шишкина, Карамзина и многих других.

Организационные детали:

  • Вход на территорию Некрополя платный: за 300 рублей можно посетить не только Некрополь мастеров искусств, но и находящийся напротив Некрополь XVIII века (бывшее Лазаревское кладбище).
  • Вам не надо будет тратить время и деньги на дорогу. У меня автомобиль АУДИ Q5 белого цвета с комфортным салоном (кожаный салон и панорамная крыша), четыре пассажирским места.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального экскурсовода.
  • Транспортное обслуживание группы до 4-х человек. Если вас больше – доплата за минивэн или автобус.
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Что не входит
  • Обед.
  • Билеты, если вы захотите посетить места, где требуется доплата или билеты (в том числе для гида).
  • Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше – доплата за минивэн или автобус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я подъеду за вами в установленное место
Завершение: По договоренности с гидом, в удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Рада быть вашим экскурсоводом! Готова ответить на ваши вопросы.
  • Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь.
  • Я подъеду за вами в условленное место и после экскурсии отвезу вас в условленное место. Вам не надо будет тратить время и деньги на дорогу. У меня автомобиль АУДИ Q5 белого цвета с комфортным салоном (кожаный салон и панорамная крыша), четыре пассажирским места
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
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А
21 июля 2023
А
20 июля 2023
Увидели много интересного, узнали интересные факты, которые не знали до сих пор. Особые слова благодарности экскурсоводу Людмиле за очень интересную экскурсию, ее личное отношение к делу, за ее высокую духовную составляющую. Обязательно приедем еще

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