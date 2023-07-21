Сначала мы поедем к Часовне Ксении Блаженной или как ее часто называю, к Ксенюшке

Действующая часовня Блаженной Ксении Петербургской расположена на территории Смоленского кладбища, что на Васильевском острове. В этой земле нашло своё упокоение множество знаменитых деятелей науки, культуры и искусства прошлых веков, о чем свидетельствуют надписи на старых надгробиях и крестах.

Здесь же покоится с миром и святая Ксения, помогавшая простым людям при жизни, продолжающая это делать и по своей кончине. Кого спасала от нужды, кому вымаливала суженного или ребенка, кто-то просил у нее помощи в учебе. Она сыскала всенародное почитание, всегда многолюдно в ее часовне, Иногда и в очереди надо постоять. Люди приезжают снова и снова, рассказывают о чудесной помощи этой Святой, а также присылают письма, в которых свидетельствуют о тех чудесах, которые с ними произошли по молитвам Ксенюшки.

Мы совершим небольшую экскурсию по Смоленскому Кладбищу

Подойдем к могилам Блока, 40 мучеников, блаженной Анне, к месту захоронения Марии Гатчинской и к некоторым другим могилам известных людей. В этом же комплексе расположены еще две церкви — Смоленская Церковь и церковь Воскресения Христова, которые мы также посетим, приложимся к старинным иконам.

При желании, мы можем оплатить пожертвование в храм (55 рублей с человека, а если группа более 10 человек — 100 рублей) и это даст нам возможность подняться на колокольню Смоленской Церкви и, если будет большая очередь в часовню Ксении Блаженно — охранники проведут нам без очереди через другую дверь. Эта возможность есть только у экскурсоводов, которые имеют лицензию на право проведения там экскурсий (такая лицензия у меня есть). Перед входом в ворота ест трапезная — мы сможем согреться горячим чаем с пирожками или пообедать при желании.

Дальше мы отправимся на Петроградскую сторону в Иоановский Монастырь

Здесь в храме-усыпальнице покоятся мощи Иоанна Кронштадтского. . Строительство монастыря началось весной 1900 года по проекту выдающегося русского архитектора Николая Никитича Никонова. Батюшку Иоанна называют молитвенником земли Русской, изданы целые книги свидетельствовавшие о его чудесной помощи и при жизни и в наше время. В монастырском Храме есть чудотворные иконы.

И закончим мы нашу поездку по святым местам в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавра

Александр Невский был прославлен в Лике Святых еще в 16 веке и именно ему принадлежат слова, ставшие девизам православного воинства: «Бог не в силе, а в правде». Петр I приказал доставить сюда из Владимира мощи князя, а его дочь, Елизавета Петровна, повелела изготовить для них раку из серебра весом в 1,5 тонны. В наши дни эти частицы мощей 68 угодников Божиих, помещённые в овальные медальоны, находятся в Свято-Троицком соборе в мощевике – на навершии раки с мощами святого князя Александра Невского.

При желании, мы сможем посетить Некрополь XVIII века, где покоятся члены императорской фамилии, выдающиеся деятели, в том числе Александр Суворов, и духовные лица, или Некрополь мастеров искусств, Здесь можно увидеть могилы Чайковского, Глинки, Крылова, Достоевского, Шишкина, Карамзина и многих других.

Организационные детали: